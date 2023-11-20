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Kadıköy’e nasıl gidilir? Marmaray, metrobüs, metro, otobüs ve vapur ile Kadıköy’e ulaşım

18.11.2023 20:25 | Son Güncelleme:
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Marmara Bölgesi’nde konumlanan gerek ilçeleri gerekse semtleriyle dikkat çeken şehirlerimizin başında İstanbul gelir. İstanbul’un birçok farklı özelliğe sahip ilçesi vardır. Kadıköy de bu ilçeler arasında yer almaktadır. İstanbul’un Anadolu yakasında konumlanan, bünyesinde barındırdığı meşhur Boğa Heykeli ile öne çıkan bu ilçe, pek çok kişinin buluşma noktası olarak da kabul edilir. Peki, Kadıköy’e nasıl gidilir, marmaray, metrobüs, metro, otobüs ve vapur ile Kadıköy’e ulaşım nasıl sağlanır?

Kadıköy’e nasıl gidilir? Marmaray, metrobüs, metro, otobüs ve vapur ile Kadıköy’e ulaşım

Kadıköy, İstanbul’un çok sık ziyaret edilen ilçelerinden biri olarak bilinir. Özellikle sahili oldukça popüler olan ilçede görülmeye değer birçok önemli yapı da bulunur. Ayrıca ilçe gece hayatı bakımından da oldukça hareketlidir. Barlar Sokağı, Bahariye Caddesi gibi birçok önemli yere ev sahipliği yapmaktadır. Anadolu yakasının merkezi bir noktası olarak kabul edilen Kadıköy’e hem Anadolu yakasından hem de Avrupa yakasından ulaşım sağlanabilmektedir.

Kadıköy’e nasıl gidilir?

İstanbul ilinin Anadolu tarafında yer alan Kadıköy, bu şehirde yaşayanlar için adeta buluşma noktasıdır. Gerek Anadolu yakasından gerekse Avrupa yakasından bu ilçeye ulaşmanın birden fazla yolu bulunmaktadır. Şehir içi otobüsler başta olmak üzere; metro, metrobüs, marmaray ve vapur gibi birçok farklı ulaşım alternatifi mevcuttur. Avrupa yakasından metrobüsle gelmek isteyen kişiler, Zincirlikuyu tarafından Kadıköy istikametine giden metrobüs hattını tercih edebilir.

Kadıköy’de metrobüsün durduğu durak Söğütlüçeşme durağıdır. Burada indikten sonra biraz yürüyerek Kadıköy ilçesine ulaşım sağlamak mümkündür. Ayrıca toplu taşıma araçları dışında doğrudan ulaşım için taksi hizmetlerinden de yararlanılabilinir.

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Marmaray ile Kadıköy’e ulaşım

Kadıköy’e ulaşımda marmaray hattı da yaygın olarak kullanılmaktadır. Hem Anadolu hem de Avrupa yakasının herhangi bir marmaray durağından biniş sağlanıp Ayrılık Çeşme durağında inilmesi yeterlidir. Buradan yaya olarak ilçeye gidilebileceği gibi Marmaraydan indikten sonra Kadıköy’e giden metro hattına da geçilebilir.

Metro ile Kadıköy’e ulaşım

Kadıköy’e ulaşımda bir başka seçenek ise yine pek çok kişinin kullandığı metro hattıdır. Özellikle Anadolu yakasında ikamet edenler için metro hattı çok sık tercih edilmektedir. Kartal ile Kadıköy arası sefer yapan metroya binildiğinde son durak Kadıköy ilçesidir. Çıkış için ise toplamda dört farklı çıkış noktası bulunmaktadır.

Otobüs ile Kadıköy’e ulaşım

Kadıköy ilçesine ulaşımda bir başka alternatif ise şehir içi otobüslerdir. Metro ya da marmaraya nazaran trafik durumu baz alındığında otobüsler yolculuk süresi biraz fazla sürebilir. Ancak otobüsü tercih etmek isteyen kişiler otobüs duraklarından ilçeye hareket eden otobüs hatlarından herhangi birine binebilir.

Vapur ile Kadıköy’e ulaşım

Kadıköy’e ulaşım da deniz yolu ile ulaşım seçeneği de mevcuttur. Ancak bu ulaşım alternatifi daha çok İstanbul’un Avrupa yakasında ikamet edenler tarafından tercih edilmektedir. Beşiktaş-Kadıköy, Kabataş-Kadıköy ya da Eminönü-Kadıköy vapur hatlarından birini tercih edilerek kısa sürede ilçeye kolay bir şekilde ulaşım sağlanabilir.

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