HABER

Türk Kızılay'dan Arnavutluk'taki depremzedeler için yardım kampanyası

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.11.2019 09:56 | Son Güncelleme

Türk Kızılay'dan Arnavutluk'taki depremzedeler için yardım kampanyası

İSTANBUL (AA) - Türk Kızılay, Arnavutluk'ta meydana gelen depremin yarattığı yıkımdan etkilenenler için yardım kampanyası başlattı.

Türk Kızılay'dan yapılan açıklamaya göre, depremin ardından bölgeye ulaşan ekipler, depremzedelerin ihtiyaçlarını karşılamak için afet uzmanlarını seferber etti.

Türkiye'den gönderilen 2 tır yardım malzemesinin yanı sıra Bulgaristan'daki daimi temsilciliğinden de bölgeye bir tır yardım malzemesi takviyesi yapan Türk Kızılay, daha çok ihtiyaç sahibine yardım edebilmek adına yardım kampanyası başlattı.

"Arnavutluk sarsıldı. Uzat elini yaralarını saralım." sloganıyla düzenlenen yardım kampanyasına hayırseverlerin bağışlarını bekleyen Türk Kızılay, bağışlarla binlerce aileye Türkiye'nin merhamet elini uzatmaya devam edecek.

- Hayırseverlerden nakdi bağış bekleniyor

Arnavutluk'taki depremden etkilenen binlerce depremzedeye daha çok yardım ulaştırabilmek ve oluşabilecek nakliye masraflarının önüne geçmek adına yardım malzemelerini yerelden temin eden Türk Kızılay, hayırseverlerden de nakdi bağış bekliyor.

Bağış yapmak isteyen hayırseverler, "www.kizilay.org.tr" internet adresi ile bankalardaki Kızılay hesapları ve şubeler aracılığıyla bağışlarını ulaştırabiliyor. Ayrıca tüm GSM operatörleri üzerinden 2868'e "DEPREM" yazıp kısa mesaj göndererek de 10 lira bağış yapılabiliyor.

PARTNERYeni villanın aylık kirası dudak uçuklattıYeni villanın aylık kirası dudak uçuklattı
Bursaspor taraftarlarını taşıyan minibüs TIR'a yaptı: 17 yaralıBursaspor taraftarlarını taşıyan minibüs TIR'a yaptı: 17 yaralı
Kick boksçu anne kız, şampiyonaya hazırlanıyorKick boksçu anne kız, şampiyonaya hazırlanıyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Arnavutluk deprem Depremzede Türk Kızılay yardım kampanyası

En Çok Okunan Haberler

İtirafçı oldu 37 isim verdi! 'Gülen bana iç çamaşırını hediye etti'

İtirafçı oldu 37 isim verdi! 'Gülen bana iç çamaşırını hediye etti'

MasterChef Güzide'nin süper lüks villası olay oldu

MasterChef Güzide'nin süper lüks villası olay oldu

Korkunç olay! Ankara Kalesi'nden düştü

Korkunç olay! Ankara Kalesi'nden düştü

'İki kişi trajik şekilde hayatını kaybetti!' Saldırganın kimliği açıklandı

'İki kişi trajik şekilde hayatını kaybetti!' Saldırganın kimliği açıklandı

Yılın öğretmeni öğrencisiyle sınıfta iki kez cinsel ilişkiye girdi

Yılın öğretmeni öğrencisiyle sınıfta iki kez cinsel ilişkiye girdi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Bakan Kurum'a: Yazılısını göreceğim

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Bakan Kurum'a: Yazılısını göreceğim

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Meteoroloji'nin ardından bir uyarı da AKOM'dan geldi

Meteoroloji'nin ardından bir uyarı da AKOM'dan geldi

Efsane Cuma Başladı!

Efsane Cuma Başladı!

Sınır karakoluna hain saldırı! Şehit ve yaralılar var

Sınır karakoluna hain saldırı! Şehit ve yaralılar var

Erdoğan'ın 'çılgın proje'si hakkında çok çarpıcı sözler: İhanet

Erdoğan'ın 'çılgın proje'si hakkında çok çarpıcı sözler: İhanet

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Gümüşhane'de gökyüzünde görülen parlak cisim, heyecanlandırdı: Uzaylılar mı geliyor?

Gümüşhane'de heyecanlandıran görüntü!

Esenler Otogarı’nda akılalmaz şekilde örülen duvarı çekiçle yıktı

Yer: Esenler Otogarı... Çekici eline alıp yıktı

Avcılar'da otomobilin üstüne ağaç devrildi

Avcılar'da otomobilin üstüne ağaç devrildi

Silivri'de şaşkına çeviren görüntü! Hepsi otomobilin egzozunundan çıktı

Silivri'de şaşkına çeviren görüntü! Hepsi otomobilin egzozunundan çıktı

Samsun'da kahreden olay! İkizlerden biri ağır yaralanırken, diğerini ise direğe tırmanan kurye kurtardı

Samsun'da inanılmaz olay! Anne gözyaşlarına boğuldu

Ankara'da sır dolu olay! Önce silah sesi geldi, sonra cesedi bulundu

Önce silah sesi geldi, sonra cesedi bulundu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.