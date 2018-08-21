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Türk Kızılayından Moldova'da kurban programı

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.08.2018 20:54 | Son Güncelleme

Türk Kızılayı, ülkede ilk kez düzenlediği programla 350 hisse kurban etini ihtiyaç sahiplerine dağıtacak

KİŞİNEV (AA) - Türk Kızılayı, Kurban Bayramı vesilesiyle 50 büyükbaş hayvanın etini ihtiyaç sahiplerine ulaştıracak.

Türk Kızılayı, 2007 yılından bu yana sürdürdüğü vekaletle kurban kesim kampanyasını "Kurban Bereketi Yıl Boyu Sürsün" sloganıyla devam ettiriyor.

Kızılay Bilecik Şube Başkanı Selami Çınar önderliğinde, Moldova'nın başkenti Kişinev'de düzenlenen kurban kesim etkinliğine çok sayıda Moldovalı Müslüman da katıldı.

Çınar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türk Kızılayının bu sene 40 ülkede ihtiyaç sahiplerine ulaşmayı hedeflediğini belirterek, bu kapsamda yaklaşık 107 bin hisse kurban etinin bağışlandığını söyledi.

Kurban Bayramı vesilesiyle kurumun Moldova'da ilk kez program düzenlendiğini belirten Çınar, "Moldova'da bu sene 350 hisseli 50 büyükbaş kurban keserek bin 800 aileye ulaşmayı planlıyoruz." dedi.

Çınar, bayramın ikinci ve üçüncü gününde Gökoğuzların yoğunlukla yaşadığı Gökoğuz Yeri ile Kişinev'deki yetimhane, huzurevi ve okullara et dağıtımı yapacaklarının bilgisini verdi.

Moldova'da yaşayan Müslümanlarla birlikte olmaktan mutluluk duyduğunu ifade eden Çınar, "Bu sabah bayram namazımızı Kişinev'de kıldık. Bu ülkede bu kadar çok Müslüman olduğuna şaşırdım. Tüm Moldova'da yaşayan Müslüman kardeşlerimizin Kurban Bayramı'nı kutluyoruz." diye konuştu.

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kurban bayramı Moldova Türk Kızılayı

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