Türk Metal Sendikası Başkanı Kavlak Eylemlerimizi artıracağız -2

'MESS İLE UZLAŞAMADIK'

Toplu sözleşme görüşmelerinin üyeleri için hayati bir öneme sahip olduğunu söyleyen Kavlak, Biz müzakere masasına bunları gözeterek, bütün iyi niyetimizle birlikte oturduk. İşin doğası gereği pazarlığa açık, uzlaşmacı, kendimizi düşündüğümüz kadar, ülke gerçeklerini de düşünerek elimizi uzattık. Ancak ne yazık ki elimiz yine havada kaldı. Taleplerimizi, taslağımızı, haklı nedenlerimizi, masa anladı, sandalye anladı, taş anladı, onlar anlamadılar. Bize dediler ki 'gidin bir kez daha tarih yazın'. Peki, dedik. O zaman şimdi sıra yeniden tarih yazmaya geldi. Tarihi biz yazacağız, onlar okuyacaklar. Kardeşlerim, sözleşme sürecinin tamamını düşündüğümüzde belki de işin en kolay aşamasındayız. Çünkü sıra, en iyi yaptığımız işe geldi. Yani mücadele etmeye geldi. Geldiğimiz bu yeni aşamanın adı, artık mücadeledir. Sendikal mücadele denilince her zaman sokaklar, meydanlar akla gelir. Yürüyüşler, mitingler düşünülür. Sendikal mücadelenin zirve noktası orasıdır. Eylemdir, gerektiğinde kavgadır. Ama sendikal mücadelenin bir de masa boyutu vardır. Orası da çetin bir süreçtir, zor bir mücadeledir. O masa, çelik gibi sinirler ister, sabır ister, dayanıklılık ister. 7 Ekim 2019 tarihinde başlayan görüşmelerde, sabrımızla, sükunetimizle, sözleşme teklifimizi elimizden geldiğince savunduk. 44 maddeyi herhangi bir sorun yaşamadan, tarafların anlaşmasıyla geçtik, bitirdik. Ancak 64 maddede ve 2 yönetmelikte uzlaşma sağlayamadık. Bütün iyi niyetimize ve çabamıza rağmen, MESS'le uzlaşamadık. Oysa bizim amacımız masada uzlaşmak, bu işi orada bitirmekti. Ancak muhatabımızdan aynı yaklaşımı göremedik dedi.