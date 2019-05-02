Türk resim ve heykel sanatçılarının eserleri Londra'da

İSTANBUL (AA) - Türk ressam ve heykel sanatçılarının kimi eserleri, önemli sanat merkezlerinden biri olan Londra'da, 7 Mayıs'ta açılacak.

"Sanatın ve sanatçının öz ışığı ile aydınlanmak" sözünden yola çıkılarak hazırlanan karma resim ve heykel sergisi, Londra'nın Chiswick semtinde bulunan tarihi Villa di Geggiano'da, 7 Mayıs'ta düzenlenecek özel bir davetle sanatseverlerin beğenisine sunulacak.

Londra National Portrait Gallery'de eseri sergilenen tek Türk ressam olan İsmail Acar ile ünlü heykel sanatçısı Sevgi Karay'ın da aralarında bulunduğu 17 ressam ve heykeltıraşın bir araya geldiği, sanat danışmanlığını Zeynep Ober ve Gülce İlken'in yaptığı sergiye, İstanbul'dan Collectable Art and Design'ın kurucuları Gizem Tatlıcı ve Hülya Şekercioğlu, Londra'dan ise National Gallery ve Tate Modern'in yönetim kurulu üyesi olan ünlü koleksiyoner Ilona Paccio destek veriyor.

- Genç yeteneklerin eserleri de sergide

Sergide, genç yetenek olarak görülen ressamlar Büşra Kölmük, Laris Alara Kilimci ve Onur Aydın Ayyıldız'ın eserleri de yer alacak.