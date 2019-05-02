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Türk resim ve heykel sanatçılarının eserleri Londra'da

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.05.2019 13:05 | Son Güncelleme

Türk ressam ve heykel sanatçılarının kimi eserleri, önemli sanat merkezlerinden biri olan Londra'da, 7 Mayıs'ta açılacak sergiyle sanatseverlerin beğenisine sunulacak - Villa di Geggiano adlı tarihi binada 9 gün sürecek sergide, Londra National Portrait Gallery'de eseri sergilenen tek Türk ressam olan İsmail Acar'ın çalışmaları da yer alacak

İSTANBUL (AA) - Türk ressam ve heykel sanatçılarının kimi eserleri, önemli sanat merkezlerinden biri olan Londra'da, 7 Mayıs'ta açılacak.

"Sanatın ve sanatçının öz ışığı ile aydınlanmak" sözünden yola çıkılarak hazırlanan karma resim ve heykel sergisi, Londra'nın Chiswick semtinde bulunan tarihi Villa di Geggiano'da, 7 Mayıs'ta düzenlenecek özel bir davetle sanatseverlerin beğenisine sunulacak.

Londra National Portrait Gallery'de eseri sergilenen tek Türk ressam olan İsmail Acar ile ünlü heykel sanatçısı Sevgi Karay'ın da aralarında bulunduğu 17 ressam ve heykeltıraşın bir araya geldiği, sanat danışmanlığını Zeynep Ober ve Gülce İlken'in yaptığı sergiye, İstanbul'dan Collectable Art and Design'ın kurucuları Gizem Tatlıcı ve Hülya Şekercioğlu, Londra'dan ise National Gallery ve Tate Modern'in yönetim kurulu üyesi olan ünlü koleksiyoner Ilona Paccio destek veriyor.

- Genç yeteneklerin eserleri de sergide

Sergide, genç yetenek olarak görülen ressamlar Büşra Kölmük, Laris Alara Kilimci ve Onur Aydın Ayyıldız'ın eserleri de yer alacak.

Açılış resepsiyonunun ardından 19 Mayıs tarihine kadar ziyarete açık kalacak sergide, onur sanatçıları İsmail Acar ve Sevgi Karay ile 3 genç yeteneğin yanı sıra, sanatçılar Atilla Çavdarlı, Emre Tamer, Kurt Bullend, Lolita Asil, Müge Atabek, Pelin Kilimci, Pemra Aksoy, Renin Zeynep Simsek, Serpil Eryalçın, Şirin Melek, Yasemen Latife Ayvaz ve Zehra Efe'nin eserleri de görülebilecek.

Sponsorluklarını CML Cargo ve Damac inşaat şirketlerinin üstlendiği serginin organizatörlerinden Zeynep Öber, Londra'da ihtişamlı bir sergiye imza atmaktan mutlu olduğunu belirterek, "Birbirinden kıymetli Türk sanatçılarını, dünyanın önde gelen sanat şehirlerinden biri olan Londra'da önemli bir çevreye tanıtmaktan büyük mutluluk ve gurur duyuyoruz." ifadelerini kullandı.

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Londra'da sergi Türk resim ve heykel sanatı

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