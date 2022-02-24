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Türk vatandaşları Ukrayna'dan nasıl tahliye edilecek? Bakan Çavuşoğlu'ndan önemli açıklamalar

24.02.2022 21:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Rusya ve Ukrayna arasındaki savaşta Ukrayna'daki Türk vatandaşlarının tahliyesi de merak ediliyor. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Rusya-Ukrayna krizine dair A Haber'e önemli açıklamalarda bulundu. “Yarın 8. maddenin işletilmesine dair karar açıklanacak. Tutumumuz net. Çatışmaya karşıyız" diyen Çavuşoğlu, Türk vatandaşlarının tahliye süreciyle ilgili olarak ise "Vatandaşlarımızı kara yoluyla tahliye edeceğiz. Vatandaşlarımız panik yapmasın, tüm hazırlıklar yapıldı." ifadelerini kullandı.

Türk vatandaşları Ukrayna'dan nasıl tahliye edilecek? Bakan Çavuşoğlu'ndan önemli açıklamalar

Rusya-Ukrayna krizi tüm dünyanın gündeminde. Savaş ortamından birbirinden önemli haberler gelmeye devam ederken Ukrayna'daki Türk vatandaşlarının tahliyesi de merak ediliyor. Son olarak Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Rusya-Ukrayna krizine dair A Haber'e açıklamalarda bulundu. Türk vatandaşlarının tahliyesi ile ilgili de açıklama yaptı. İşte detayları...

Bakan Çavuşoğlu'nun açıklamalarından satır başları şu şekilde:

"TUTUMUMUZ NET, ÇATIŞMAYA KARŞIYIZ"

Tutumumuz gayet net, açıklamalarımızı yaptık birazdan ABD Dışişleri Bakanı Blinken ile görüşeceğim. Ukrayna'daki vatandaşlarımızın durumunu takip ediyoruz. Yarın 8. maddenin işletilmesiyle ilgili karar alınacak.

"VATANDAŞLARIMIZ PANİK YAPMASIN, TÜM HAZIRLIKLAR YAPILDI"

Tahliye için gereken hazırlıklar Şubat ayında yapıldı. Günler öncesinden tüm vatandaşlarımızla görüştük. Karadan tahliye seçeneğimiz var, hava yolu şu anda kapalı.

TÜRK VATANDAŞLARIN TAHLİYESİ NASIL OLACAK?

Ukrayna'daki vatandaşlarımızın durumunu yakından takip ediyoruz. Vatandaşlarımızı kara yoluyla tahliye edeceğiz. Vatandaşlarımız panik yapmasın, tüm hazırlıklar yapıldı. Hava sahası açılırsa hava, olmazsa deniz yoluyla vatandaşlarımızı getireceğiz.

"RUSYA'NIN DAVRANIŞLARI ÖNGÖRÜLEMEZ"

Biz mazlumların yanında olan bir ülke olduk. Biz Ukraynalıları da yalnız ve çaresiz bırakmayız. Rusya'nın davranışları öngörülemez.

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Anahtar Kelimeler:
Rusya Ukrayna Mevlüt Çavuşoğlu
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