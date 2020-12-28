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Türk yapımı Erzurum oyunu Steam'e eklendi! Erzurum oyunu sistem gereksinimleri

28.12.2020 17:12 | Son Güncelleme:
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Türk yapımı Erzurum oyunu Steam'e eklendi! Erzurum oyunu sistem gereksinimleri

Erzurum soğuğu hayatta kalma oyununa ilham verdi. Türk yapımı hayatta kalma oyunu Erzurum, dijital oyun mağazası Steam'deki yerini aldı. Proximity Games yapımı Erzurum oyununu oynayabilmek için ise biraz daha beklemek gerekecek.

Türk yapımı oyunlara bir yenisi daha eklendi. Proximinty Games tarafından geliştirilen Erzurum oyunu, Steam'deki yerini aldı.

TÜRK YAPIMI HAYATTA KALMA OYUNU: ERZURUM

Erzurum oyunu, Erzurum'un soğuğunu kendisine konu ediniyor. Erzurum, Türkiye'nin en soğuk şehirlerinden biri olarak biliniyor. Geliştiriciler tarafından hayatta kalma oyunu olarak listelenen oyun, Taylan isimli bir karaktere yer veriyor ve Taylan'ın Erzurum'daki macerası oyunda işleniyor. Maceradan kastımız ise Taylan'ın dondurucu soğuğa, vahşi doğaya, açlığa ve susuzluğa karşı mücadele edecek olması.

Erzurum

ERZURUM OYUNU NE ZAMAN KULLANIMA AÇILACAK?

Erzurum oyunu Steam'deki yerini almasına rağmen henüz kullanıcıların indirmesine sunulmuş değil. Hikaye, serbest mod ve meydan okumalar gibi oyun modlarına destek veren Erzurum, 20 Ocak 2021'de erişime açılacak.

ERZURUM SİSTEM GEREKSİNİMLERİ

Minumum sistem gereksinimleri
İşletim Sistemi: 64 bit Windows
İşlemci: Intel Core i5-2500K@3.3GHz or AMD FX 6300@3.5GHz
Bellek: 4 GB RAM
Ekran Kartı: Nvidia GeForce GTX 780 or AMD Radeon R9 290
DirectX: Sürüm 11
Depolama: 12 GB kullanılabilir alan

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Önerilen sistem gereksinimleri
İşletim Sistemi: 64 bit Windows
İşlemci: Intel Core i7-4770K@3.5GHz or Ryzen 5 1500X@3.5GHz
Bellek: 8 GB RAM
Ekran Kartı: Nvidia GeForce GTX 1060 or AMD Radeon RX 580
DirectX: Sürüm 12
Depolama: 12 GB kullanılabilir alan

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