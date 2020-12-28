Türk yapımı Erzurum oyunu Steam'e eklendi! Erzurum oyunu sistem gereksinimleri

Türk yapımı oyunlara bir yenisi daha eklendi. Proximinty Games tarafından geliştirilen Erzurum oyunu, Steam'deki yerini aldı.
Erzurum oyunu, Erzurum'un soğuğunu kendisine konu ediniyor. Erzurum, Türkiye'nin en soğuk şehirlerinden biri olarak biliniyor. Geliştiriciler tarafından hayatta kalma oyunu olarak listelenen oyun, Taylan isimli bir karaktere yer veriyor ve Taylan'ın Erzurum'daki macerası oyunda işleniyor. Maceradan kastımız ise Taylan'ın dondurucu soğuğa, vahşi doğaya, açlığa ve susuzluğa karşı mücadele edecek olması.
Erzurum oyunu Steam'deki yerini almasına rağmen henüz kullanıcıların indirmesine sunulmuş değil. Hikaye, serbest mod ve meydan okumalar gibi oyun modlarına destek veren Erzurum, 20 Ocak 2021'de erişime açılacak.
Minumum sistem gereksinimleri
İşletim Sistemi: 64 bit Windows
İşlemci: Intel Core i5-2500K@3.3GHz or AMD FX 6300@3.5GHz
Bellek: 4 GB RAM
Ekran Kartı: Nvidia GeForce GTX 780 or AMD Radeon R9 290
DirectX: Sürüm 11
Depolama: 12 GB kullanılabilir alan
Önerilen sistem gereksinimleri
İşletim Sistemi: 64 bit Windows
İşlemci: Intel Core i7-4770K@3.5GHz or Ryzen 5 1500X@3.5GHz
Bellek: 8 GB RAM
Ekran Kartı: Nvidia GeForce GTX 1060 or AMD Radeon RX 580
DirectX: Sürüm 12
Depolama: 12 GB kullanılabilir alan