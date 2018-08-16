Türkiye'nin İslamabad Büyükelçisi İhsan Mustafa Yurdakul, Pakistan'da köklü ekonomik gelişmeler yaşandığını belirterek, "Türk yatırımcılar Pakistan'daki fırsatlar karşısında duyarlı olmalı." dedi. 10. Büyükelçiler Konferansı kapsamında Ankara'da bulunan Yurdakul, AA muhabirine değerlendirmelerde bulundu. Büyükelçi Yurdakul, Çin ile Pakistan arasında "Çin-Pakistan Ekonomik Koridoru" projesinin hayata geçirildiğini vurgulayarak, Türk yatırımcıları söz konusu gelişmeye ilişkin kayıtsız kalmamaları konusunda uyardı. Pakistan'ın nüfusu, ekonomisi ve stratejik konumuyla dünyanın en büyük ülkelerinden biri olduğunu belirten Yurdakul, ülke içerisinde büyük bir üretim ve tüketim kapasitesinin bulunduğunu kaydetti. Stratejik olarak güç dengesinin doğuya kaydığı bu dönemde Pakistan'ın önemli bir noktada bulunduğunu anlatan Yurdakul, "Pakistan'ın Çin ile ilişkisi son derece kuvvetli. Öte yandan, çok büyük bir pazar olan Hindistan'a komşu bir ülke. Doğunun kalbine giden yolun anahtarı bir şekilde Pakistan'ın elinde bulunuyor. Asla ihmal edilmemesi gereken bir ülke." diye konuştu.

Pakistan halkının, Türk halkına değer verdiğini aktaran Yurdakul, "Bu ateşi canlı tutmalıyız. Bunun yolu ise sağlam siyasi ilişkilerimizi ticari yatırımlarla güçlendirmek. 2017'deki rakamlara göre iki ülke arasındaki ticaret hacmi 600 milyon dolar." ifadesini kullandı. Yurdakul, mevcut ticari ilişkilerin artması gerektiğini, siyasi ilişkilerdeki mükemmelliğin ekonomik ilişkilere de yansıması gerektiğini vurgulayarak, Pakistan'da beyaz eşya, enerji, içecek sektöründe Türkiye'nin çok büyük yatırımlarının bulunduğunu, Türk inşaat firmalarının ülke içindeki faaliyetlerinin artarak devam ettiğini belirtti. - "İmran Han'ın duruşu olumlu" Büyükelçi Yurdakul, Türkiye'nin yeni kurulacak hükümetle de önceki hükümetlerle tesis edilen düzeylerde yakın iş birliğinde bulunacağını kaydetti. Yeni kurulacak hükümetin Başbakan adayı İmran Han'ın, ABD ile Türkiye arasında yaşanan krizde Türkiye'yi destekleyici açıklama yaptığını anımsatan Yurdakul, "Bu duruş ileri dönemdeki Pakistan-Türkiye ilişkileri için olumludur." dedi.