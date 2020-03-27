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Türkçe Koronavirüs haritası 27 Mart, son durum: Vaka sayısı ne kadar arttı?

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.03.2020 09:56 | Son Güncelleme

Türkiye, koronavirüs ile ilgili gelişmeleri en ince detayına kadar takip ediyor. Dünyada hangi ülkede kaç koronavirüs vakası var, kaç vaka ölümle sonuçlandı merak ediliyor. İşte dünyadaki ve Türkiye'deki vaka sayısı, ölüm sayısı ve koronavirüs haberleri... Koronavirüsün etkilerini Mynet’in güncel ve Türkçe koronavirüs haritası ile takip edebilirsiniz.

Türkçe Koronavirüs haritası 27 Mart, son durum: Vaka sayısı ne kadar arttı?

Koronavirüs pandemisi pençesine aldı. Antartika dışında her kıtayı saran koronavirüse her geçen gün daha çok kişi yakalanıyor. Son olarak ABD, vaka sayısında Çin'i geçti. Korona virüse dair en güncel bilgileri almak isteyenler virüsün yayılmasıyla ilgili son durumu korona virüs haritası ile takip etmek istiyorlar. Türkiye'de vaka sayısı 3629, koronavirüs nedeniyle ölüm sayısı ise 75 oldu. Yani vaka sayısına ölüm sayısının oranı şu an %2.

TÜRKÇE KORONAVİRÜS HARİTASI

Mynet’in güncel ve Türkçe koronavirüs haritası ile virüsün yayılma hızını, Türkiye dahil tüm ülkelerdeki koronavirüs vaka sayısını, ölümle sonuçlanan vakaları takip edebilirsiniz. Ayrıca koronavirüs haritası ile birlikte virüs ile ilgili son dakika haberleri aynı sayfada bulabilir ve son gelişmelerin nabzını tutabilirsiniz.

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SON DAKİKA KORONAVİRÜS HABERLERİ

- Uzmanından dikkat çeken dezenfektan uyarısı! : Koronavirüse karşı en çok kullanılan ürünlerin başında gelen dezenfektanlar için dikkat çeken bir uyarı geldi. İçerdiği etil alkol nedeniyle fazla kullanımında dezenfektanların zehirlenmelere yol açabileceğini belirten Herkes İçin Acil Sağlık Derneği Başkanı Uzman Doktor Ülkümen Rodoplu, "Meyve ve sebzelerin dezenfektanlarla yıkandığını duyuyorum. Çok tehlikeli, zehirlenmelere yol açabilir. 5-11 yaş arası çocuklar ile kronik hastalığı olanlar sınırlı kullanmalı" dedi.

- Türkiye’nin koronavirüs haritası kanalizasyondan çıkartılabilecek: TTürkiye’de birçok ilin atık suyundan uyuşturucu kullanım haritasının çıkartılmasına öncü olan Adli Toksikolog Doç. Dr. Nebile Dağlıoğlu, Sağlık Bakanlığının izin verdiği takdirde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) haritasının da atık sudan çıkartılabileceğini söyledi. Dağlıoğlu, “Birçok insanda koronavirüsün semptomları ortaya çıkmıyor ancak atık sudan çalışma sonrası haritalama ile bölgede virüs erkenden teşhis edilebilir” dedi.

- Dota 2 koronavirüs mücadelesini farklı bir şekilde veriyor: Moba oyunlarının kralı unvanını elinde bulunduran Dota 2'nin bir süredir oyuncu kaybettiği görülüyordu. Ancak koronavirüs nedeniyle eve kapanan insanların uğraş – zaman geçirme ihtiyaçlarının cevabı online oyunlardan geçiyor.

- Koronavirüsten korunmak için ağaç tepesine ev yaptıları: Manisa'da koronavirüs tehlikesinden kendilerini korumaya karar veren 3 arkadaş, ilginç bir yönteme başvurdu. Spil Dağı Milli Parkı mevkisinde bulunan toplu arazi üzerine ağaç ev yapan elektrik teknisyeni 26 yaşındaki Alihan Sayılır ve özel sektörde çalışan arkadaşları Semih Yiğit ve Ertürk Akpınar, koronavirüs tehlikesi geçene kadar ağaç evde yaşayacaklarını söyledi.

TARİH TARİH KORONAVİRÜS SALGINI

Koronavirüs haritası sayfamızda 31 Aralık’ta Çin’de başlayan sürecin Türkiye’ye kadar nasıl uzandığını adım adım görebilirsiniz.

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