Türkçe Koronavirüs haritası 27 Mart, son durum: Vaka sayısı ne kadar arttı?

Koronavirüs pandemisi pençesine aldı. Antartika dışında her kıtayı saran koronavirüse her geçen gün daha çok kişi yakalanıyor. Son olarak ABD, vaka sayısında Çin'i geçti. Korona virüse dair en güncel bilgileri almak isteyenler virüsün yayılmasıyla ilgili son durumu korona virüs haritası ile takip etmek istiyorlar. Türkiye'de vaka sayısı 3629, koronavirüs nedeniyle ölüm sayısı ise 75 oldu. Yani vaka sayısına ölüm sayısının oranı şu an %2.

TÜRKÇE KORONAVİRÜS HARİTASI

Mynet’in güncel ve Türkçe koronavirüs haritası ile virüsün yayılma hızını, Türkiye dahil tüm ülkelerdeki koronavirüs vaka sayısını, ölümle sonuçlanan vakaları takip edebilirsiniz. Ayrıca koronavirüs haritası ile birlikte virüs ile ilgili son dakika haberleri aynı sayfada bulabilir ve son gelişmelerin nabzını tutabilirsiniz.

SON DAKİKA KORONAVİRÜS HABERLERİ

- Uzmanından dikkat çeken dezenfektan uyarısı! : Koronavirüse karşı en çok kullanılan ürünlerin başında gelen dezenfektanlar için dikkat çeken bir uyarı geldi. İçerdiği etil alkol nedeniyle fazla kullanımında dezenfektanların zehirlenmelere yol açabileceğini belirten Herkes İçin Acil Sağlık Derneği Başkanı Uzman Doktor Ülkümen Rodoplu, "Meyve ve sebzelerin dezenfektanlarla yıkandığını duyuyorum. Çok tehlikeli, zehirlenmelere yol açabilir. 5-11 yaş arası çocuklar ile kronik hastalığı olanlar sınırlı kullanmalı" dedi.