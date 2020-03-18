Türkçe Koronavirüs haritası: Hasta sayısında son durum nedir?

Koronavirüs pandemisi dünyayı etkisi altına aldı ve hemen her ülkede korona virüs rakamları giderek artıyor. Türkiye'de de son bir kaç gün içinde vaka sayısında artış var ve son olarak Sağlık Bakanı Fahrettin Koca acı haberi verdi. Türkiye'de korona virüs nedeniyle ilk ölüm gerçekleşti. Son gelişmeler ışığında korona virüse dair en güncel bilgileri almak isteyenler virüsün yayılmasıyla ilgili son durumu korona virüs haritası ile takip ediyorlar.

TÜRKÇE KORONAVİRÜS HARİTASI

Mynet’in güncel ve Türkçe koronavirüs haritası ile virüsün yayılma hızını, Türkiye dahil tüm ülkelerdeki koronavirüs vaka sayısını, ölümle sonuçlanan vakaları takip edebilirsiniz. Ayrıca koronavirüs haritası ile birlikte virüs ile ilgili son dakika haberleri aynı sayfada bulabilir ve son gelişmelerin nabzını tutabilirsiniz.

SON DAKİKA KORONAVİRÜS HABERLERİ

- Koronavirüs nedeniyle ilk köpek ölümü yaşandığı iddia edildi: Koronavirüs nedeniyle can kayıpları yaşanmaya devam ederken, salgından ilk köpek ölümü gerçekleşti.

- Koronavirüse dur diyebilmek için yapay zeka da devreye girdi: ABD’nin Seatle şehrinde bulunan Allen Yapay Zeka Enstitüsü (AI2) koronavirüs çalışmalarına yardımcı olabilmek için COVID-19 Açık Araştırma Veri Kümesi (CORD-19) adıyla yeni bir yapay zeka geliştirdi. Yapay zeka koronavirüs tedavisinin bulunmasına öncülük edebilir.