Türkçe Koronavirüs haritası: Hasta sayısında son durum nedir?

Koronavirüs pandemisi dünyayı etkisi altına aldı ve hemen her ülkede korona virüs rakamları giderek artıyor. Türkiye'de de son bir kaç gün içinde vaka sayısında artış var ve son olarak Sağlık Bakanı Fahrettin Koca acı haberi verdi. Türkiye'de korona virüs nedeniyle ilk ölüm gerçekleşti. Son gelişmeler ışığında korona virüse dair en güncel bilgileri almak isteyenler virüsün yayılmasıyla ilgili son durumu korona virüs haritası ile takip ediyorlar.
Mynet’in güncel ve Türkçe koronavirüs haritası ile virüsün yayılma hızını, Türkiye dahil tüm ülkelerdeki koronavirüs vaka sayısını, ölümle sonuçlanan vakaları takip edebilirsiniz. Ayrıca koronavirüs haritası ile birlikte virüs ile ilgili son dakika haberleri aynı sayfada bulabilir ve son gelişmelerin nabzını tutabilirsiniz.
- Koronavirüs nedeniyle ilk köpek ölümü yaşandığı iddia edildi: Koronavirüs nedeniyle can kayıpları yaşanmaya devam ederken, salgından ilk köpek ölümü gerçekleşti.
- Koronavirüse dur diyebilmek için yapay zeka da devreye girdi: ABD’nin Seatle şehrinde bulunan Allen Yapay Zeka Enstitüsü (AI2) koronavirüs çalışmalarına yardımcı olabilmek için COVID-19 Açık Araştırma Veri Kümesi (CORD-19) adıyla yeni bir yapay zeka geliştirdi. Yapay zeka koronavirüs tedavisinin bulunmasına öncülük edebilir.
- Yurt dışından gelip karantinada kalan kızıyla telefonla konuştu: Başakşehir'de Avrupa ülkelerinden gelen ve 14 gün karantina altında kalacak olan vatandaşların yakınları yurt camlarından yakınlarıyla telefonla görüşüyor. Fransa'dan gelen bir genç kadının babasıyla telefonla konuşması kameralara yansıdı.
- Koronavirüs ruh sağlığını nasıl etkiliyor?: Dünyayı kasıp kavuran koronavirüs salgınının ruh sağlığını nasıl etkileyebileceğiyle ilgili açıklamalarda bulunan Psikiyatrist Dr. Emre Tan, insanların sağlıklarını kaybedecekleri veya yoğun ölüm korkusunun, hipokondriazis (hasta olma takıntısı) veya anksiyete bozukluklarına neden olabileceğine dikkat çekti.
- Türkçe Koronavirüs haritası: Türkiye'de ilk ölüm rapor edildi!: Türkiye, koronavirüs ile ilgili gelişmeleri yakından takip ediyor. Dünyada hangi ülkede kaç koronavirüs vakası var, kaç vaka ölümle sonuçlandı merak ediliyor. Özellikle de Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın vaka sayısındaki artışı ve ilk ölüm haberini rapor etmesi ile virüsün yayılımı daha da yakından takip ediliyor. Koronavirüsün etkilerini Mynet’in güncel ve Türkçe koronavirüs haritası ile takip edebilirsiniz.
Koronavirüs haritası sayfamızda 31 Aralık’ta Çin’de başlayan sürecin Türkiye’ye kadar nasıl uzandığını adım adım görebilirsiniz.