Türkiye aşılamada 7. sıraya yükseldi! Pek çok AB ülkesi geride kaldı

ABD, Çin ve İngiltere aşılama konusunda en hızlı davranan ülkeler konumunda.

Bugüne kadar ABD'de 64 milyon 177 bin 474, Çin'de 40 milyon 520 bin, İngiltere'de 17 milyon 850 bin, Hindistan'da 11 milyon 90 bin, İsrail'de 7.13 milyon, Brezilya'da 7.29 milyon, Türkiye'de 7.13 milyon, Birleşik Arap Emirlikleri'nde 5.5 milyon, Almanya 4.87 milyon, İtalya'da 3.44 milyon kişi aşılandı.

Türkiye dünyada aşı sıralamasında 7 milyon 133 bin doz sayısı ile Avrupa'da pek çok ülkeyi geçerek 7. sırada yer alıyor.

Nüfusa oranla ilk sırada ise İsrail yer alıyor. 60 yaş üzerinin öncelikli olarak aşılandığı İsrail'de nüfusun yüzde 80'inden fazlası aşılandı. 8.8 milyonluk ülkede 7.13 milyon kişi aşılandı.

