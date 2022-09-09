Türkiye, Brezilya’yı geçti! Artık en pahalı iPhone ülkemizde satılıyor

iPhone’un en pahalı satıldığı ülkeler listesinin en başında yıllardır Brezilya bulunuyordu. Brezilya, iPhone 12, iPhone 13 ve hatta üçüncü nesil iPhone SE fiyatları ile dünyanın en pahalı iPhone satışı yapılan ülkesi olmuştu. Ancak bildiğiniz üzere Apple, 7 Eylül akşamı düzenlediği etkinlikte, iPhone 14, iPhone 14 Plus, iPhone 14 Pro ve iPhone 14 Pro Max’ten oluşan yeni iPhone 14 ailesini görücüye çıkardı. Etkinlik sonrası iPhone 14 modellerinin fiyatları açıklandı. Fiyatların açıklanmasıyla birlikte yapılan bir araştırma sonucunda, iPhone’un en pahalı satıldığı ülkeler listesi değişti. Brezilya’yı geride bırakan Türkiye, yeni iPhone’un satıldığı en pahalı ülke konumuna geçti.
Her yıl ülkelerin iPhone fiyatlarına göre sıralamasını güncelleyen teknoloji sitesi Nukeni’nin yeni araştırmasına dayanan tabloya göre, en pahalı iPhone 14 artık Brezilya’da değil, Türkiye’de satılıyor.
Söz konusu tablo, serinin başlangıç modeli olan 128 GB'lık iPhone 14 için ise şöyle sıralanıyor;
|Ülke
|iPhone 14 fiyatı (vergiler dahil)
|Türkiye
|1699,68 dolar
|Brezilya
|1458,51 dolar
|Macaristan
|1133,52 dolar
|İsveç
|1119,58 dolar
|Danimarka
|1115,66 dolar
|Polonya
|1103,95 dolar
|Norveç
|1093,91 dolar
|Çekya
|1080,26 dolar
|Meksika
|1051,67 dolar
|Portekiz
|1038,69 dolar
|Finlandiya
|1038,69 dolar
|İtalya
|1028,70 dolar
|İrlanda
|1028,70 dolar
|Belçika
|1018,70 dolar
|Fransa
|1018,70 dolar
|Hollanda
|1018,70 dolar
|İspanya
|1008,70 dolar
|Hindistan
|1002,19 dolar
|Avusturya
|998,71 dolar
|Almanya
|998,71 dolar
|Filipinler
|997,72 dolar
|Lüksemburg
|985,03 dolar
|Birleşik Krallık
|976,25 dolar
|Yeni Zelanda
|967,66 dolar
|Kanada
|965,15 dolar
|İsviçre
|957,27 dolar
|Avustralya
|943,77 dolar
|Malezya
|933,84 dolar
|Birleşik Arap Emirlikleri
|925,39 dolar
|Singapur
|924,45 dolar
|ABD
|924,34 dolar
|Güney Kore
|902,50 dolar
|Tayvan
|902,34 dolar
|Tayland
|901,85 dolar
|Kanada
|881,23 dolar
|Hong Kong
|878,93 dolar
|Çin
|862,22 dolar
|Japonya
|831,29 dolar
|ABD
|829 dolar
Tabloda gördüğünüz üzere iki ABD ve iki Kanada var. Bunun nedeni ise yerel vergilere dayanıyor. Hem ABD'de hem de Kanada'da eyaletlere göre vergiler değişiklik gösteriyor. Bu yüzden iki farklı fiyat dikkate alınmış.
iPhone 14 6.1 inç OLED ekrana, iPhone 14 Plus ise 6.7 inç OLED ekrana sahip. Her iki telefon da tasarımıyla iPhone 13'e benziyor. Telefonların içinde de iPhone 13 Pro modellerinde kullanılan A15 Bionic işlemcisi bulunuyor.
6.1 inçlik iPhone 14 Pro ve 6.7 inçlik iPhone 14 Pro ise bildiğimiz çentiği ortadan kaldırıyor. iPhone 14 Pro modellerinde büyük çentik yerine daha küçük bir çentik bulunuyor ve bu çentik, Apple'ın Dynamic Island (Dinamik Ada) olarak adlandırıldığı bir kısmın içinde kalıyor. Dynamic Island ile ise önemli uyarıları, bildirimleri ve aktiviteleri gösterebiliyor. Pro modellerin ana kamerası da 48 MP'e yükseltildi.
iPhone 14 Türkiye fiyatları
iPhone 14 Plus Türkiye fiyatları
iPhone 14 Pro Türkiye fiyatları
iPhone 14 Pro Max Türkiye fiyatları
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