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Türkiye, Brezilya’yı geçti! Artık en pahalı iPhone ülkemizde satılıyor

09.09.2022 15:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yeni tanıtılan iPhone 14’ün Türkiye fiyatı, iPhone 14 Plus, iPhone 14 Pro ve iPhone 14 Pro Max’in fiyatıyla birlikte geçtiğimiz günlerde açıklandı. Bir teknoloji sitesinin yaptığı araştırmaya dayanan bir tablo ise iPhone 14'ün en pahalı olduğu ülkeyi ortaya koydu. Buna göre Türkiye, dünyanın en pahalı iPhone 14 fiyatına sahip olarak Brezilya'yı geçti ve yeni iPhone’un en pahalı satıldığı ülkeler listesinde birinci sıraya yerleşti.

Türkiye, Brezilya’yı geçti! Artık en pahalı iPhone ülkemizde satılıyor

iPhone’un en pahalı satıldığı ülkeler listesinin en başında yıllardır Brezilya bulunuyordu. Brezilya, iPhone 12, iPhone 13 ve hatta üçüncü nesil iPhone SE fiyatları ile dünyanın en pahalı iPhone satışı yapılan ülkesi olmuştu. Ancak bildiğiniz üzere Apple, 7 Eylül akşamı düzenlediği etkinlikte, iPhone 14, iPhone 14 Plus, iPhone 14 Pro ve iPhone 14 Pro Max’ten oluşan yeni iPhone 14 ailesini görücüye çıkardı. Etkinlik sonrası iPhone 14 modellerinin fiyatları açıklandı. Fiyatların açıklanmasıyla birlikte yapılan bir araştırma sonucunda, iPhone’un en pahalı satıldığı ülkeler listesi değişti. Brezilya’yı geride bırakan Türkiye, yeni iPhone’un satıldığı en pahalı ülke konumuna geçti.

TÜRKİYE, iPHONE'UN EN PAHALI SATILDIĞI ÜLKE OLDU

Her yıl ülkelerin iPhone fiyatlarına göre sıralamasını güncelleyen teknoloji sitesi Nukeni’nin yeni araştırmasına dayanan tabloya göre, en pahalı iPhone 14 artık Brezilya’da değil, Türkiye’de satılıyor.

iPHone 14

Apple yeni iPhone’ları görücüye çıkardı: iPhone 14, iPhone 14 Plus, iPhone 14 Pro ve iPhone 14 Pro Max tanıtıldı! İşte özellikleri ve fiyatlarıApple yeni iPhone’ları görücüye çıkardı: iPhone 14, iPhone 14 Plus, iPhone 14 Pro ve iPhone 14 Pro Max tanıtıldı! İşte özellikleri ve fiyatları

Söz konusu tablo, serinin başlangıç modeli olan 128 GB'lık iPhone 14 için ise şöyle sıralanıyor;

İŞTE IPHONE 14'ÜN EN PAHALI OLDUĞU ÜLKELER

Ülke iPhone 14 fiyatı (vergiler dahil)
Türkiye 1699,68 dolar
Brezilya 1458,51 dolar
Macaristan 1133,52 dolar
İsveç 1119,58 dolar
Danimarka 1115,66 dolar
Polonya 1103,95 dolar
Norveç 1093,91 dolar
Çekya 1080,26 dolar
Meksika 1051,67 dolar
Portekiz 1038,69 dolar
Finlandiya 1038,69 dolar
İtalya 1028,70 dolar
İrlanda 1028,70 dolar
Belçika 1018,70 dolar
Fransa 1018,70 dolar
Hollanda 1018,70 dolar
İspanya 1008,70 dolar
Hindistan 1002,19 dolar
Avusturya 998,71 dolar
Almanya 998,71 dolar
Filipinler 997,72 dolar
Lüksemburg 985,03 dolar
Birleşik Krallık 976,25 dolar
Yeni Zelanda 967,66 dolar
Kanada 965,15 dolar
İsviçre 957,27 dolar
Avustralya 943,77 dolar
Malezya 933,84 dolar
Birleşik Arap Emirlikleri 925,39 dolar
Singapur 924,45 dolar
ABD 924,34 dolar
Güney Kore 902,50 dolar
Tayvan 902,34 dolar
Tayland 901,85 dolar
Kanada 881,23 dolar
Hong Kong 878,93 dolar
Çin 862,22 dolar
Japonya 831,29 dolar
ABD 829 dolar

Tabloda gördüğünüz üzere iki ABD ve iki Kanada var. Bunun nedeni ise yerel vergilere dayanıyor. Hem ABD'de hem de Kanada'da eyaletlere göre vergiler değişiklik gösteriyor. Bu yüzden iki farklı fiyat dikkate alınmış.

iPHONE 14, iPHONE 14 PLUS, iPHONE 14 PRO VE iPHONE 14 PRO MAX...

iPhone 14 6.1 inç OLED ekrana, iPhone 14 Plus ise 6.7 inç OLED ekrana sahip. Her iki telefon da tasarımıyla iPhone 13'e benziyor. Telefonların içinde de iPhone 13 Pro modellerinde kullanılan A15 Bionic işlemcisi bulunuyor.

iPhone 14 Pro-1

6.1 inçlik iPhone 14 Pro ve 6.7 inçlik iPhone 14 Pro ise bildiğimiz çentiği ortadan kaldırıyor. iPhone 14 Pro modellerinde büyük çentik yerine daha küçük bir çentik bulunuyor ve bu çentik, Apple'ın Dynamic Island (Dinamik Ada) olarak adlandırıldığı bir kısmın içinde kalıyor. Dynamic Island ile ise önemli uyarıları, bildirimleri ve aktiviteleri gösterebiliyor. Pro modellerin ana kamerası da 48 MP'e yükseltildi.

TÜRKİYE'DE iPHONE 14 FİYATLARI

iPhone 14 Türkiye fiyatları

  • 128 GB - 30.999 TL
  • 256 GB - 33.599 TL
  • 512 GB -38.899 TL

iPhone 14 Plus Türkiye fiyatları

  • 128 GB - 34.999 TL
  • 256 GB - 37.599 TL
  • 512 GB - 42.899 TL

iPhone 14 Pro Türkiye fiyatları

  • 128 GB - 39.999 TL
  • 256 GB - 42.599 TL
  • 512 GB - 47.899 TL
  • 1 TB - 53.199 TL

iPhone 14 Pro Max Türkiye fiyatları

  • 128 GB - 43.999 TL
  • 256 GB - 46.599 TL
  • 512 GB - 51.899 TL
  • 1 TB - 57.199 TL


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Anahtar Kelimeler:
Apple iPhone
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