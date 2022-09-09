Türkiye, Brezilya’yı geçti! Artık en pahalı iPhone ülkemizde satılıyor

iPhone’un en pahalı satıldığı ülkeler listesinin en başında yıllardır Brezilya bulunuyordu. Brezilya, iPhone 12, iPhone 13 ve hatta üçüncü nesil iPhone SE fiyatları ile dünyanın en pahalı iPhone satışı yapılan ülkesi olmuştu. Ancak bildiğiniz üzere Apple, 7 Eylül akşamı düzenlediği etkinlikte, iPhone 14, iPhone 14 Plus, iPhone 14 Pro ve iPhone 14 Pro Max’ten oluşan yeni iPhone 14 ailesini görücüye çıkardı. Etkinlik sonrası iPhone 14 modellerinin fiyatları açıklandı. Fiyatların açıklanmasıyla birlikte yapılan bir araştırma sonucunda, iPhone’un en pahalı satıldığı ülkeler listesi değişti. Brezilya’yı geride bırakan Türkiye, yeni iPhone’un satıldığı en pahalı ülke konumuna geçti.

TÜRKİYE, iPHONE'UN EN PAHALI SATILDIĞI ÜLKE OLDU

Her yıl ülkelerin iPhone fiyatlarına göre sıralamasını güncelleyen teknoloji sitesi Nukeni’nin yeni araştırmasına dayanan tabloya göre, en pahalı iPhone 14 artık Brezilya’da değil, Türkiye’de satılıyor.

Söz konusu tablo, serinin başlangıç modeli olan 128 GB'lık iPhone 14 için ise şöyle sıralanıyor;

İŞTE IPHONE 14'ÜN EN PAHALI OLDUĞU ÜLKELER

Ülke iPhone 14 fiyatı (vergiler dahil) Türkiye 1699,68 dolar Brezilya 1458,51 dolar Macaristan 1133,52 dolar İsveç 1119,58 dolar Danimarka 1115,66 dolar Polonya 1103,95 dolar Norveç 1093,91 dolar Çekya 1080,26 dolar Meksika 1051,67 dolar Portekiz 1038,69 dolar Finlandiya 1038,69 dolar İtalya 1028,70 dolar İrlanda 1028,70 dolar Belçika 1018,70 dolar Fransa 1018,70 dolar Hollanda 1018,70 dolar İspanya 1008,70 dolar Hindistan 1002,19 dolar Avusturya 998,71 dolar Almanya 998,71 dolar Filipinler 997,72 dolar Lüksemburg 985,03 dolar Birleşik Krallık 976,25 dolar Yeni Zelanda 967,66 dolar Kanada 965,15 dolar İsviçre 957,27 dolar Avustralya 943,77 dolar Malezya 933,84 dolar Birleşik Arap Emirlikleri 925,39 dolar Singapur 924,45 dolar ABD 924,34 dolar Güney Kore 902,50 dolar Tayvan 902,34 dolar Tayland 901,85 dolar Kanada 881,23 dolar Hong Kong 878,93 dolar Çin 862,22 dolar Japonya 831,29 dolar ABD 829 dolar

Tabloda gördüğünüz üzere iki ABD ve iki Kanada var. Bunun nedeni ise yerel vergilere dayanıyor. Hem ABD'de hem de Kanada'da eyaletlere göre vergiler değişiklik gösteriyor. Bu yüzden iki farklı fiyat dikkate alınmış.

iPHONE 14, iPHONE 14 PLUS, iPHONE 14 PRO VE iPHONE 14 PRO MAX...

iPhone 14 6.1 inç OLED ekrana, iPhone 14 Plus ise 6.7 inç OLED ekrana sahip. Her iki telefon da tasarımıyla iPhone 13'e benziyor. Telefonların içinde de iPhone 13 Pro modellerinde kullanılan A15 Bionic işlemcisi bulunuyor.

6.1 inçlik iPhone 14 Pro ve 6.7 inçlik iPhone 14 Pro ise bildiğimiz çentiği ortadan kaldırıyor. iPhone 14 Pro modellerinde büyük çentik yerine daha küçük bir çentik bulunuyor ve bu çentik, Apple'ın Dynamic Island (Dinamik Ada) olarak adlandırıldığı bir kısmın içinde kalıyor. Dynamic Island ile ise önemli uyarıları, bildirimleri ve aktiviteleri gösterebiliyor. Pro modellerin ana kamerası da 48 MP'e yükseltildi.

TÜRKİYE'DE iPHONE 14 FİYATLARI

iPhone 14 Türkiye fiyatları

128 GB - 30.999 TL

256 GB - 33.599 TL

512 GB -38.899 TL

iPhone 14 Plus Türkiye fiyatları

128 GB - 34.999 TL

256 GB - 37.599 TL

512 GB - 42.899 TL

iPhone 14 Pro Türkiye fiyatları

128 GB - 39.999 TL

256 GB - 42.599 TL

512 GB - 47.899 TL

1 TB - 53.199 TL

iPhone 14 Pro Max Türkiye fiyatları

128 GB - 43.999 TL

256 GB - 46.599 TL

512 GB - 51.899 TL

1 TB - 57.199 TL



