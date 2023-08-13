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  4. Türkiye bu görüntüleri konuşuyor! Onlarca canı hiçe saydılar, ekipler harekete geçti

Türkiye bu görüntüleri konuşuyor! Onlarca canı hiçe saydılar, ekipler harekete geçti

13.08.2023 19:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bursa'da gelin alma törenine giden erkek tarafının görüntüleri sosyal medyada gündem oldu. Araçlar seyir halindeyken trafikte kimseye aldırış etmeden havaya tabanca ve pompalı tüfeklerle ateş açan grup, gelinin sokağına girince de durmadı. Meşaleler yakıp havaya ateş açmayı sürdüren grup onlarca canı hiçe saydı. Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde korkanlar ve araçların arkasına saklanmaya çalışanlar dikkat çekti. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

Türkiye bu görüntüleri konuşuyor! Onlarca canı hiçe saydılar, ekipler harekete geçti

Bursa’da düğün töreni öncesi gelin almaya giden grup, ellerindeki tabanca ve pompalı tüfeklerle havaya ateş açtı. Trafikte seyir halindeyken ve gelin evinin bulunduğu sokakta dakikalarca havaya ateş açan konvoydakilerden bazıları, o anları sosyal medya hesaplarından paylaştı.

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ONLARCA CANI HİÇE SAYDILAR

Olay dün akşam saatlerinde merkez Osmangazi ilçesi Emek Mahallesi’nde meydana geldi. Düğün töreni öncesi gelin evine giden damat tarafı, trafikte seyir halindeyken havaya ateş açarak ilerledi. Kalabalık grup, gelin evinin bulunduğu sokağa geldiğinde ise meşaleler yakıp araçlarından inerek, havaya tabanca ve pompalı tüfeklerle ateş açmayı sürdürdü.

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SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde; havaya ateş açılırken, sokakta bulunan çocukların korkarak elleri ile kulaklarını kapatıp, otomobillerin arkasına saklanması dikkat çekti.

Sosyal medyada paylaşılan görüntüler üzerine polis soruşturma başlattı.

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Anahtar Kelimeler:
Bursa düğün silah

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