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Türkiye bu savcıyı konuşuyor! Uyuşturucu baronluğu yapıp FETÖ borsası kurmuştu... Yazışmalar ortaya çıktı: Kaşınmaya başladı

23.07.2022 07:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adana'dan Konya'ya yapılan uyuşturucu sevkiyatının arkasından çıkan şebeke, Türkiye'yi şoke etmişti. Kuryeler arasında polislerin bulunduğu çetenin liderli ise cumhuriyet savcısı O. Y. çıktı. Skandalları bununla bitmeyen savcının, FETÖ soruşturması geçirenlerin dosyasını para karşılığı kapattığı tespit edilmişti. Ülkenin gündemine oturan olaya ilişkin yeni detaylar gelmeye devam ederken, savcı ile bir örgüt üyesinin arasında geçen WhatsApp yazışmaları ortaya çıktı.

Türkiye bu savcıyı konuşuyor! Uyuşturucu baronluğu yapıp FETÖ borsası kurmuştu... Yazışmalar ortaya çıktı: Kaşınmaya başladı

Uyuşturucu baronu çıkan cumhuriyet savcısıyla ilgili yeni gelişme yaşandı. Polislerin kuryelik yaptığı çetenin lideri olmasının dışında FETÖ soruşturması geçiren kişilerden para alarak dosya kapatan savcının bir örgüt üyesiyle yaptığı WhatsApp yazışmaları ortaya çıktı. İşte Türkiye'nin konuştuğu olaya ilişkin yeni detaylar...

KURYELİK YAPAN POLİSİN TELEFONU HER ŞEYİ ORTAYA ÇIKARDI

Adana'dan Konya'ya uyuşturucu sevkiyatı yapan şebekeye yönelik Konya'da düzenlenen operasyonda yakalanan polis memuru kuryenin telefonundaki incelemede Cumhuriyet Savcısı O. Y.'ye ulaşılmıştı. Savcının uyuşturucu trafiğini yönettiği ve FETÖ borsası oluşturduğu belirlenmişti.

Son dakika: Uyuşturucu baronu çıkan savcıyla ilgili yeni gelişme! Tek skandalı bu değilmişSon dakika: Uyuşturucu baronu çıkan savcıyla ilgili yeni gelişme! Tek skandalı bu değilmiş

FETÖ SORUŞTURMASI GEÇİRENLERİ TEK TEK ARAMIŞLAR

Örgüt üyelerinin, yabancı kişilerin üzerine alınmış GSM hatlarından FETÖ/PDY'ye üye olma suçlaması ile soruşturma başlatılan ve kovuşturma yapılmasına yer olmadığı yönünde karar verilecek olan şüphelileri tek tek arayarak "Hakkınızda FETÖ suçlamasıyla dosyanız bulunuyor. Eğer 500 bin lira verirseniz kovuşturmaya yer olmadığına dair karar verilecek" dediği ve bu şekilde 3 milyon lira para aldıkları tespit edildi.

Uyuşturucu operasyonunda akılalmaz detaylar! Kuryeler polis, baron ise savcı çıktıUyuşturucu operasyonunda akılalmaz detaylar! Kuryeler polis, baron ise savcı çıktı

GÖZALTINA ALINDI

Türkiye'nin gündemine bomba gibi düşen baron savcı O. Y., Antalya'da gözaltına alındı. Soruşturma dosyasında bir örgüt üyesi ile savcı arasında geçen diyalog dikkat çekerken, yapılan görüşmede örgüt üyesinin bir doktordan takipsizlik kararı karşılığında 400 bin lira para istemesi belgelendi.

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WHATSAPP MESAJLARI ORTAYA ÇIKTI

Sabah'ta yer alan habere göre ele geçirilen WhatsApp konuşmalarında, örgüt üyesinin savcının talimatıyla bir doktordan "takipsizlik kararı" karşılığında para istediği yer alırken, örgüt üyesi ile savcı arasında geçen diyalog şöyle gelişti:

Savcı: Sen ara doktoru. De ki Geldin mi Adana'ya diye sert konuş.

Örgüt üyesi: Hafta içi gelemem diyor hafta sonu geleyim diyor.

Savcı: İzin alıp gel deseydin. Senin keyfini mi bekleyeceğiz deseydin.

Örgüt üyesi: O zaman geleyim dedi. Yalnız çok para istiyorsunuz diyor. 100 bine çok diyor. Daha 400 bile demedim.

Savcı: İster ver ister verme diye söyle. 400'ü söyleseydin ya.

Örgüt üyesi: Ne kadar süre verelim parayı toplaması için.

Savcı: Net ol. 400'ü de söyle. Gelmezse neler olabileceğini anlat. İhraç olacağını falan.

Örgüt üyesi: Anlattım. 400 imkânsız diyor.

Savcı: Bu kaşınmaya başladı gibi. Para lazım ya 100 bini alsak mı?

Örgüt üyesi: Konuştum abi param yok açılsın dava dedi.

Savcı: Açarız biz de.

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HSK SAVUNMA İSTEDİ

Hâkimler ve Savcılar Kurulu'nca O. Y. hakkında uyuşturucu sevkiyatlarını yönetmesi nedeniyle kişisel suçtan, FETÖ borsası oluşturması nedeniyle ise görev suçundan iki ayrı inceleme başlatıldı. Yarbaş'ın bu kapsamda 11 Mayıs 2022'de görevden uzaklaştırıldığı öğrenildi.

O. Y.'nin gözaltına alınmasıyla HSK İkinci Dairesi, FETÖ borsası oluşturması nedeniyle görev suçu işleyen Osman Yarbaş'ın savunmasını istedi. Osman Yarbaş'ın 10 gün içinde savunma vermesinin ardından HSK İkinci Dairesi, baron savcının meslekten ihracını görüşecek.

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