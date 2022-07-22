Uyuşturucu baronu çıkan savcıyla ilgili flaş gelişme! Tek skandalı bu değilmiş

Konya polisinin gerçekleştirdiği uyuşturucu operasyonunda kurye polis memuru çıkmış ve ardından elde edilen detaylar şoke etmişti. Kurye polisin telefonunda yapılan incelemeler sonucunda şebeke içerisinde başka memurların da olduğu ortaya çıkarken çetenin liderliğini ise cumhuriyet savcısı O. Y.'nin yaptığı belirlenmişti. Akılalmaz olay Türkiye'nin gündemine otururken, uyuşturucu baronu savcının karıştığı başka skandallar da ortaya çıktı...

FETÖ BORSASI OLUŞTURMUŞ

Adana'dan Konya'ya uyuşturucu sevkiyatı yapan şebekeye yönelik Konya Narkotik Şube Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı operasyonda, polis memuru olan kuryenin telefonunda yapılan incelemede Cumhuriyet Savcısı O. Y.'ye ulaşılmıştı. Savcının uyuşturucu trafiğini yönettiği ve örgüt lideri olduğu ortaya çıkarken aynı zamanda FETÖ borsası oluşturduğu da belirlendi.

BİLGİLERİ ATIP PARA İSTEMİŞLER

Ele geçirilen WhatsApp mesajlarında, Adana Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosunda görevli Cumhuriyet Savcısı O. Y.'nin, polis memuruna, FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütüne üye olma suçlaması ile soruşturma başlatılan ve kovuşturma yapılmasına yer olmadığı yönünde karar verilecek olan şüphelilerin bilgilerini atarak para istedikleri belirlendi. Örgüt üyelerinin yabancı kişilerin üzerine alınmış GSM hatlarından bu kişileri arayıp para istediği ortaya çıktı.

9 KİŞİDEN 3 MİLYON LİRA ALMIŞLAR

Örgüt üyelerinin FETÖ/PDY suçlamasıyla hakkında soruşturma başlatılan kişileri arayarak, "Hakkınızda FETÖ suçlamasıyla dosyanız bulunuyor. Eğer 500 bin lira verirseniz kovuşturmaya yer olmadığına dair karar verilecek" dediği ve örgüt üyelerinin parayı almasıyla Cumhuriyet Savcısı O. Ya.'nin kovuşturmaya yer olmadığına dair kararları imzaladığı belirlendi. Örgütün bu şekilde 9 kişiden 3 milyon lira para aldığı tespit edildi.

FETÖ SORUŞTURMASI GEÇİREN AVUKATI DA ARAYIP PARA İSTEMİŞLER

Örgüt üyelerinin, FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütüne üye olma suçlaması ile soruşturma başlatılan bir avukatı da telefonla aradığı ortaya çıktı. Örgütün telefonla aradığı ve para istediği avukatın ise Adana Cumhuriyet Başsavcısının yanına giderek yaşananları aktardığı, bunun üzerine Başsavcının, dosya savcısı O. Y.'yi yanına çağırdığı, O. Y.'nin ise "Benim böyle bir bilgim yok" diyerek odadan çıktığı belirtildi. Avukatın şikayetinin ardından örgüt üyelerini telefonla arayan Cumhuriyet Savcısı O. Y.'nin "Avukatı aradığınız sim kartı kırıp yok edin" diyerek avukatı bir daha örgüt üyelerinin aramamasını istediği öğrenildi.

