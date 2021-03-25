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Türkiye'de 2020'nin en popüler mobil kötü amaçlı yazılımı: "Hqwar"

25.03.2021 10:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kaspersky 2020 mobil tehdit analizi, mobil kötü amaçlı yazılımla saldırıya uğrayan tüm kullanıcıların üçte birinin "Hqwar" isimli saldırıyla karşılaştığını belirledi.

Türkiye'de 2020'nin en popüler mobil kötü amaçlı yazılımı: "Hqwar"

Kaspersky açıklamasına göre, özellikle finansal kötü amaçlı yazılımları sistemlere bulaştırmak için aracı görevi gören Hqwar'ı yine kullanıcıların finansal bilgilerini ele geçirmek için özelleştirilmiş diğer bir zararlı yazılım olan Cebuser izliyor. Zararlı yazılımları cihazlara taşımak için özelleşmiş mobil Truva atları, günümüzün en hızlı büyüyen kötü amaçlı yazılım sınıflarından birine karşılık geliyor ve mobil tehditlerde lider konumda bulunuyor. Bu yazılımlar, cihazdaki koruyucu engelleri aşarak kötü amaçlı yazılımın aktif olarak zarar veren kısmının girişini sağlamayı hedefliyor.

Kaspersky tahminlerine göre, geçen yıl Türkiye'deki mobil kullanıcıların yüzde 4'ü kötü amaçlı yazılımların saldırısına uğradı ve yüzde 5'i reklam yazılımlarıyla karşı karşıya kaldı. Bu tarz yazılımlar, cihaza ve bilgilere doğrudan bir zarar vermese de kullanıcının cihazını reklamlarla doldurarak bazı durumlarda aleti neredeyse kullanılamaz hale getiriyor.

"UYGULAMALARI RESMİ UYGULAMA MAĞAZASINDAN YÜKLEYİN''

Açıklamada görüşlerine yer verilen Kaspersky Güvenlik Uzmanı Victor Chebyshev, Türkiye'nin, mobil bankacılık tehditleri açısından düzenli olarak en çok hedeflenen ülkelerden biri olduğunu belirterek, "Bu alanda tehlikeli kötü amaçlı yazılımların payının azaldığını ancak gri bölgelere yönelik tehditlerin arttığını görüyoruz. Kötü amaçlı yazılımlara dair algılama teknolojileri geliştikçe siber suçlular yasa dışı program oluşturma ve dağıtımından uzaklaşarak yasal ancak aldatıcı programlar üretmeye yöneldi. Bununla birlikte söz konusu gri bölge yazılımıyla ilgili sorun, bazen gerçek kötü amaçlı yazılımların dağıtımı için de istismar edilebilmeleri. Bu nedenle herkesi yükledikleri programlara dikkat etmeye ve telefonlarını güvenlik çözümleriyle korumaya davet ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Kaspersky, mobil tehditlerle karşılaşma riskini azaltmak için kullanıcılara şunları öneriyor:

"Uygulamaları yalnızca güvenilir kaynaklardan, mümkünse resmi uygulama mağazasından yükleyin. Uygulama tarafından istenen izinleri kontrol edin. İstenen izin uygulamanın göreviyle uyuşmuyorsa örneğin, fener uygulaması telefon defterinize erişim istiyorsa bu kötü niyetli bir uygulamanın işareti olabilir. Kötü amaçlı yazılımlardan ve sonuçlarından korumak için kendini kanıtlamış bir güvenlik çözümü kullanın. İstenmeyen e-postalardaki bağlantılara tıklamayın. Siber suçlulara sınırsız yetenekler sağlayacak rooting prosedürlerini uygulamayın."

(AA)

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