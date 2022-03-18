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Türkiye'de bir ilkti! Yeni gelişme... Gözaltına alınan Recep Sert tutuklandı

18.03.2022 19:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye’de yüz naklinde beşinci, çene naklinde ise ilk olan Recep Sert, Balıkesir’de yapılan uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınmıştı. Operasyonda gözaltına alınıp hakim karşısına çıkan Recep Sert ile beraber E.Y. (24), Ü.K. (29), D.T (35), T.K. (37), A.K. (38), Ş.T. (41), S.Y. (42) ve B. E. (44) tutuklanarak cezaevine gönderildi. Recep Sert’in, adliyeye sevk edilirken ''Ben yapmadım, göreceksiniz" dediği duyulmuştu.

Türkiye'de bir ilkti! Yeni gelişme... Gözaltına alınan Recep Sert tutuklandı

Balıkesir'in Edremit ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan kişiler arasında bulunan Türkiye'nin ilk yüz nakli yapılan kişilerinden Recep Sert ile ilgili yeni bir gelişme yaşandı.

GÖZALTINA ALINMIŞLARDI

Balıkesir Edremit İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri, Bursa'dan Balıkesir'e uyuşturucu madde getirileceği bilgisine ulaşmıştı. Edremit Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde harekete geçen ekipler, 16 Mart'ta şüphelileri takibe almıştı. Uyuşturucu teslim edildiği sırada suçüstü yapan ekipler, aralarında 9 yıl önce yüz ve çene nakli yapılan Recep Sert'in olduğu 10 kişiyi gözaltına almıştı.

''BEN YAPMADIM''

1 kilo 237 gram metamfetaminin ele geçirildiği operasyonda; taksi şoförü olduğu belirlenen M.B. (32) serbest bırakılırken, Recep Sert, E.Y. (24), Ü.K. (29), M.B. (32) , D.T (35), T.K. (37), A.K. (38), Ş.T. (41), S.Y. (42) ve B. E. (44) adliyeye sevk edilmişti. Adliyeye sevk sırasında Recep Sert, görüntü çeken gazetecilere "Ben yapmadım, göreceksiniz" diyerek seslenmişti.

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TUTUKLANDILAR

Olayda yeni bir gelişme yaşandığı öğrenildi. Aralarında Recep Sert'in (35) de olduğu 9 şüpheli savcılık ifadelerinin ardından tutuklama istemiyle mahkemeye sevk edildi. Hakim karşısına çıkan Recep Sert ile birlikte E.Y. (24), Ü.K. (29), D.T (35), T.K. (37), A.K. (38), Ş.T. (41), S.Y. (42) ve B. E. (44) tutuklanarak cezaevine gönderildi.

DAHA ÖNCE DE...

Recep Sert daha önce de, ödemediği bin 500 liralık borç yüzünden önce icralık olmuş ardında da İnegöl’de gözaltına alınıp Bursa 2. İcra Ceza Mahkemesi kararıyla tutuklanmıştı. (DHA)

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Balıkesir
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