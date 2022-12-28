Türkiye'de boy uzatma ameliyatı olan TikToker Özkan Sağın'ın son hali görenleri şaşırtıyor! Boy uzatma ameliyatı işe yarıyor mu?

24 yaşındaki oyuncu ve TikToker Özkan Sağın boyunu uzatmak için ameliyat olmaya karar verdi. TikTok'ta yaptığı paylaşımda boy uzatma sürecinde yaşadığı değişimi gösterdi. Milyonlarca izlenen bu videoya inanmayan birçok sosyal medya kullanıcısı boy uzatmanın gerçekten boyu uzatıp uzatmadığını sorgulamaya başladı.

Özkan Sağın paylaştığı ikinci videoda boyunun 1.66 cm'den 1.76 cm'e yükseldiğini çektiği fotoğraflarla birlikte kanıtladı. Videoyu izleyen takipçileri boy uzatma ameliyatının nasıl gerçekleştiğini merak etti.

BOY UZATMA AMELİYATI NASIL YAPILIR?

Boy uzatma ameliyatı, sağlık sorunları ya da estetik nedenlerle bacak uzunluğunu artırmak için yapılan ortopedik bir cerrahi işlemdir. Boy uzatma, vücudun kendi kemiği, yumuşak dokuları, bağları, kan damarları ve onu çevreleyen ve destekleyen sinirlerinin yanı sıra organizmanın yeni kemik oluşturma kapasitesiyle sağlanır. Vücudun başka bir bölgesinden kemik alınmasına ihtiyaç yoktur.

BOY UZATMA AMELİYATI NE KADAR SÜRER?

Boy uzatma için uygulanan cerrahi işlem yaklaşık olarak 1, 5-2 saat kadar sürer. Hasta, herhangi bir komplikasyon gelişmezse genellikle 2 gün sonra hastaneden taburcu edilebilir.



