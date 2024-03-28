Türkiye'de böylesi bir daha zor görülür! Dava açmada rekor kırdı, eşine hayatı kabusa çevirdi: Anne, dayı, abi... Tüm aileye tek tek dava açtı

Ankara'da yaşayan Merve Kalaycı'nın 2017'de evlendiği eşi, iddiaya göre o hamileyken kasadaki altınları da alarak evi terk etti. İkili arasında boşanma süreci başladı. Altınlarla evden ayrılan adam, bu süre içerisinde eşi ve ailesini adeta dava bombardımanına tuttu.

70'E YAKIN DAVA AÇTI

Genç kadına kocası tarafından tam 67 tane şikayet ve dava açıldı. Bunun yanında yine 32 adet uzaklaştırma kararı da mevcut.

TÜM AİLEYE TEK TEK DAVA AÇMIŞ

Show Haber'de yer alan habere göre; tüm ailesinin davalık olduğunu belirten Kalaycı, "Dayıma yönelik şikayeti var. Anneme dava açtı 2-3 tane. Abime dava açtı. Yeni avukatımı da şikayet etmiş. CİMER'e yapılan var, Aile Bakanlığı'na yapılanlar da var, onları hiç saymıyorum bile. 57 tanesini kapattık. Hepsini kazandık." ifadelerini kullandı.

Adliye koridorunda eşi tarafından saldırıya da uğradığını iddia eden Kalaycı, "2-3 bin TL para cezasıyla konu kapandı ama ben zorlama hapis cezaları alıyorum" dedi.

5 yaşındaki çocuklarının babasıyla görüştüğünü ancak uzman raporunda çocuğunun "Babam beni odaya kilitliyor. Bana vuruyor. Aç bırakıyor. Gitmek istemiyorum" dediğini aktaran Kalaycı, yaşananlara isyan etti.

KENDİNİ BU SÖZLERLE SAVUNDU

Boşanma aşamasındaki koca ise "Çocuğumla ne kadar görüştürülmediysem o kadar dava açtım" diyerek kendini savundu.

AVUKATI DA ŞAŞKIN: ANLAMAK MÜMKÜN DEĞİL!

Merve Kalaycı'nın avukatı Ünal İzgi ise yaptığı açıklamada "5 yaşındaki çocuğunun annesi ve rahim kanseri olan eşine hapse attırabilmek için özel uğraşıyor. Eline ne geçecek anlamak mümkün değil" diye konuştu.