HABER

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. Türkiye'de böylesi bir daha zor görülür! Dava açmada rekor kırdı, eşine hayatı kabusa çevirdi: Anne, dayı, abi... Tüm aileye tek tek dava açtı

Türkiye'de böylesi bir daha zor görülür! Dava açmada rekor kırdı, eşine hayatı kabusa çevirdi: Anne, dayı, abi... Tüm aileye tek tek dava açtı

Devrim Karadağ Devrim Karadağ Mynet İçerik Sorumlusu
28.03.2024 07:57
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Eşinin altınları alarak evi terk etmesiyle hayatı alt üst olan Merve Kalaycı, asıl kabusu ise boşanma sürecinde yaşadı. Kocasının kendisi ve ailesi hakkında 70'e yakın dava açtığını söyleyen Kalaycı, her hafta duruşma duruşma gezip canından bezdiğini anlattı. Kocanın dava açma rekortmeni olduğunu söyleyen Avukat Ünal İzgi de "Özel uğraşıyor. Eline ne geçecek anlamak mümkün değil" diye konuştu.

Türkiye'de böylesi bir daha zor görülür! Dava açmada rekor kırdı, eşine hayatı kabusa çevirdi: Anne, dayı, abi... Tüm aileye tek tek dava açtı

Ankara'da yaşayan Merve Kalaycı'nın 2017'de evlendiği eşi, iddiaya göre o hamileyken kasadaki altınları da alarak evi terk etti. İkili arasında boşanma süreci başladı. Altınlarla evden ayrılan adam, bu süre içerisinde eşi ve ailesini adeta dava bombardımanına tuttu.

70'E YAKIN DAVA AÇTI

Genç kadına kocası tarafından tam 67 tane şikayet ve dava açıldı. Bunun yanında yine 32 adet uzaklaştırma kararı da mevcut.

hgfjk

TÜM AİLEYE TEK TEK DAVA AÇMIŞ

Show Haber'de yer alan habere göre; tüm ailesinin davalık olduğunu belirten Kalaycı, "Dayıma yönelik şikayeti var. Anneme dava açtı 2-3 tane. Abime dava açtı. Yeni avukatımı da şikayet etmiş. CİMER'e yapılan var, Aile Bakanlığı'na yapılanlar da var, onları hiç saymıyorum bile. 57 tanesini kapattık. Hepsini kazandık." ifadelerini kullandı.

gsdgsd

Adliye koridorunda eşi tarafından saldırıya da uğradığını iddia eden Kalaycı, "2-3 bin TL para cezasıyla konu kapandı ama ben zorlama hapis cezaları alıyorum" dedi.

5 yaşındaki çocuklarının babasıyla görüştüğünü ancak uzman raporunda çocuğunun "Babam beni odaya kilitliyor. Bana vuruyor. Aç bırakıyor. Gitmek istemiyorum" dediğini aktaran Kalaycı, yaşananlara isyan etti.

jhşkk

KENDİNİ BU SÖZLERLE SAVUNDU

Boşanma aşamasındaki koca ise "Çocuğumla ne kadar görüştürülmediysem o kadar dava açtım" diyerek kendini savundu.

AVUKATI DA ŞAŞKIN: ANLAMAK MÜMKÜN DEĞİL!

Merve Kalaycı'nın avukatı Ünal İzgi ise yaptığı açıklamada "5 yaşındaki çocuğunun annesi ve rahim kanseri olan eşine hapse attırabilmek için özel uğraşıyor. Eline ne geçecek anlamak mümkün değil" diye konuştu.

sdfj

İlginizi Çekebilir

Yıldız Tilbe emekli oldu, maaş isyanıyla gündeme geldi

Yıldız Tilbe emekli oldu, maaş isyanıyla gündeme geldi

 Hollanda bu iğrenç olayı konuşuyor! Türk vatandaşı ineğe defalarca tecavüz etti

Hollanda bu iğrenç olayı konuşuyor! Türk vatandaşı ineğe defalarca tecavüz etti

 Karaborsaya düştüler! Yurt dışından transfer bile yapılıyor, en düşük ücretleri...

Karaborsaya düştüler! Yurt dışından transfer bile yapılıyor, en düşük ücretleri...

Yerel Seçim 2024

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Hatay'da son seçim anketi! GENAR yayımladıHatay'da son seçim anketi! GENAR yayımladı
31 Mart seçimleri iptal edilirse, 2 Haziran'da tekrarlanacak! 31 Mart seçimleri iptal edilirse, 2 Haziran'da tekrarlanacak!
İnce'den Özel'e: O zamanlardan DEM'leneceğin belliydi!İnce'den Özel'e: O zamanlardan DEM'leneceğin belliydi!
Anahtar Kelimeler:
boşanma mahkeme dava
En Çok Okunan Haberler
Dava açmada Türkiye rekortmeni!

Dava açmada Türkiye rekortmeni!

Seçime 3 gün kala elindeki son anketi açıkladı!

Seçime 3 gün kala elindeki son anketi açıkladı!

Trabzonspor-Fenerbahçe maçının faturası belli oldu!

Trabzonspor-Fenerbahçe maçının faturası belli oldu!

Yıldız Tilbe emekli oldu, maaş isyanıyla gündeme geldi

Yıldız Tilbe emekli oldu, maaş isyanıyla gündeme geldi

İYİ Partili isim, AK Partili aday için çekildi

İYİ Partili isim, AK Partili aday için çekildi

Özgür Özel'den o isme 'adaylıktan çekil' çağrısı! 'Kusura bakma affedemeyiz"

Özgür Özel'den o isme 'adaylıktan çekil' çağrısı! 'Kusura bakma affedemeyiz"

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

New York'ta bir Türk yarbay! Bu rütbeye getirilen ilk Türk kökenli polis oldu

New York'ta bir Türk yarbay! Bu rütbeye getirilen ilk Türk kökenli polis oldu

Çok satanlarda zirvede! Columbia'nın en sevilen ayakkabısını sizin için inceledik

Çok satanlarda zirvede! Columbia'nın en sevilen ayakkabısını sizin için inceledik

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Kombinlerinizin havasını yükseltecek ayakkabılar burada!

Kombinlerinizin havasını yükseltecek ayakkabılar burada!

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.