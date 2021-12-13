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  4. Türkiye'de de görülen Omicron'la ilgili Prof. Dr. Kara'dan açıklama: Hücreye daha kolay girebiliyor

Türkiye'de de görülen Omicron'la ilgili Prof. Dr. Kara'dan açıklama: Hücreye daha kolay girebiliyor

13.12.2021 11:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Güney Afrika'da ortaya çıkan son varyant Omicron, dünyayı tedirgin etmeye devam ederken Bilim Kurulu Üyesi Ateş Kara da konuyla ilgili açıklamalarda bulundu. Türkiye'de 6 kişide tespit edilen varyantın hücreye girmesinin daha kolay olabildiğini ifade eden Kara, hastalığın ise çok ağır seyretmediğini ekledi.

Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Kara, Türkiye'de 6 kişide görülen Omicron varyantıyla ilgili açıklamada bulundu.

Prof. Dr. Kara, şu anda Türkiye'de ve dünyada Delta varyantının hakim olduğunu hatırlatarak, "Delta, Vuhan'da çıkan ilk virüsün ardından çok ciddi mutasyonlar göstermişti. Bu mutasyonların bir kısmı da özellikle hücrelerimize giriş için virüsün kullandığı çıkıntı proteinindeydi. Burada ise yaklaşık 30'un üzerinde 'spike proteini' dediğimiz bu çıkıntı proteininde yine mutasyonlar var. Bu mutasyonların bir kısmı bağlanmayı bir kısmı da vücudumuzun, savunma sistemimizin korunmak için geliştirdiği antikorların bağlandığı noktayı etkiliyor. Çıkıntı proteini aslında geldiği zaman karşısındaki reseptöre bağlanıyor. Bizim antikorlarımız da çıkıntı proteinlerinin kenar kısımlarına bağlanarak onun karşıya bağlanmasını engelliyordu. Ama şimdi var olan bu yeni varyantta bu çıkıntının üzerindeki yer alan kısımlar bir miktar değişiklik gösterdi. O nedenle bizim antikorlarımız, vücudumuzun geliştirdiği savunma mekanizmaları buraya çok etkili bağlanamıyor. Bu nedenle de bu virüsün daha kolay hücrelerimize girmesi söz konusu olabilir. Böyle bir özelliği var" dedi.

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HASTALIĞIN SEYRİ İLE İLGİLİ AÇIKLAMA

Prof. Dr. Kara, şu anda virüsün hasta etme şiddeti konusunda ellerinde çok fazla detay olmadığını belirterek, "Güney Afrika'dan gelen veriler hastalığın sanki çok ağır seyretmediğini; yine ateş ve boğaz ağrısı yaptığını, kas ve halsizlik yaptığını belirtiyor ama hastalık yapacak kadar ağır olmadığını, çok küçük bir grupta yoğun bakım ve hastalık yaptığı gösteriyor" diye konuştu.

(DHA)

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Prof. Dr. Ateş Kara
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