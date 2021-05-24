Türkiye’de dedeler Facebook, torunlar Instagram diyor

Araştırma Şirketi Areda Piar’ın Marketing Türkiye için yaptığı ve bin 100 kişinin katılımıyla gerçekleştirdiği kuşaklara göre, internet kullanıcılığı araştırmasının sonuçları açıklandı. Buna göre baby boomer kuşağı yüzde 57.6 oranıyla interneti sosyal medya takibi yapmak için kullanırken, bu grubun en çok tercih ettiği sosyal mecra yüzde 89.7 ile Facebook oldu. İnternet çağında dünyaya gelen Z kuşağı ise yüzde 74.6’lık oranla sosyal mecraları zaman geçirmek için kullandığını ifade etti. Gençlerin yüzde 79.9’u Instagram’da daha fazla vakit geçirdiğini söyledi.

65 YAŞ ÜSTÜNÜN DE TERCİHİ SOSYAL MEDYA

Mart’ın son haftasında yapılan 'Kuşaklara göre internet kullanıcılığı araştırması' başlıklı çalışmanın sonuçları şöyle:

Araştırmada yer alan 'İnterneti en çok hangi amaçla kullanıyorsunuz?' sorusuna, arama yapmak, sosyal medya takibi, video izlemek, online TV/gazete takibi gibi yanıtlar verildi.

Cevaplar arasında en dikkat çekici olanı ise interneti sosyal medya takibi yapmak amacıyla kullandığını ifade eden Baby Boomer kuşağı oldu. Kendini 1946-1964 yılları arasında doğan Baby Boomer kuşağı olarak ifade eden vatandaşların yüzde 57.6'sı interneti sosyal medya takibi yapmak için kullanıyor. İnterneti sosyal medya takibi yapmak için kullandığını ifade eden X kuşağının oranı yüzde 47.6, Y kuşağının oranı yüzde 44.7, Z kuşağının oranı ise 45.4 olarak şekillendi. Araştırma, farklı kuşaklarda dünyaya gelen insanların internet kullanımında birbirine benzer davranışlar sergilediğini gözler önüne serdi.