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Türkiye'de dev uygulama! Çok sayıda gözaltı var

20.03.2022 11:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Türkiye çapında eş zamanlı olarak Huzurlu Sokaklar ve Terör Suçları Uygulaması yapıldı. Bakanlık uygulama sonucu yakalanan, gözaltına alınan ve adli ve idari işlem uygulanan kişilere ilişkin bilgi verdi.

Türkiye'de dev uygulama! Çok sayıda gözaltı var

İçişleri Bakanlığı, dün ülke genelinde eş zamanlı yapılan 'Huzurlu Sokaklar ve Terör Suçları Uygulaması hakkında açıklama yaptı.

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Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı birimlerince başta asayiş ve terör olayları olmak üzere suç işleme amacındakilerin caydırılması, arananların yakalanması ve suç delillerinin ele geçirilmesi için ülke genelinde eş zamanlı olarak 'Huzurlu Sokaklar ve Terör Suçları Uygulaması' yapıldı.

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50 bin 729 personelin katılımı ile yapılan uygulamada; çeşitli suçlardan aranan 1126 kişi yakalandı, 57 kişi gözaltına alındı, 370 kişiye de adli ve idari işlem yapıldı. Uygulamada, 167 bin 432 araç kontrol edildi, 4 bin 438 araca yönelik para cezası uygulandı, 656 araç trafikten menedildi, 24 şüpheli araca da el koyuldu. 

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20 bin 102 iş yerinin denetlendiği uygulamada; 10 iş yerine idari, 38 iş yerine adli olmak üzere toplam 48 iş yerine yönelik işlem yapıldı. Uygulamada ayrıca 15 ruhsatsız tabanca, 8 av tüfeği, 188 mermi/av tüfeği kartuşu, 7 kesici/delici alet, 6 kurusıkı tabanca ile uyuşturucu madde ve 1250 paket kaçak sigara ele geçirildi.

(DHA)

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Gözaltı İçişleri Bakanlığı
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