Türkiye'de geliştirildi! Elektrikli araçlarda kullanılabilecek

"Son yıllarda 3 ayrı projeye 1 milyon liranın üzerinde destek verdik. Hocalarımız TÜBİTAK projeleri de yürüttü. Elektrikli araçların prototipini yaparak, bunların alternatifini sunmak çalışmalarımızın ana hedefi. 12 araştırmacı akademisyen kendi laboratuvarlarında iş birliği halinde çalışma yürüterek çok iyi sonuçlar ortaya çıkardı. Bazı projeler tamamlandı, bazılarının makalesi yayımlandı, bir kısmı ise patent aşamasında."

Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Meslek Yüksek Okulu (MYO) Elektrikli Araç Teknolojileri Bölümü'nde bu alan için meslek elemanı yetiştirdiklerini, 10 yıldır elektrikli araç batarya yönetim sistemine Bilimsel Araştırmalar Projesi kapsamında destek verdiklerini dile getiren Kızılay, batarya ve batarya yönetim sistemlerinin geliştirilmesinde başarılı olduklarını ifade etti.

Bu bataryaların yüksek akımlardaki performanslarının çok iyi olmamasından dolayı elektrikli araçlarda kullanılamadığına dikkati çeken Altın, "Yaptığımız çalışmada lityum demir fosfat bazlı katot malzemesinin, yapısal modifikasyonla yüksek akım uygulamalarında çok iyi performans sergilediğini gördük. Özellikle 4C gibi yüksek akımlardaki performansında yüzde 40 gibi bir artış bulduk. Üniversitemizin desteğiyle patent başvurumuzu yaptık, süreç devam ediyor." ifadelerini kullandı.

Demirin miktarını farklı bir elementle değiştirerek bataryayı geliştirdiklerini belirten Altın, "Batarya testlerinde 1000 defa pili doldurup boşaltarak performans değişimlerini inceledik. Yapısal olarak herhangi değişme olmazken, yüksek akımlarda çalıştığında pil performansında çok iyi bir verim elde ettik. Ürettiğimiz bataryaları OSB MYO ile Mühendislik Fakültesindeki hocalarımızın yürüttüğü prototip elektrikli araçta kullanmak istiyoruz." diye konuştu.

ŞARJ EDİLEBİLİR BATARYALARIN ÜRETİMİNDE KULLANILAN CİHAZLARI YAPTILAR

Fen Edebiyat Fakültesi Fizik Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Fatih Bulut, elektrikli araçlarda kullanılabilecek 18650 ve 21700 tipinde şarj edilebilir bataryaların üretiminde kullanılan bazı cihazları kendilerinin imal ettiğini anlatarak, şöyle devam etti: