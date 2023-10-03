Türkiye'de günlerce konuşulan Palu ailesi hakkında karar çıktı! Mahkeme heyetine demediğini bırakmadı: Herkesin...

Kocaeli’de Meryem Tahnal’ın öldürülmesi olayıyla ilgili yargılanan Palu ailesi ve damatları Tuncer Ustael hakkında karar çıktı. Son sözleri sorulan Tuncer ve Emine Ustael ise mahkeme heyetine beddua etti.

CEZA YAĞMIŞTI

Kocaeli’nin Körfez ilçesinde 2008 yılında Meryem Tahnal ve küçük kızı Melike Tahnal’ın kaybolması ile ilgili en son 7 Eylül 2021 tarihinde 6 sanıklı dava görülmüş ve karar verilmişti. Sanık Tuncer Ustael’e Meryem Tahnal’ı ’kasten öldürme’ suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis, ’kişiyi hürriyetinden yoksun kılma’ suçundan 4 yıl, ’banka veya kredi kartlarının kötüye kullanılması’ suçundan ise 3 yıl hapis cezası verilmişti. Diğer sanıklardan İsa Palu, Havva Palu ve Ayşe Palu ise ’kasten öldürmeye yardım etme’ ve ’kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma’ suçlarından 14 yıl 2’şer ay hapis cezasına çarptırılmıştı. Emine Ustael’e 12,5 yıl hapis, o dönem yaşı küçük olan Fatih Palu’ya ise 8 yıl 4 ay hapis cezası verilmişti. O dönem Fatih Palu ve Havva Palu tahliye edilirken, diğer sanıklar tutuklu yargılanmaya devam etmişti. Onanmak üzere Yargıtay’a gönderilen dosya, 31 Mart’ta karara çıkmıştı. Yargıtay, tutuklu bulunan İsa Palu, Ayşe Palu ve Emine Ustael’in tahliyelerine karar verirken, Tuncer Ustael’in ağırlaştırılmış müebbet cezasını onamıştı.

YARGITAY KARARI BOZDU

Yargıtay, kararı tekrardan bozdu. Olayla ilgili duruşma Kocaeli 7. Ağır Ceza Mahkemesinde yeniden görüldü. Duruşmaya tutuksuz sanıklar İsa Palu, Ayşe Palu, Emine Ustael, Havva Palu, tutuklu sanık Tuncer Ustael ve taraf avukatları katıldı.

Sanıklar hakkında yeniden mütalasını açıklayan cumhuriyet Savcısı, Tuncer Ustael’in ’kasten öldürme’ suçundan, diğer sanıkların ise ’kasten öldürmeye yardım etmek suretiyle iştirak etmek’ suçlarından cezalandırılmasını talep etti.

"HEPİNİZ ALLAH'IN ZULMÜNE UĞRAYIN"

Son sözleri sorulan sanıklardan Tuncer Ustael, "Yapabileceğim bir şey yok. İdamsa idam ölümse ölüm. Verin cezayı gönderin. Allahın huzurunda hesap vereceksiniz. Yapmadığım suçları benim üzerime atıyorsunuz. Hepiniz Allah’ın zulmüne uğrayın" dedi.

"HERKESİN ALLAH BELASINI VERSİN"

Emine Ustael ise "Gerçek suçlular elini kolunu sallaya sallaya paşalar gibi dışarda gezerken biz sürekli mahkemelerdeyiz. İşlemediğimiz suçlar yüzünden ceza almaktayım. Bundan sorumlu olan herkesin Allah belasını versin. Allah kimsenin yüzünü güldürmesin" diye konuştu. Diğer sanıklar ise beraatlarını talep etti.

KARAR AÇIKLANDI

Mahkeme heyeti, Yargıtay kararına kısmen direnme kapsamında sanıklar hakkında kararını açıkladı. Tuncer Ustael, ’eziyet çektirerek kasten öldürme’ suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Sanıklar Havva Palu, Ayşe Palu, İsa Palu, Emnine Ustael de 12 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı. Olay tarihinde yaşı küçük olan ve dava dosyasında suça sürüklenen çocuk olarak geçen Fatih Palu hakkında ise 8 yıl 4 ay hapis cezası verildi.

Mahkeme heyeti, Tuncer Ustael’in tutukluluk halinin devamına karar verirken, diğer sanıkların tutuklu kaldıkları süreleri göz önüne alarak, yurt dışına çıkış yasağı ile serbest kalmalarına karar verdi. (İHA)

