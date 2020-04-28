Türkiye'de ilk plazma tedavisi uygulanan koronavirüs hastası iyileşti

Prof. Dr. Ahmet Kızılay yaptığı açıklamada, Türkiye'de ilk kez 5 Nisan'da bünyelerindeki Turgut Özal Tıp Merkezinde yapılan işlemle, yeni tip koronavirüse yakalanıp iyileşmiş ve sonrasında testleri negatif gelen bir hastadan toplanan plazmadan, başka bir hastanın tedavisinde yararlanıldığını hatırlattı.

'FİZİK TEDAVİNİN ARDINDAN TABURCU EDECEĞİZ'



Plazma tedavisi uygulanan hastada 72 saat sonra ilk olumlu gelişmeleri tespit ettiklerini 10 gün sonra da hastayı makineden ayırdıklarını vurgulayan Kızılay, şöyle devam etti:

"Hastamız yoğun bakımdan servise çıktı. Hastamızın 13 Nisan'da yapılan koronavirüs testi de negatif çıkmıştı, bundan sonra koronavirüsle ilgili bir problemi kalmadı. Ancak uzun süre yoğun bakımda kaldığı için, uzun süre entübe olduğu ve ventilatör cihazına bağlı kaldığı için kas güçsüzlüğü nedeniyle hastamıza birkaç gün, belki bir hafta fizik tedavi vereceğiz. Fizik tedavinin ardından taburcu edeceğiz."

'KORONAVİRÜSTEN TÜMÜYLE KURTULDU'



Prof. Dr. Ahmet Kızılay, hastayı plazma uygulandıktan sonraki süreçte yakından takip ettiklerini anlatarak, "Şu anda hastamız koronavirüs hastalığından tümüyle kurtulmuş durumda." diye konuştu.