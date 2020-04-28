HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Türkiye'de ilk plazma tedavisi uygulanan koronavirüs hastası iyileşti

Türkiye'de ilk plazma tedavisi uygulanan koronavirüs hastası iyileşti

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.04.2020 12:26 | Son Güncelleme

İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kızılay, immün plazma tedavisinin Türkiye'de ilk uygulandığı 56 yaşındaki erkek hastanın koronavirüsü yendiğini bildirdi.

Türkiye'de ilk plazma tedavisi uygulanan koronavirüs hastası iyileşti

Prof. Dr. Ahmet Kızılay yaptığı açıklamada, Türkiye'de ilk kez 5 Nisan'da bünyelerindeki Turgut Özal Tıp Merkezinde yapılan işlemle, yeni tip koronavirüse yakalanıp iyileşmiş ve sonrasında testleri negatif gelen bir hastadan toplanan plazmadan, başka bir hastanın tedavisinde yararlanıldığını hatırlattı.

'FİZİK TEDAVİNİN ARDINDAN TABURCU EDECEĞİZ'

Plazma tedavisi uygulanan hastada 72 saat sonra ilk olumlu gelişmeleri tespit ettiklerini 10 gün sonra da hastayı makineden ayırdıklarını vurgulayan Kızılay, şöyle devam etti:

"Hastamız yoğun bakımdan servise çıktı. Hastamızın 13 Nisan'da yapılan koronavirüs testi de negatif çıkmıştı, bundan sonra koronavirüsle ilgili bir problemi kalmadı. Ancak uzun süre yoğun bakımda kaldığı için, uzun süre entübe olduğu ve ventilatör cihazına bağlı kaldığı için kas güçsüzlüğü nedeniyle hastamıza birkaç gün, belki bir hafta fizik tedavi vereceğiz. Fizik tedavinin ardından taburcu edeceğiz."

20200428_2_42136338_54334637_Web

'KORONAVİRÜSTEN TÜMÜYLE KURTULDU'

Prof. Dr. Ahmet Kızılay, hastayı plazma uygulandıktan sonraki süreçte yakından takip ettiklerini anlatarak, "Şu anda hastamız koronavirüs hastalığından tümüyle kurtulmuş durumda." diye konuştu.

Türkiye'de ilk kez Kovid-19 hastasına hastanelerinde plazma tedavisi uyguladıklarını belirten Kızılay, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu tedaviyle ilgili çok sayıda merkeze de plazma gönderdik. Oralardan da olumlu sonuçlar geldi. Şimdi tüm bu verileri toplayıp, bunları bilimsel olarak değerlendirip, tedavide hangi hastalara uygun, hangi hastalar için plazma tedavisi yerinde olur buna artık odaklanmak gerekiyor. Ülkemizde bu tedavi ve diğer tedavilerin her biri için bu çalışmanın ayrı ayrı yapılma aşamasına geldik. Burada ilk hasta olması önemliydi. İlk plazma verilen hastamızın sonucu önemli, bütün ülke tarafından takip ediliyor. Olumlu bir sonuç aldığımızı buradan ifade etmek istiyorum."

Prof. Dr. Ahmet Kızılay, Türkiye'de plazma alma işleminin yaygınlaştığını dile getirerek, şunları kaydetti:

"Malatya'dan farklı illere plazma gönderdik. Şu anda elimizde her gruptan bir plazma havuzu oluştu. Bizden isteyen, ihtiyaç olan yerlere gönderiyoruz. Malatya'daki hasta sayımız diğer şehirlere göre belirli sınırdaydı. Yoğun bakımdaki hasta sayımız da azdı. Plazma tedavisi verilebilecek hasta grubu doktorlarımızın uygun gördüğü seçilmiş hasta grubu. Bundan sonra da gerek Kızılay gerek bu işi yapabilecek merkezler daha çok kullanacak diye tahmin ediyorum. Ama ümidim o ki ülkemizde artık hasta sayımızın sıfıra inmesi ve bunların hiçbirini kullanmaya ihtiyaç olmaması. İyileşmiş hastalarımızın şu dönemde plazma bağışçısı olmalarını istiyorum, öneriyorum çünkü plazma alınınca hemen kullanılması gerekmiyor. Plazma alındıktan sonra uygun koşullarda 5 yıl saklanabiliyor."

Kaynak: AA

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Metroda korku dolu anlar! Bayılıp raylara düştü Metroda korku dolu anlar! Bayılıp raylara düştü
'Temmuzda vaka sayısının ikili hanelere gelmesini bekliyoruz''Temmuzda vaka sayısının ikili hanelere gelmesini bekliyoruz'
Astım belirtileri nelerdir? Tedavide en önemli nokta...Astım belirtileri nelerdir? Tedavide en önemli nokta...
Anahtar Kelimeler:
koronavirüs immün plazma İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kızılay

En Çok Okunan Haberler

Yurt dışından Türkiye'ye getirildi, söyledikleri pes dedirtti

Yurt dışından Türkiye'ye getirildi, söyledikleri pes dedirtti

Pentagon resmen yayınladı! Pilotlar çekti

Pentagon resmen yayınladı! Pilotlar çekti

Sibel Can yakın dostu Nur Yerlitaş'a böyle veda etti!

Sibel Can yakın dostu Nur Yerlitaş'a böyle veda etti!

'Polisler iğrençsin dedi!' Bakan Soylu açıklaması

'Polisler iğrençsin dedi!' Bakan Soylu açıklaması

Normale dönüş için şehirlerde 5 gün şartı!

Normale dönüş için şehirlerde 5 gün şartı!

Antalya’da genç kadının feci ölümü! Fotoğraf çektirirken...

Antalya’da genç kadının feci ölümü! Fotoğraf çektirirken...

İlginizi Çekebilir

El dezenfektanı satın alırken bilinmesi gerekenler

El dezenfektanı satın alırken bilinmesi gerekenler

İçişleri Bakanlığı'ndan sokağa çıkma kısıtlaması açıklaması

İçişleri Bakanlığı'ndan sokağa çıkma kısıtlaması açıklaması

Playstation 4

Playstation 4

Hiç kimse ne olduğunu anlayamadı! Şaşkınlık içinde izlediler

Hiç kimse ne olduğunu anlayamadı! Şaşkınlık içinde izlediler

İşte Süper Piyango'da kazandıran rakamlar!

İşte Süper Piyango'da kazandıran rakamlar!

Diğer Haberler
Tatil planı yapanlar dikkat! Kritik uyarı geldi

Tatil planı yapanlar dikkat! Kritik uyarı geldi

Kanal 7 haber spikeri Hülya Seloni: Ailece korona olduk

Ünlü spiker duyurudu: Ailece korona olduk

Doç. Dr. Haluk Zülfikar: Temmuzda vaka sayısının ikili hanelere gelmesini bekliyoruz

'Temmuzda vaka sayısının ikili hanelere gelmesini bekliyoruz'

Son dakika! Beylikdüzü'nde korkutan doğalgaz patlaması

Beylikdüzü'nde korkutan doğalgaz patlaması

Koronavirüsü yenen tıbbi sekreter: Çok zorlu geçti

Koronavirüsü yenen tıbbi sekreter: Çok zorlu geçti

Son dakika: M4 kara yolunda Rusya ile 6'ıncı ortak devriye

M4 kara yolunda Rusya ile 6'ıncı ortak devriye

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.