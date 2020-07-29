Türkiye'de internetin hızı ölçüldü: Yükseldi mi yoksa düştü mü?

Yüksek internet hızı hepimiz için ulaşması yakın bir hayal. Ulaşması yakın diyoruz çünkü gün geçtikçe Türkiye'de internetin hızı yükseliyor. Ancak yine de dünyanın geri kalan birçok ülkesinin interneti bizden daha hızlı. Bunu Speedtest'in, Türkiye'nin internet hızına dair paylaştığı veriler de kanıtlıyor.

İŞTE İNTERNETİN EN HIZLISI!

İnternet hızı ölçümleri yapan Speedtest, Dünyanın birçok ülkesinin ve Türkiye'nin internet hızını ölçtü ve Haziran 2020'ye dair bir rapor hazırladı. Hazırlanan rapora göre, dünya genelinde sabit internet ile indirme hızı ortalama 78,26 Mbps, yükleme hızı ise 42.06 Mbps olarak ölçüldü. Mart ayında ise bu değerler indirme hızı için 74,63 Mbps, yükleme hızı için ise 30,47 Mbps'ti. Yani koronavirüs sonrası dünyanın internet hızında bir yükselme söz konusu olmuş. Dünyanın en hızlı interneti ise rapora göre 208,16 Mbps ile Singapur'da. Şimdi gelelim Türkiye'ye.

TÜRKİYE'DE GEÇEN YILA GÖRE ARTIŞ VAR

Türkiye'de internetin ortalama hızı dünya ortalamasının altında kaldı. Türkiye'de Haziran ayında ortalama indirme hızı 26,30 Mbps olarak ölçüldü. 9,05 Mbps ise ülkemizin yükleme hızı olarak kaydedildi. Geçtiğimiz yıl Türkiye'nin internet indirme hızı 20,64 Mbps'ti. Görüldüğü üzere ülkemizin internet hızında 6,30 Mbps'lik bir artış yaşanmış.