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  4. Türkiye'de sadece o bölgede yetişiyor! Yılda 15 gün açıyor, köylüler tarafından korunuyor... Koparılması halinde yüklü miktarda para cezası var

Türkiye'de sadece o bölgede yetişiyor! Yılda 15 gün açıyor, köylüler tarafından korunuyor... Koparılması halinde yüklü miktarda para cezası var

03.06.2023 17:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Siirt'in Tillo ilçesinde yılda sadece 15 gün açan endemik Salvia Siirtica (Siirt adaçayı) köylülerce korunuyor. Köylüler, ekiplerle, Türkiye'de sadece Siirt bölgesinde yetişen bitkinin yetiştiği mezarlık alanını taş ve tel örgüyle çevreleyerek koruma alanına sahip çıkıyor. Endemik Salvia Siirtica'nın (Siirt adaçayı) koparılması halinde ise yüklü miktarda para cezası uygulanıyor. Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürü Nevzat Amcalar, söz konusu cezanın miktarını dile getirmiş durumda.

Türkiye'de sadece o bölgede yetişiyor! Yılda 15 gün açıyor, köylüler tarafından korunuyor... Koparılması halinde yüklü miktarda para cezası var

Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri, yaklaşık 10 yıl önce Türkiye'de sadece Tillo'da yetiştiği tespit edilen endemik bitkinin bulunduğu alanı koruma bölgesi ilan etti.

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YILDA SADECE 15 GÜN AÇAN ENDEMİK SİİRT ADAÇAYI KORUNUYOR

Köylüler, ekiplerle, her yıl ilkbaharda açan endemik bitkinin yetiştiği mezarlık alanını taş ve tel örgüyle çevreleyerek koruma alanına sahip çıkıyor.

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Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürü Nevzat Amcalar, endemik bitkinin, tür koruma eylem planı kapsamında koruma altında bulunduğunu söyledi.

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KOPARILMASI HALİNDE CEZASI...

Amcalar, IUCN kriterlerine göre tek yaşama alanına sahip olması ve popülasyondaki birey sayısı nedeniyle nesli kritik tehlike "CR" altında bulunan bitkinin, sadece mayısta ve 15 ila 20 gün çiçek açtığını aktardı.

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Koparılması halinde 244 bin 315 lira cezası bulunduğunu dile getiren Amcalar, vatandaşlardan adaçayının korunmasına destek vermelerini ve bu nadir bitki türüne karşı duyarlı davranmalarını istedi.

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"BU TÜRÜN TÜRKİYE GENELİNDE SADECE SİİRT BÖLGESİNDE YETİŞTİĞİNİ TESPİT ETTİ"

Köylülerden Sinan İmre ise bitkinin nadide bir tür olduğunu belirterek, "Biyoçeşitlilik ekibi ve akademisyenler burada inceleme yaptı ve bu türün Türkiye genelinde sadece Siirt bölgesinde yetiştiğini tespit etti. Böyle olunca ekipler bitkinin yetiştiği alanı çitle çevreleyerek koruma altına aldı. Biz de bitkiyi koruyoruz." dedi. (AA)

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Siirt Tillo Türkiye endemik bitki

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