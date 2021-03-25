Türkiye’de üretilen ilk Oppo telefon: Oppo A15s incelemesi

A15s’te MediaTek’in Helio P35 işlemcisi var. 2.3GHz değere kadar yükselebilen bu işlemci, uygun fiyatlı telefonlar için hazırlandı. Bu işlemciye 4GB RAM ve 64GB dahili depolama eşlik ediyor. İsterseniz microSD kart da takabilirsiniz.

Ürün, özellikle iç mekân kullanımlarında iyi bir görüntüleme kalitesine sahip. Dokunuşlara verdiği cevaplar da gayet başarılı.

Cihazın kutusuna baktığımızda, bir de koruyucu kılıfla geldiğini görüyoruz. Ek olarak, üründe Type-C bağlantı noktasına değil de microUSB bağlantı noktasına yer verildiğini söylemeliyiz.

Tasarım detaylarına baktığımızda, arka tarafta parmak izi okuyucu sensör yer alıyor. Ek olarak az çıkıntılı olarak 3’lü kamera sistemi yerleştirilmiş. Ürün, yüz tanıma sistemine de sahip, ama güvenli kullanım için parmak izi okuyucu sensörü tercih etmenizi öneriyoruz.

7.9mm kalınlıktaki telefon, 177 gram ağırlıkta. Yanlardan yumuşatılmış tasarımı sayesinde çoğu kez tek elde kullanım mümkün oluyor.

Telefon, Android 10 işletim sistemi ve Oppo’nun güncel arayüzü kullanılıyor. Daha evvel bir Oppo cihazı kullanmadıysanız bile alışmanız sadece birkaç dakika alacaktır. Genel olarak akıcı performans sunduğunu da söylemeliyiz. Peki ya oyun performansı nasıl?

Cihazda PUBG Mobile’ı deneyimleyebildik. Oyun, düşük-orta ayarlarda, genel olarak akıcı performans sunabiliyor. Uzun süreli deneyimlerde de cihazda ciddi bir ısınmayla karşılaşmadık.

KAMERA ÖZELLİKLERİ

Telefonun arka tarafında üçlü kamera sistemi var. 13+2+2MP’den oluşan bu sistem, özellikle iyi ışıklı ortamlarda güzel fotoğraflar çekmenize imkân sunuyor. Tabii bokeh efektli ve HDR destekli çekim imkânları da var.

Video tarafına baktığımızda ise, hem ön hem de arka kamerayla 1080p 30FPS değerde videolar çekebiliyorsunuz.

8MP değerdeki ön kamera, görüntülü görüşmeler ve selfie’ler için iyi bir performans sunuyor. Özellikle de iyi ışıklı ortamlarda.

Bunların haricinde, arka kamera ile hızlı ve ağır çekimler yapabilirsiniz. Ön kameranın da hızlı çekim desteği var, ama beklentileriniz çok yüksek olmamalı.