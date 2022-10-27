HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Türkiye'de ve dünyada bugün neler yaşandı? TTB Başkanı Fincancı'nın tutuklanması, 2022 enflasyon tahmini, Halit Kıvanç'ın son yolculuğu...

Türkiye'de ve dünyada bugün neler yaşandı? TTB Başkanı Fincancı'nın tutuklanması, 2022 enflasyon tahmini, Halit Kıvanç'ın son yolculuğu...

27.10.2022 17:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye'de ve dünyada birçok önemli gelişmenin yaşandığı günün en öne çıkan haberlerini sizler için derledik. Türk Tabipleri Birliği (TTB) Başkanı Şebnem Korur Fincancı'nın tutuklanması, 2022 yılı enflasyon tahmini, Millet İttifakı'nda BTP lideri Hüseyin Baş ile ilgili gelişme, duayen gazeteci ve maç spikeri Halit Kıvanç'ın son yolculuğuna uğurlanması, Amasra'daki maden faciasında gözaltı kararı, PFDK'dan Galatasaray'a verilen cezalar...

Türkiye'de ve dünyada bugün neler yaşandı? TTB Başkanı Fincancı'nın tutuklanması, 2022 enflasyon tahmini, Halit Kıvanç'ın son yolculuğu...

Günün önemli gelişmelerini tek bir haberde okumak ister misiniz? Türkiye ve dünya gündeminde son 24 saatte yaşananları sizler için derledik...

İşte bugünün öne çıkan haberleri!

TTB BAŞKANI TUTUKLANDI

Türk Silahlı Kuvvetlerinin kimyasal silah kullandığı iddiasını gündeme taşıyan ve bu sözleri sonrası büyük tepki çeken Türk Tabipleri Birliği Başkanı Şebnem Korur Fincancı, dün gözaltına alınmıştı. Hakimlik, sorgusunun ardından Fincancı'nın sevk edildiği suçtan tutuklanmasına karar verdi. Öte yandan Fincancı'nın ifadesi ortaya çıktı. TTB Başkanı, suçlamaları reddederek "Tüm bu süreç benim için çok yorucuydu" dedi.

TTB Başkanı Şebnem Korur Fincancı tutuklandı TTB Başkanı Şebnem Korur Fincancı tutuklandı

2022 ENFLASYON TAHMİNİ AÇIKLANDI

thumbs_b_c_60a9d890c3357a249f38cfade508cbc6

Asgari ücret, memur ve emekli maaş zamları için kritik öneme sahip yılın son enflasyon toplantısında 2022 enflasyon tahmini rakamları belli oldu. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Şahap Kavcıoğlu yılın son ‘Enflasyon Raporu’nu açıkladı. Bir önceki raporda enflasyon tahminini bu yıl için yüzde 60,4, gelecek yıl için yüzde 19,2 olarak açıklayan TCMB'nin tahminleri değişti. Buna göre Merkez Bankası enflasyon tahminini 2022 yılı için yüzde 60,4'den yüzde 65,2'ye çıkardı.

Merkez Bankası duyurdu! Yıl sonu enflasyonu... Merkez Bankası duyurdu! Yıl sonu enflasyonu...

HÜSEYİN BAŞ'IN MİLLET İTTİFAKI ÇAĞRISI SONRASI SÜRPRİZ TELEFON

1

Bağımsız Türkiye Partisi (BTP) Genel Başkanı Hüseyin Baş'ın "Beni Millet İttifakı'na alsınlar" çağrısı sonrası flaş bir gelişme yaşandı. Baş, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in kendisini aradığını ve bir araya geleceklerini duyurdu. Baş'ın açıklamalarıyla aynı dakikalarda İYİ Partili Mehmet Aslan'ın 'hoş geldiniz' paylaşımı dikkat çekti. İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu da "Sizleri Millet İttifakı’nda görmekten mutluluk duyacağız" dedi.

Millet İttifakı genişliyor! Akşener'den sürpriz telefon Millet İttifakı genişliyor! Akşener'den sürpriz telefon

HALİT KIVANÇ SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

thumbs_b_c_b679f42ae2b2e788fe41b6b3803ca59e

Efsane gazeteci ve maç spikeri olan Halit Kıvanç, önceki gün 97 yaşında hayatını kaybetmişti. Türkiye'de uzun yıllar maç anlatımı yapan Kıvanç'ın hayata gözlerini yumması, tüm spor camiasını derinden etkiledi. Uzun süredir hastalıkları yüzünden tedavi gören efsane isim bugün son yolculuğuna uğurlandı. Kıvanç'ın cenaze törenine ünlü isimler adeta akın etti.

'Efsane'ye son görev! Herkes akın etti... 'Efsane'ye son görev! Herkes akın etti...

AMASRA'DAKİ MADEN FACİASINDA GÖZALTI KARARI

4

Türkiye'yi hüzne boğan Bartın'daki maden faciasında yeni bir gelişme yaşandı. 41 işçinin hayatını kaybettiği, 11 işçinin ise yaralandığı maden patlamasına ilişkin Bartın Cumhuriyet Başsavcılığı harekete geçti. Patlamaya ilişkin 25 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Bartın'daki maden faciasında flaş gelişme! 25 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıktı Bartın'daki maden faciasında flaş gelişme! 25 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıktı

PFDK, GALATASARAY'IN CEZALARINI AÇIKLADI

3

Galatasaray'da Alanyaspor maçında kırmızı kart gören Abdülkerim Bardakcı 2 maç ceza aldı. 28 yaşındaki futbolcu, cezasına indirim gelmemesi durumunda ligin 14. haftasındaki Beşiktaş derbisinde forma giyemeyecek. Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk 52 bin TL, sarı-kırmızılıların idarecisi Erden Timur ise 21 gün hak mahrumiyeti ve 50 bin para cezası aldı.

Derbide yok! PFDK'dan G.Saray kararı Derbide yok! PFDK'dan G.Saray kararı

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Vali Yerlikaya, Cumhuriyetimizin ilanının 99’uncu yıl dönümünü video mesajla kutladıVali Yerlikaya, Cumhuriyetimizin ilanının 99’uncu yıl dönümünü video mesajla kutladı
Türkiye ile İsveç arasında kritik temas!Türkiye ile İsveç arasında kritik temas!
Flaş 'dava' açıklaması! "İmamoğlu elimi bile tutmadı" Flaş 'dava' açıklaması! "İmamoğlu elimi bile tutmadı"
Anahtar Kelimeler:
PFDK Hüseyin Baş Halit Kıvanç şebnem korur fincancı

En Çok Okunan Haberler

Kısmi emeklilikte prim ve yaş şartı kriteri!

Kısmi emeklilikte prim ve yaş şartı kriteri!

Avrupa Merkez Bankası faiz kararını açıkladı

Avrupa Merkez Bankası faiz kararını açıkladı

Kiracıdan ev sahibine büyük şok: Evi bu hale getirdi! Tam 500 bin lira...

Kiracıdan ev sahibine büyük şok: Evi bu hale getirdi! Tam 500 bin lira...

TTB Başkanı Şebnem Korur Fincancı tutuklandı

TTB Başkanı Şebnem Korur Fincancı tutuklandı

Son ankette 'İmamoğlu' detayı! Yavaş'ın sıralaması dikkat çekti

Son ankette 'İmamoğlu' detayı! Yavaş'ın sıralaması dikkat çekti

Anketten ses getirecek sonuçlar! Bu kez onlar oylandı: 7 isim ilk 10'da yer almadı

Anketten ses getirecek sonuçlar! Bu kez onlar oylandı: 7 isim ilk 10'da yer almadı

İlginizi Çekebilir

Cinsel ilişkiye girerken canınızın acımasının çok kritik bir nedeni var

Cinsel ilişkiye girerken canınızın acımasının çok kritik bir nedeni var

Felakete neden olabilir: Bomba gibi patlıyor

Felakete neden olabilir: Bomba gibi patlıyor

Beyler iltifat yağmuruna hazır mısınız? Herkes "Parfümün nedir?" diye soracak...

Beyler iltifat yağmuruna hazır mısınız? Herkes "Parfümün nedir?" diye soracak...

Tecavüzcüsünü öldürdüğü için hapis yattı!

Tecavüzcüsünü öldürdüğü için hapis yattı!

Kilo almanıza rağmen aç hissediyorsanız dikkat!

Kilo almanıza rağmen aç hissediyorsanız dikkat!

Airfryer almayı düşünenler buraya! Xiaomi mi Karaca mı? Sizin için inceledik

Airfryer almayı düşünenler buraya! Xiaomi mi Karaca mı? Sizin için inceledik

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.