Türkiye'de ve dünyada bugün neler yaşandı? TTB Başkanı Fincancı'nın tutuklanması, 2022 enflasyon tahmini, Halit Kıvanç'ın son yolculuğu...

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İşte bugünün öne çıkan haberleri!

TTB BAŞKANI TUTUKLANDI

Türk Silahlı Kuvvetlerinin kimyasal silah kullandığı iddiasını gündeme taşıyan ve bu sözleri sonrası büyük tepki çeken Türk Tabipleri Birliği Başkanı Şebnem Korur Fincancı, dün gözaltına alınmıştı. Hakimlik, sorgusunun ardından Fincancı'nın sevk edildiği suçtan tutuklanmasına karar verdi. Öte yandan Fincancı'nın ifadesi ortaya çıktı. TTB Başkanı, suçlamaları reddederek "Tüm bu süreç benim için çok yorucuydu" dedi.

2022 ENFLASYON TAHMİNİ AÇIKLANDI

Asgari ücret, memur ve emekli maaş zamları için kritik öneme sahip yılın son enflasyon toplantısında 2022 enflasyon tahmini rakamları belli oldu. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Şahap Kavcıoğlu yılın son ‘Enflasyon Raporu’nu açıkladı. Bir önceki raporda enflasyon tahminini bu yıl için yüzde 60,4, gelecek yıl için yüzde 19,2 olarak açıklayan TCMB'nin tahminleri değişti. Buna göre Merkez Bankası enflasyon tahminini 2022 yılı için yüzde 60,4'den yüzde 65,2'ye çıkardı.

HÜSEYİN BAŞ'IN MİLLET İTTİFAKI ÇAĞRISI SONRASI SÜRPRİZ TELEFON

Bağımsız Türkiye Partisi (BTP) Genel Başkanı Hüseyin Baş'ın "Beni Millet İttifakı'na alsınlar" çağrısı sonrası flaş bir gelişme yaşandı. Baş, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in kendisini aradığını ve bir araya geleceklerini duyurdu. Baş'ın açıklamalarıyla aynı dakikalarda İYİ Partili Mehmet Aslan'ın 'hoş geldiniz' paylaşımı dikkat çekti. İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu da "Sizleri Millet İttifakı’nda görmekten mutluluk duyacağız" dedi.

HALİT KIVANÇ SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

Efsane gazeteci ve maç spikeri olan Halit Kıvanç, önceki gün 97 yaşında hayatını kaybetmişti. Türkiye'de uzun yıllar maç anlatımı yapan Kıvanç'ın hayata gözlerini yumması, tüm spor camiasını derinden etkiledi. Uzun süredir hastalıkları yüzünden tedavi gören efsane isim bugün son yolculuğuna uğurlandı. Kıvanç'ın cenaze törenine ünlü isimler adeta akın etti.

AMASRA'DAKİ MADEN FACİASINDA GÖZALTI KARARI

Türkiye'yi hüzne boğan Bartın'daki maden faciasında yeni bir gelişme yaşandı. 41 işçinin hayatını kaybettiği, 11 işçinin ise yaralandığı maden patlamasına ilişkin Bartın Cumhuriyet Başsavcılığı harekete geçti. Patlamaya ilişkin 25 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

PFDK, GALATASARAY'IN CEZALARINI AÇIKLADI

Galatasaray'da Alanyaspor maçında kırmızı kart gören Abdülkerim Bardakcı 2 maç ceza aldı. 28 yaşındaki futbolcu, cezasına indirim gelmemesi durumunda ligin 14. haftasındaki Beşiktaş derbisinde forma giyemeyecek. Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk 52 bin TL, sarı-kırmızılıların idarecisi Erden Timur ise 21 gün hak mahrumiyeti ve 50 bin para cezası aldı.