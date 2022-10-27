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Bağımsız Türkiye Partisi (BTP) Millet İttifakı'na mı katılıyor? Hüseyin Baş, Meral Akşener'den gelen telefonu açıkladı! 'Hoş geldiniz' paylaşımı...

27.10.2022 12:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bağımsız Türkiye Partisi (BTP) Genel Başkanı Hüseyin Baş'ın "Beni Millet İttifakı'na alsınlar" çağrısı sonrası flaş bir gelişme yaşandı. BTP lideri Baş, İYİ Parti Genel Başkanı Sayın Meral Akşener'in kendisini aradığını ve bir araya geleceklerini duyurdu. Baş'ın açıklamalarıyla aynı dakikalarda İYİ Partili Mehmet Aslan'ın 'hoş geldiniz' paylaşımı dikkat çekti. İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu da "Sizleri Millet İttifakı’nda görmekten mutluluk duyacağız" dedi.

Bağımsız Türkiye Partisi (BTP) Millet İttifakı'na mı katılıyor? Hüseyin Baş, Meral Akşener'den gelen telefonu açıkladı! 'Hoş geldiniz' paylaşımı...

"Millet İttifakı genişliyor mu? 6'lı masa 7'li masa mı olacak?" Bağımsız Türkiye Partisi (BTP) Genel Başkanı Hüseyin Baş'ın dün canlı yayında yaptığı çağrısı sonrası siyaset kulislerinde herkes bu sorulara yanıt aramaya başlamıştı. Ankara'yı hareketlendiren gelişme bugün öğle saatlerinde yaşandı.

"BENİ MİLLET İTTİFAKI'NA ALIN" DİYE SESLENMİŞTİ

BTP lideri Hüseyin Baş, dün parti olarak Millet İttifakı'na katılmak istediklerini açıklamıştı. Baş yaptığı açıklamada "Parti kadroları olarak Millet İttifakı'na destek veririz, içinde oluruz. Beni Millet İttifakı'na alsınlar. Daha açık bir çağrı da olamaz. Almıyorlarsa da bunu açıklasınlar. Çünkü bunu milletimiz istiyor, bunu vatandaş istiyor" ifadelerini kullandı.

MİLLET İTTİFAKI'NA ÇAĞRI SONRASI FLAŞ GELİŞME

BTP liderinin bu çağrısının nasıl karşılık bulacağı merak edilirken, flaş gelişmeyi Baş bizzat kendisi duyurdu.

MERAL AKŞENER'DEN HÜSEYİN BAŞ'A TELEFON

Fatih Portakal'a önemli açıklamalarda bulunan Baş, İYİ Parti lideri Meral Akşener'in kendisini aradığını ve bir araya geleceklerini söyledi.

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Baş, yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi;

"Yayından önce beni İYİ Parti Genel Başkanı Sayın Meral Akşener aradı. Ben abla diye hitap ederim. Meral abla aradı yarın bizi ziyaret edecekler kendileri. Millet İttifakı bugün itibariyle bize bir yakınlaşma göstermiş oldu. Yarından sonra süreç daha de netleşecek."

Baş'ın açıklamalarıyla aynı dakikalarda İYİ Parti kurucularından ve İYİ Parti Genel İdare Kurulu Yedek Üyesi Mehmet Aslan'dan dikkat çeken bir paylaşım geldi.

İYİ PARTİLİ ASLAN: "DAHA DA BÜYÜYORUZ! HOŞ GELDİNİZ"

Aslan paylaşımında BTP ve BTP lideri Hüseyin Baş'ı etiketliyerek "Hoşgeldiniz" diye yazdı.

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Aslan, paylaşımında şu ifadelere yer verdi;

"Millet İttifakı dağılacak, 6’lı masa azalacak diye beklerlerken daha da büyüyoruz!"

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İYİ PARTİ SÖZCÜSÜ DUYURDU: MİLLET İTTİFAKI’NDA GÖRMEKTEN MUTLULUK DUYACAĞIZ

İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımında BTP Genel Başkanı Hüseyin Baş'a Millet İttifakı'na katılımı için davette bulundu.

Zorlu "Sayın Hüseyin Baş görülmektedir ki kaygılarımızın ve hassasiyetimizin ortaklığı milletimizin geleceği için yegane buluşma noktamızdır. Büyük Türkiye idealine inanmış Sayın Genel Başkanımız Meral Akşener ve İYİ Partimiz sizleri Millet İttifakı’nda görmekten mutluluk duyacaktır" dedi.

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Meral Akşener BTP Bağımsız Türkiye Partisi İYİ Parti Millet İttifakı Hüseyin Baş

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