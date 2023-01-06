Türkiye'de ve dünyada bugün neler yaşandı? Çiftçilere kredi desteği, cep telefonu alımında yeni düzenleme, 'ikinci el konut kampanyası' açıklaması...

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İşte bugünün öne çıkan haberleri!

ÇİFTÇİLERE 3 YENİ KREDİ DESTEĞİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, çiftçiler için yapılan Çiftçi Destek Kredisi, Tarımsal Kobi Kredisi ve Tarım Borç Transferi Kredisi düzenlemelerini açıkladı. Erdoğan'ın açıklamasına göre; kişi başına 250 bin TL'ye kadar verilecek Çiftçi Destek Kredisi'nde yıllık faiz oranı yüzde 9.75, vade süresi 36 ay olacak. Tarımsal Kobi Kredisi'nde devlet tarafından ödenen kısmı dışında kalan yıllık faiz oranı yüzde 4.75, Tarım Borç Transferi Kredisinde ise yüzde 9.75 olacak.

KAMU İŞÇİLERİNE İKRAMİYE ÖDEMELERİNİN TARİHİ NETLEŞTİ

'6772 Sayılı Kanun Kapsamına Giren Kurumlarda Çalışan İşçilere 2023 Yılında Yapılacak İlave Tediyelerin Sürelerinin Belirlenmesi Hakkında Cumhurbaşkanı Kararı' Resmi Gazete'de yayımlandı. Cumhurbaşkanı kararına göre ikramiye ödemelerinin ilk yarısının 27 Ocak, ikinci yarısının ise 17 Nisan'da yapılacağı bildirildi. Öte yandan karara göre maden işçilerinin ikramiye ödemeleri ise 22 Aralık'ta tek seferde yapılacak.

BAKAN KURUM'DAN 'İKİNCİ EL KONUT KAMPANYASI' AÇIKLAMASI

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'dan yeni bir konut kampanyası açıklaması geldi. Kurum, uygun kredi faiz oranının başka projelerde de uygulanıp uygulanmayacağı sorusu üzerine, "Yeni Evim projesindeki vade oranları yeni konutlar için. İkinci el konutları vatandaşlarımızın alabilmesi için de çalışmalar yapacağız" dedi.

CEP TELEFONU ALIMINA KREDİ VE TAKSİT AYARI

Cep telefonu alımlarında kullanılan tüketici kredilerinde limit ve kredi kartındaki taksit sayısı artırıldı. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), tarafından yapılan düzenlemede kredi kartlarındaki vade sınırı 12 aya, kredilerdeki limit ise 12 bin TL'ye yükseltildi

'GELİN ERKEK ÇIKTI' İDDİASI ORTALIĞI KARIŞTIRDI

Aydın’ın Karacasu ilçesinde şaşkına çeviren bir olay yaşandı. C.B. ile İ. ilçede yapılan düğünle evlendi. Ancak C.B.'nin evlendiği İ.'nin erkek olduğu iddiası ortalığı karıştırdı. Düğün sonrası yaşanan tartışmada karakolluk olan aile, gelinin kimlikteki ismini duyunca neye uğradığını şaşırdı. C.B. ile evlendiği İ. takma adlı M.K., ilçeden ayrılıp izlerini kaybettirdi. İkilinin düğün fotoğrafları ve düğünde ‘Seviyorum kime ne' şarkısı ile oynadıkları görüntüler gündem oldu.

DEV DERBİNİN HAKEMİ BELLİ OLDU

Süper Lig'de heyecan sürüyor. Ligin 18. haftası dev bir mücadeleye sahne olacak. 18. hafta karşılaşmasında Fenerbahçe ezeli rakibi Galatasaray ile karşı karşıya gelecek. Karşılaşmanın oynanmasına az bir süre kala zorlu mücadelede düdük çalacak hakem de belli oldu. Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu'ndan yapılan açıklamaya göre, 8 Ocak Pazar günü Ülker Stadı'nda oynanacak ve saat 19.00'da başlayacak karşılaşmada Halil Umut Meler düdük çalacak.