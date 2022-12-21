HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Türkiye'de ve dünyada bugün neler yaşandı? Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'asgari ücret' açıklaması, MTV'de 2023 oranı, Pakize Suda'dan acı haber...

Türkiye'de ve dünyada bugün neler yaşandı? Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'asgari ücret' açıklaması, MTV'de 2023 oranı, Pakize Suda'dan acı haber...

21.12.2022 16:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye'de ve dünyada birçok önemli gelişmenin yaşandığı günün en öne çıkan haberlerini sizler için derledik. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan asgari ücret açıklaması, Pakize Suda'nın vefatı, Motorlu Taşıtlar Vergisi'nde (MTV) 2023 yılında uygulanacak olan yeniden değerleme oranı, İstanbul'da doktor Mahmut Doğan'a korkunç şiddet, Trabzonspor-Fenerbahçe derbisinin hakemi...

Türkiye'de ve dünyada bugün neler yaşandı? Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'asgari ücret' açıklaması, MTV'de 2023 oranı, Pakize Suda'dan acı haber...

Günün önemli gelişmelerini tek bir haberde okumak ister misiniz? Türkiye ve dünya gündeminde son 24 saatte yaşananları sizler için derledik...

İşte bugünün öne çıkan haberleri!

ERDOĞAN'DAN ASGARİ ÜCRET AÇIKLAMASI

AA-20221221-29799839-29799837-AK_PARTI_TBMM_GRUP_TOPLANTISI

2023 asgari ücret tutarı için nefesler tutulmuş, tarih beklenirken Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklama geldi. Erdoğan, grup toplantısı için Meclis'e giriş yaptığında gazetecilerin asgari ücrete dair sorusunu yanıtladı. Erdoğan, "Bugün açıklama olur mu, bekleyelim mi?" sorusuna "Beklemeye devam" yanıtını vermişti. Dakikalar sonra grup toplantısında konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Büyük ihtimalle yarın asgari ücret konusunu da bakanımla bugün görüşmeleri yapmak suretiyle inşallah açıklayıp onu da yoluna koymuş olacağız" dedi.

Erdoğan canlı yayında duyurdu: Yarın açıklayacağız! Erdoğan canlı yayında duyurdu: Yarın açıklayacağız!

PAKİZE SUDA YAŞAMINI YİTİRDİ

3

Yaptığı çeşitli programlarla tanınan oyuncu ve yazar Pakize Suda 71 yaşında hayatını kaybetti. Suda'nın yeğeni Dilara Elagözlü, "Bir süredir rahatsız olan ve tedavi görmekte olan sevgili teyzemiz Pakize Suda beynine pıhtı atması sonucu bu sabah yaşamını kaybetmiştir" açıklamasında bulundu. Suda’ya 'akıl zayıflığı' yaşadığı belirtilerek yeğeninin vasi olarak atanmasına karar verilmişti.

Son hali herkesi kahretmişti! Kötü haber Son hali herkesi kahretmişti! Kötü haber

DOKTORA KORKUNÇ ŞİDDET

1

İstanbul'daki bir doktora yapılan saldırı sonrası çekilen görüntüler dehşete düşürdü. Sağlık ocağında uğradığı saldırı sonrası kanlar içinde kalan doktor Mahmut Doğan, sedye üzerinde "Gözüm görmüyor arkadaşlar, gözüm görmüyor" diyerek sayıkladı. Sağlık çalışanları Doğan'ı "hocam bir şey yok" deyip sakinleştirmeye çalıştı.

Korkunç! "Hayatımda gördüğüm en acı videolardan biri" Korkunç! "Hayatımda gördüğüm en acı videolardan biri"

MTV'DE 2023 ORANI BELLİ OLDU

2

Resmi Gazete'de yayımlanan kararla, Motorlu Taşıtlar Vergisi'nde (MTV) 2023 yılında uygulanacak olan yeniden değerleme oranı yüzde 122,9'dan yüzde 61,5'e düşürüldü. Cumhurbaşkanı Erdoğan, motorlu taşıtlar vergisinde yüzde 50 indirim yetkisini kullandı. Karar, 1 Ocak 2023’de yürürlüğe girecek.

MTV'de artış oranı belli oldu! Erdoğan yetkisini kullandı MTV'de artış oranı belli oldu! Erdoğan yetkisini kullandı

REKABET KURUMUNDAN 13 MARKAYA CEZA

GGGG

Zincir marketler BİM, A101, ŞOK, Migros, Carrefour ve tedarikçiler verilen cezanın devamı niteliğindeki soruşturmada bazı tedarikçilerin marketlerin raf fiyatlarını belirlemeye yönelik kartel oluşturdukları tespit edildi. Bu kapsamda aralarında Coca-Cola, Eti, Pepsi, Şölen, Haribo ve Kent Gıda'nın da olduğu 13 teşebbüs hakkında yaklaşık 878 milyon TL idari para cezası verildi.

Rekabet Kurulu'ndan zincir marketler ile ilgili çok önemli karar! Kartel tespit edildi Rekabet Kurulu'ndan zincir marketler ile ilgili çok önemli karar! Kartel tespit edildi

DERBİNİN HAKEMİ DİJİTAL ATAMAYLA SEÇİLDİ

5

Spor Toto Süper Lig'de Trabzonspor ile Fenerbahçe arasında oynanacak derbi mücadelesini Halil Umut Meler yönetecek. TFF, hakemlerin dijital atama teknolojisiyle atandığını duyurdu ve o anları resmi hesabından paylaştı.

Trabzonspor-F.Bahçe maçının hakemi belli oldu! Trabzonspor-F.Bahçe maçının hakemi belli oldu!

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Arsaya ne yapılacağı belli oldu: Çok şaşırdıkArsaya ne yapılacağı belli oldu: Çok şaşırdık
İstanbul'da kar sürprizi! Gece saatlerinde başladıİstanbul'da kar sürprizi! Gece saatlerinde başladı
Ölü sayısı her geçen gün artıyor! Tedirgin eden gelişme, tüm askerleri geri çağırdılarÖlü sayısı her geçen gün artıyor! Tedirgin eden gelişme, tüm askerleri geri çağırdılar
Anahtar Kelimeler:
asgari ücret

En Çok Okunan Haberler

Erdoğan canlı yayında duyurdu: Yarın açıklayacağız!

Erdoğan canlı yayında duyurdu: Yarın açıklayacağız!

Son hali herkesi kahretmişti! Kötü haber

Son hali herkesi kahretmişti! Kötü haber

Son ankette dikkat çeken sonuçlar! Çok konuşulacak fark: Yüzde 24...

Son ankette dikkat çeken sonuçlar! Çok konuşulacak fark: Yüzde 24...

'9 yerine 20 kazanıyorum' Sosyal medya onu konuşuyor

'9 yerine 20 kazanıyorum' Sosyal medya onu konuşuyor

Putin 'durdurulamaz' füzelerini sahaya sürüyor! Tarih verdi

Putin 'durdurulamaz' füzelerini sahaya sürüyor! Tarih verdi

Milyonlar bu soruyu soruyor! "Yıl sonuna kadar" diyerek açıkladı: Ezber bozan çıkış

Milyonlar bu soruyu soruyor! "Yıl sonuna kadar" diyerek açıkladı: Ezber bozan çıkış

İlginizi Çekebilir

Aylar sonra sahnede! Cesur tarzından ödün vermedi

Aylar sonra sahnede! Cesur tarzından ödün vermedi

Yemin etmişti! Annesinin sevgilisini arabasıyla defalarca ezdi

Yemin etmişti! Annesinin sevgilisini arabasıyla defalarca ezdi

Airfryer ve robot süpürgede flaş fırsat! Yıl sonu indirimlerini sizin için derledik

Airfryer ve robot süpürgede flaş fırsat! Yıl sonu indirimlerini sizin için derledik

Çin'de kırmızı alarm! Cesetleri koyacak yer kalmadı

Çin'de kırmızı alarm! Cesetleri koyacak yer kalmadı

Tammy Hembrow'dan 'kaybettiğin kıza dön bak istedim' pozu!

Tammy Hembrow'dan 'kaybettiğin kıza dön bak istedim' pozu!

Bileğinizdeki teknoloji! 2022'nin en çok satan akıllı saatlerini sizin için derledik

Bileğinizdeki teknoloji! 2022'nin en çok satan akıllı saatlerini sizin için derledik

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.