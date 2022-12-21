Türkiye'de ve dünyada bugün neler yaşandı? Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'asgari ücret' açıklaması, MTV'de 2023 oranı, Pakize Suda'dan acı haber...

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İşte bugünün öne çıkan haberleri!

ERDOĞAN'DAN ASGARİ ÜCRET AÇIKLAMASI

2023 asgari ücret tutarı için nefesler tutulmuş, tarih beklenirken Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklama geldi. Erdoğan, grup toplantısı için Meclis'e giriş yaptığında gazetecilerin asgari ücrete dair sorusunu yanıtladı. Erdoğan, "Bugün açıklama olur mu, bekleyelim mi?" sorusuna "Beklemeye devam" yanıtını vermişti. Dakikalar sonra grup toplantısında konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Büyük ihtimalle yarın asgari ücret konusunu da bakanımla bugün görüşmeleri yapmak suretiyle inşallah açıklayıp onu da yoluna koymuş olacağız" dedi.

PAKİZE SUDA YAŞAMINI YİTİRDİ

Yaptığı çeşitli programlarla tanınan oyuncu ve yazar Pakize Suda 71 yaşında hayatını kaybetti. Suda'nın yeğeni Dilara Elagözlü, "Bir süredir rahatsız olan ve tedavi görmekte olan sevgili teyzemiz Pakize Suda beynine pıhtı atması sonucu bu sabah yaşamını kaybetmiştir" açıklamasında bulundu. Suda’ya 'akıl zayıflığı' yaşadığı belirtilerek yeğeninin vasi olarak atanmasına karar verilmişti.

DOKTORA KORKUNÇ ŞİDDET

İstanbul'daki bir doktora yapılan saldırı sonrası çekilen görüntüler dehşete düşürdü. Sağlık ocağında uğradığı saldırı sonrası kanlar içinde kalan doktor Mahmut Doğan, sedye üzerinde "Gözüm görmüyor arkadaşlar, gözüm görmüyor" diyerek sayıkladı. Sağlık çalışanları Doğan'ı "hocam bir şey yok" deyip sakinleştirmeye çalıştı.

MTV'DE 2023 ORANI BELLİ OLDU

Resmi Gazete'de yayımlanan kararla, Motorlu Taşıtlar Vergisi'nde (MTV) 2023 yılında uygulanacak olan yeniden değerleme oranı yüzde 122,9'dan yüzde 61,5'e düşürüldü. Cumhurbaşkanı Erdoğan, motorlu taşıtlar vergisinde yüzde 50 indirim yetkisini kullandı. Karar, 1 Ocak 2023’de yürürlüğe girecek.

REKABET KURUMUNDAN 13 MARKAYA CEZA

Zincir marketler BİM, A101, ŞOK, Migros, Carrefour ve tedarikçiler verilen cezanın devamı niteliğindeki soruşturmada bazı tedarikçilerin marketlerin raf fiyatlarını belirlemeye yönelik kartel oluşturdukları tespit edildi. Bu kapsamda aralarında Coca-Cola, Eti, Pepsi, Şölen, Haribo ve Kent Gıda'nın da olduğu 13 teşebbüs hakkında yaklaşık 878 milyon TL idari para cezası verildi.

DERBİNİN HAKEMİ DİJİTAL ATAMAYLA SEÇİLDİ

Spor Toto Süper Lig'de Trabzonspor ile Fenerbahçe arasında oynanacak derbi mücadelesini Halil Umut Meler yönetecek. TFF, hakemlerin dijital atama teknolojisiyle atandığını duyurdu ve o anları resmi hesabından paylaştı.