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Türkiye'de ve dünyada bugün neler yaşandı? Erdoğan'dan EYT açıklaması, 'çocuk gelin' skandalında tutuklama talebi, 'Strep A' endişesi...

13.12.2022 16:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye'de ve dünyada birçok önemli gelişmenin yaşandığı günün en öne çıkan haberlerini sizler için derledik. Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan EYT açıklaması, H. K. G.'nin 6 yaşında evlendirilip cinsel istismara maruz kalmasıyla ilgili görülen davada tutuklama talebi, İstanbul'da Beşiktaş Belediyesine 'rüşvet' operasyonu, 10 çocuğun ölümüne yol açan ve Türkiye'de de görülen 'Strep A' vakası, Antalya'da selden etkilenen bölgelerde vergi ertelemesi, İzmir'de sağanak yağış...

Türkiye'de ve dünyada bugün neler yaşandı? Erdoğan'dan EYT açıklaması, 'çocuk gelin' skandalında tutuklama talebi, 'Strep A' endişesi...

Günün önemli gelişmelerini tek bir haberde okumak ister misiniz? Türkiye ve dünya gündeminde son 24 saatte yaşananları sizler için derledik...

İşte bugünün öne çıkan haberleri!

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN EYT AÇIKLAMASI

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Türkmenistan'a gitmeden önce havaalanında gazetecilerin sorularını yanıtladı. Uzun süredir gündemde olan EYT ile ilgili de açıklama yapan Erdoğan, "EYT konusunda bu ay sonuna kadar bu işi neticelendireceğiz. Şu anda ilgili bakan arkadaşlarım çalışmaları sürdürüyorlar ve inşallah ay sonuna kadar da bunu karara bağlayacağız. 2023’e masamızdan bunu kaldırarak inşallah girmiş olacağız" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan EYT için tarih verdi! Cumhurbaşkanı Erdoğan EYT için tarih verdi!

ÇOCUĞA İSTİSMARDA TUTUKLAMA TALEBİ

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6 yaşındaki kız çocuğunun istismarı olayında yeni bir gelişme yaşandı. Türkiye'nin gündemine oturan olayda sanıklar baba Yusuf Ziya Gümüşel, anne Fatıma Gümüşel ve Kadir İstekli'nin tutuklanmaları talep edildi. Davanın görülmesi ise 22 Mayıs'tan 30 Ocak'a alındı. Öte yandan Bakanlığın mahkemeye sunduğu dilekçede 'kaçma şüphesi' detayı dikkat çekti.

6 yaşındaki çocuğun cinsel istismarı olayında flaş gelişme! 6 yaşındaki çocuğun cinsel istismarı olayında flaş gelişme!

BEŞİKTAŞ BELEDİYESİ'NE 'RÜŞVET' OPERASYONU

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İstanbul'da Beşiktaş Belediyesi'ne ekipler operasyon düzenlendi. Operasyon kapsamında 16 kişi gözaltına alındı. Eski belediye başkanı Murat Hazinedar hakkında ise gözaltı kararı olduğu ve arandığı öğrenildi. Öte yandan Beşiktaş Belediyesi'nden konuyla ilgili açıklama geldi. Açıklamada, ''Bu haberler 2014 ve 2018 yılları arasında başlatılan bir sürece ilişkin olup, belediyemizin mevcut yönetimi ile hiçbir ilgisi bulunmamaktadır'' denildi.

Beşiktaş Belediyesi'ne operasyon! Eski başkan Murat Hazinedar aranıyor Beşiktaş Belediyesi'ne operasyon! Eski başkan Murat Hazinedar aranıyor

STREP A, TÜRKİYE'DE DE GÖRÜLDÜ

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İngiltere'de 10'dan fazla çocuğun ölümüne neden olan Strep A, Türkiye'de de 3 ilde görüldü. Streptokok A bakterisinin ‘toksik’ olarak adlandırılan formu İstanbul, Ankara ve İzmir'de görüldü. Ankara’da bir çocuğun yoğun bakıma alındığı, İstanbul’da bir çocuğun ise Strep A bakterisi nedeniyle menenjit olduğu öğrenildi.

Strep A, Türkiye'de 3 ilde görüldü! Strep A, Türkiye'de 3 ilde görüldü!

SELDEN ETKİLENEN BÖLGELERDE VERGİ ÖDEMELERİ ERTELENDİ

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Hazine ve Maliye Bakanlığı, Antalya’nın Demre, Finike ve Kumluca ilçelerinde selden etkilenen mükelleflerin mağduriyetlerinin önüne geçmek amacıyla vergi ödemelerini 1 ay süre ile erteledi. Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, “Söz konusu bölgeler faaliyet gösteren mükelleflerin Aralık ayı sonuna kadar vermeleri gereken beyanname ve bildirimlerin verilme süreleri ile bu beyannameler üzerine tahakkuk edecek vergilerin ödeme süreleri 1 ay ertelenmiştir” dendi

Bakanlık duyurdu! Ödemeler 1 ay ertelendi Bakanlık duyurdu! Ödemeler 1 ay ertelendi

İZMİR'DE CADDELER GÖLE DÖNDÜ

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İzmir'de şiddetli sağanak yağış kenti adeta teslim aldı. Öğle saatlerinde şiddetini artıran yağmurla birlikte cadde ve sokaklar göle döndü. Kemeraltı Çarşısı'nda su baskınları yaşanırken, bazı araçlar suya gömüldü. İzmir Büyükşehir Belediyesine bağlı İZSU ekipleri de su baskını yaşanan bölgelerde su tahliye çalışmalarına başladı.

İzmir sağanak yağışa teslim oldu! İzmir sağanak yağışa teslim oldu!

FÜZYON BULUŞU DUYURULDU

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ABD’nin California eyaletinde yer alan Lawrence Livermore Ulusal Laboratuvarı’da füzyon enerjisine yönelik yapılan deneyde, füzyon reaksiyonu başlatmak için kullanılan enerjiden daha fazla enerji üretilerek ilk defa net enerji kazanımı sağlandığı duyuruldu.

Füzyon enerjisinde yeni dönem Füzyon enerjisinde yeni dönem

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Anahtar Kelimeler:
çocuk istismarı

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