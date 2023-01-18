Türkiye'de ve dünyada bugün neler yaşandı? Erdoğan'dan 'seçim' açıklaması, Ukrayna'da felaket, bedelli askerlik yerleri...

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İşte bugünün öne çıkan haberleri!

ERDOĞAN'DAN SEÇİM TARİHİ SİNYALİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan partisinin grup toplantısında yaptığı konuşmada seçim tarihiyle ilgili tartışmalarda öne çıkan 14 Mayıs tarihiyle ilgili dikkat çeken bir mesaj verdi. Erdoğan konuşmasında "Rahmetli Menderes 14 Mayıs 1950'de sandıktan ezici bir zaferle çıkmıştı. Milletimiz 73 yıl sonra aynı gün 6'lı masaya 'yeter' diyecektir" ifadelerini kullandı.

UKRAYNA İÇİŞLERİ BAKANI YAŞAMINI YİTİRDİ

Ukrayna'nın başkenti Kiev yakınlarında, Brovary kentinde bir anaokulunun yanına helikopter düştü. Kazada ilk belirlemelere göre İçişleri Bakanı Denis Monastırskiy, yardımcısı ve bakanlık müsteşarı dahil 18 kişi yaşamını yitirdi. Helikopterin düşüşü sırasında anaokulunda öğrencilerin ve öğretmenlerin de bulunduğu belirtildi. Ukrayna'dan gelen ilk açıklamada sabotaj olasılığına yer verildi. Kaza sonrası gelen ilk görüntülerde helikopterin paramparça olduğu görüldü.

BEDELLİ ASKERLİK YERLERİ AÇIKLANDI

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre bedelli askerlik hizmeti kapsamında 2023 yılında silahaltına alınacak yükümlülerin celp dönemleri ile birlik yerleri belirlendi. Açıklamada "Sonuçlar e-Devlet kapısından ve Askerlik Şube Başkanlıklarından açıklanmıştır" dendi.

BAKANLIKTAN FAHİŞ AİDATA KARŞI ADIM

Aidat fiyatları kiralarla yarışınca vatandaşlar duruma isyan etmişti. Neredeyse 3 kat artan fiyatlara karşı Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı harekete geçti. Bakanlık site yönetim hizmeti veren şirketler ile ilgili mevzuat çalışmaları yürütmek üzere birim kurdu.

MOTORİNE ZAM GELDİ

Akaryakıt fiyatları zam ve indirim haberleri, brent petrol fiyatlarındaki dalgalı seyir ile gündemdeki sıcaklığını koruyor. Güncel pompa fiyatları 18 Ocak Çarşamba günü de araç sahipleri tarafından merak edilirken yeni bir gelişme yaşandı. Benzin litre fiyatı için peş peşe gelen iki zammın ardından motorin fiyatları da zamlandı.