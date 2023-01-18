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Türkiye'de ve dünyada bugün neler yaşandı? Erdoğan'dan 'seçim' açıklaması, Ukrayna'da felaket, bedelli askerlik yerleri...

18.01.2023 16:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye'de ve dünyada birçok önemli gelişmenin yaşandığı günün en öne çıkan haberlerini sizler için derledik. Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan seçim tarihi sinyali, Ukrayna'da İçişleri Bakanı Denis Monastırskiy dahil birçok kişinin yaşamını yitirdiği kaza, bedelli askerlik yerleri, fahiş aidatlara karşı yeni adım, motorine zam...

Türkiye'de ve dünyada bugün neler yaşandı? Erdoğan'dan 'seçim' açıklaması, Ukrayna'da felaket, bedelli askerlik yerleri...

Günün önemli gelişmelerini tek bir haberde okumak ister misiniz? Türkiye ve dünya gündeminde son 24 saatte yaşananları sizler için derledik...

İşte bugünün öne çıkan haberleri!

ERDOĞAN'DAN SEÇİM TARİHİ SİNYALİ

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan partisinin grup toplantısında yaptığı konuşmada seçim tarihiyle ilgili tartışmalarda öne çıkan 14 Mayıs tarihiyle ilgili dikkat çeken bir mesaj verdi. Erdoğan konuşmasında "Rahmetli Menderes 14 Mayıs 1950'de sandıktan ezici bir zaferle çıkmıştı. Milletimiz 73 yıl sonra aynı gün 6'lı masaya 'yeter' diyecektir" ifadelerini kullandı.

Erdoğan'da seçim mesajı: Net tarih verdi! "73 yıl sonra aynı gün" Erdoğan'da seçim mesajı: Net tarih verdi! "73 yıl sonra aynı gün"

UKRAYNA İÇİŞLERİ BAKANI YAŞAMINI YİTİRDİ

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Ukrayna'nın başkenti Kiev yakınlarında, Brovary kentinde bir anaokulunun yanına helikopter düştü. Kazada ilk belirlemelere göre İçişleri Bakanı Denis Monastırskiy, yardımcısı ve bakanlık müsteşarı dahil 18 kişi yaşamını yitirdi. Helikopterin düşüşü sırasında anaokulunda öğrencilerin ve öğretmenlerin de bulunduğu belirtildi. Ukrayna'dan gelen ilk açıklamada sabotaj olasılığına yer verildi. Kaza sonrası gelen ilk görüntülerde helikopterin paramparça olduğu görüldü.

Ukrayna güne felaketle uyandı: İçişleri Bakanı hayatını kaybetti Ukrayna güne felaketle uyandı: İçişleri Bakanı hayatını kaybetti

BEDELLİ ASKERLİK YERLERİ AÇIKLANDI

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Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre bedelli askerlik hizmeti kapsamında 2023 yılında silahaltına alınacak yükümlülerin celp dönemleri ile birlik yerleri belirlendi. Açıklamada "Sonuçlar e-Devlet kapısından ve Askerlik Şube Başkanlıklarından açıklanmıştır" dendi.

Bedelli askerlikle ilgili yeni gelişme! Belli oldu... Bedelli askerlikle ilgili yeni gelişme! Belli oldu...

BAKANLIKTAN FAHİŞ AİDATA KARŞI ADIM

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Aidat fiyatları kiralarla yarışınca vatandaşlar duruma isyan etmişti. Neredeyse 3 kat artan fiyatlara karşı Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı harekete geçti. Bakanlık site yönetim hizmeti veren şirketler ile ilgili mevzuat çalışmaları yürütmek üzere birim kurdu.

Fahiş aidata Bakanlık el attı! Fahiş aidata Bakanlık el attı!

MOTORİNE ZAM GELDİ

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Akaryakıt fiyatları zam ve indirim haberleri, brent petrol fiyatlarındaki dalgalı seyir ile gündemdeki sıcaklığını koruyor. Güncel pompa fiyatları 18 Ocak Çarşamba günü de araç sahipleri tarafından merak edilirken yeni bir gelişme yaşandı. Benzin litre fiyatı için peş peşe gelen iki zammın ardından motorin fiyatları da zamlandı.

Nedeni belli oldu! Bu kez motorine zam geldi! İşte güncel rakamlar... Nedeni belli oldu! Bu kez motorine zam geldi! İşte güncel rakamlar...

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