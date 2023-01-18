Son dakika | 14 Mayıs'ı hatırlatıp "73 yıl sonra aynı gün" diyerek mesaj verdi! Erdoğan'dan dikkat çeken 'seçim' sözleri

Rahmetli Menderes 14 Mayıs 1950'de "Yeter, söz milletindir" diyerek milletin gönlüne girmiş, sandıktan ezici bir zaferle çıkmıştı. Rahmetli Özal darbenin gölgesinde girdiği seçimde önemli bir başarı kazanmıştı. Biz de şimdi "Yeter söz de karar da gelecek de milletindir" diyerek 2023'te milletimizin desteğine talibiz. Milletimiz 73 yıl sonra aynı gün, altılı masa diye karşımıza çıkan bu darbe şakşakçılarına, kifayetsiz muhterislere yeter diyecektir.

TSK'nın başkomutanı olan Cumhurbaşkanı fiilen 6'lı masanın emir eri gibi davranacak. Tabii bunlar gel deyince gelecek, git deyince gidecek adaylara, başkanlara alışmışlar. Cumhurbaşkanını da öyle tasavvur ediyorlar. Hadi CHP'nin kodlarında bu faşizm, bu hoyratlık var, ötekilere ne oluyor? Gerçi durmuş saat bile günde 2 defa doğruyu gösterir diyorlar. Altılı masa işi çıktığından beri oraya bulaşan herkesin çamur siyaseti yarışına girişmelerini esefle takip ediyoruz.