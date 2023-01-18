HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Politika
  4. Son dakika | 14 Mayıs'ı hatırlatıp "73 yıl sonra aynı gün" diyerek mesaj verdi! Erdoğan'dan dikkat çeken 'seçim' sözleri

Son dakika | 14 Mayıs'ı hatırlatıp "73 yıl sonra aynı gün" diyerek mesaj verdi! Erdoğan'dan dikkat çeken 'seçim' sözleri

18.01.2023 12:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı Erdoğan, enflasyona dair konuşurken "Düşüşe geçti. inşallah önümüzdeki aylarda yüzde 50'lere, 40'lara, 30'lara doğru hızla düştüğünü hep birlikte göreceğiz" ifadelerini kullandı. Erdoğan ayrıca seçim tarihiyle ilgili tartışmalarda öne çıkan 14 Mayıs tarihiyle ilgili de dikkat çeken bir mesaj vererek "Rahmetli Menderes 14 Mayıs 1950'de sandıktan ezici bir zaferle çıkmıştı. Milletimiz 73 yıl sonra aynı gün 6'lı masaya 'yeter' diyecektir" ifadelerini kullandı.

Son dakika | 14 Mayıs'ı hatırlatıp "73 yıl sonra aynı gün" diyerek mesaj verdi! Erdoğan'dan dikkat çeken 'seçim' sözleri

Son dakika haberi: Son günlerde Türkiye'nin gündeminde seçimlerin öne çekileceği tarih konuşulurken Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan konuyla ilgili önemli bir mesaj geldi. Partisinin grup toplantısında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunurken Erdoğan, 14 Mayıs 1950 tarihine dikkat çekerek "Milletimiz 73 yıl sonra aynı gün, altılı masa diye karşımıza çıkan bu darbe şakşakçılarına, kifayetsiz muhterislere yeter diyecektir" ifadelerini kullandı.

2

ENFLASYON MESAJI: ÖNÜMÜZDEKİ AYLARDA HIZLA DÜŞTÜĞÜNÜ GÖRECEĞİZ

Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

  • Bizim hayatımızda hiçbir seçim kolay olmadı. Karşımızda ucube ittifakın hezeyanlarıyla uğraşarak bir yandan milletimize verdiğimiz sözleri yetiştirebilmenin tatlı telaşını yaşayarak hazırlanıyoruz.

  • Sıkıntılarımız elbette var ama hiçbiri üstesinden gelinemeyecek hususlar değil. En büyük sorunumuz enflasyondu, o da düşüşe geçti. 2022 yüzde 64'le kapattığımız enflasyonun inşallah önümüzdeki aylarda yüzde 50'lere, 40'lara, 30'lara doğru hızla düştüğünü hep birlikte göreceğiz. Enflasyona sebep olan tuzakları bozduk.

  • Asgari ücrette, memur ve emekli maaşlarında yüksek oranlı artışlara gittik. Ek gösterge düzenlemesini tamamladık. Sözleşmelilere kadro verdik. Emeklilik için yaşı bekleyenleri taleplerini karşıladık. Sosyal yardım yelpazesini genişlettik. Vatandaşlarımızı uygun şartlarda ev sahibi yapmaya yönelik konut kampanyaları düzenledik.

"MENDERES 14 MAYIS'TA SANDIKTAN EZİCİ BİR ZAFERLE ÇIKMIŞTI"

  • Rahmetli Menderes 14 Mayıs 1950'de "Yeter, söz milletindir" diyerek milletin gönlüne girmiş, sandıktan ezici bir zaferle çıkmıştı. Rahmetli Özal darbenin gölgesinde girdiği seçimde önemli bir başarı kazanmıştı. Biz de şimdi "Yeter söz de karar da gelecek de milletindir" diyerek 2023'te milletimizin desteğine talibiz. Milletimiz 73 yıl sonra aynı gün, altılı masa diye karşımıza çıkan bu darbe şakşakçılarına, kifayetsiz muhterislere yeter diyecektir.

  • TSK'nın başkomutanı olan Cumhurbaşkanı fiilen 6'lı masanın emir eri gibi davranacak. Tabii bunlar gel deyince gelecek, git deyince gidecek adaylara, başkanlara alışmışlar. Cumhurbaşkanını da öyle tasavvur ediyorlar. Hadi CHP'nin kodlarında bu faşizm, bu hoyratlık var, ötekilere ne oluyor? Gerçi durmuş saat bile günde 2 defa doğruyu gösterir diyorlar. Altılı masa işi çıktığından beri oraya bulaşan herkesin çamur siyaseti yarışına girişmelerini esefle takip ediyoruz.

  • İnşallah 2023 seçimlerinden sonra 'Türkiye Yüzyılı'nın mimarı olarak milletimin görevlendirmesiyle yine karşınızda olacağım.

"BİZİMLE OLAN AKRABALIK İLİŞKİSİ ÜZERİNDEN BAYKAR'I DAHA KOLAY HIRPALAYABİLECEKLERİNİ DÜŞÜNÜYORLAR"

  • Bu habis zihniyetin son hedefi Baykar şirketi oldu. Baykar'ın nezdinde tüm şirketleri, ürünleri, çalışanları ve başarıyla savunma sanayimizin tamamı hedef alınıyor. Kendi akıllarınca olan bizimle olan akrabalık ilişkisi üzerinden Baykar'ı daha kolay hırpalayabileceklerini, böylece sinsi niyetlerini gizleyebileceklerini düşünüyorlar. Bu alçak saldırıya hak ettiği cevabı vermek de sorumluluğumuzun gereğidir.
ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Erdoğan "İlk sırada yer aldı" diyerek açıkladı! THY yöneticilerine seslendi: Yine rekorlarla tamamlayacağımızı ümit ediyorumErdoğan "İlk sırada yer aldı" diyerek açıkladı! THY yöneticilerine seslendi: Yine rekorlarla tamamlayacağımızı ümit ediyorum
Zimmetine yaklaşık 9 milyon lira geçiren banka müdürü tutuklandı!Zimmetine yaklaşık 9 milyon lira geçiren banka müdürü tutuklandı!
Oğlu surlara çıkıp kendini yaktı! Nöbetin simgesiydiOğlu surlara çıkıp kendini yaktı! Nöbetin simgesiydi
Anahtar Kelimeler:
Recep Tayyip Erdoğan

En Çok Okunan Haberler

Nedeni belli oldu! Bu kez motorine zam geldi! İşte güncel rakamlar...

Nedeni belli oldu! Bu kez motorine zam geldi! İşte güncel rakamlar...

Merkez Bankası'ndan bankalara sert uyarı: 'Son verin...'

Merkez Bankası'ndan bankalara sert uyarı: 'Son verin...'

Dünya bu sözleri konuşuyor! Canlı yayında söyledi: 'Haritadan sileriz'

Dünya bu sözleri konuşuyor! Canlı yayında söyledi: 'Haritadan sileriz'

Sizin de başınıza gelebilir! Araç satın aldı, kabusu oldu: 7 yıldır satamıyor

Sizin de başınıza gelebilir! Araç satın aldı, kabusu oldu: 7 yıldır satamıyor

Baykar tarafından üretilen bütün SİHA’lardan satın aldılar

Baykar tarafından üretilen bütün SİHA’lardan satın aldılar

Kulislerde bu konuşuluyor! İşte Erdoğan'ın seçimleri ilan edeceği tarih

Kulislerde bu konuşuluyor! İşte Erdoğan'ın seçimleri ilan edeceği tarih

İlginizi Çekebilir

"Penis boyu ölçüyorum" dedi! Hasan Can Kaya'dan bomba yanıt

"Penis boyu ölçüyorum" dedi! Hasan Can Kaya'dan bomba yanıt

Camdaki Kız'a veda eder etmez bakın hangi diziyle anlaştı

Camdaki Kız'a veda eder etmez bakın hangi diziyle anlaştı

Çok sevilen Philips airfryerda 1000 TL'nin üzerinde indirim!

Çok sevilen Philips airfryerda 1000 TL'nin üzerinde indirim!

Mucizeyi başardı! Korkunç fırtınada botu alabora olunca...

Mucizeyi başardı! Korkunç fırtınada botu alabora olunca...

Transseksüel kadın 9 yaşındaki kız ve annesiyle...

Transseksüel kadın 9 yaşındaki kız ve annesiyle...

Kahve tutkunları buraya! 40 yıllık dostunuzmuş gibi sevecek, yanınızdan ayırmayacaksınız

Kahve tutkunları buraya! 40 yıllık dostunuzmuş gibi sevecek, yanınızdan ayırmayacaksınız

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.