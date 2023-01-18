Son dakika | 14 Mayıs'ı hatırlatıp "73 yıl sonra aynı gün" diyerek mesaj verdi! Erdoğan'dan dikkat çeken 'seçim' sözleri

Son dakika haberi: Son günlerde Türkiye'nin gündeminde seçimlerin öne çekileceği tarih konuşulurken Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan konuyla ilgili önemli bir mesaj geldi. Partisinin grup toplantısında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunurken Erdoğan, 14 Mayıs 1950 tarihine dikkat çekerek "Milletimiz 73 yıl sonra aynı gün, altılı masa diye karşımıza çıkan bu darbe şakşakçılarına, kifayetsiz muhterislere yeter diyecektir" ifadelerini kullandı.
Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle:
Bizim hayatımızda hiçbir seçim kolay olmadı. Karşımızda ucube ittifakın hezeyanlarıyla uğraşarak bir yandan milletimize verdiğimiz sözleri yetiştirebilmenin tatlı telaşını yaşayarak hazırlanıyoruz.
Sıkıntılarımız elbette var ama hiçbiri üstesinden gelinemeyecek hususlar değil. En büyük sorunumuz enflasyondu, o da düşüşe geçti. 2022 yüzde 64'le kapattığımız enflasyonun inşallah önümüzdeki aylarda yüzde 50'lere, 40'lara, 30'lara doğru hızla düştüğünü hep birlikte göreceğiz. Enflasyona sebep olan tuzakları bozduk.
Rahmetli Menderes 14 Mayıs 1950'de "Yeter, söz milletindir" diyerek milletin gönlüne girmiş, sandıktan ezici bir zaferle çıkmıştı. Rahmetli Özal darbenin gölgesinde girdiği seçimde önemli bir başarı kazanmıştı. Biz de şimdi "Yeter söz de karar da gelecek de milletindir" diyerek 2023'te milletimizin desteğine talibiz. Milletimiz 73 yıl sonra aynı gün, altılı masa diye karşımıza çıkan bu darbe şakşakçılarına, kifayetsiz muhterislere yeter diyecektir.
TSK'nın başkomutanı olan Cumhurbaşkanı fiilen 6'lı masanın emir eri gibi davranacak. Tabii bunlar gel deyince gelecek, git deyince gidecek adaylara, başkanlara alışmışlar. Cumhurbaşkanını da öyle tasavvur ediyorlar. Hadi CHP'nin kodlarında bu faşizm, bu hoyratlık var, ötekilere ne oluyor? Gerçi durmuş saat bile günde 2 defa doğruyu gösterir diyorlar. Altılı masa işi çıktığından beri oraya bulaşan herkesin çamur siyaseti yarışına girişmelerini esefle takip ediyoruz.