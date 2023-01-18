SON DAKİKA | Bedelli askerlikte celp dönemleri ve birlik yerleri belli oldu! Bedelli askerlik yeri nasıl öğrenilir? İşte yanıtı...

Son dakika haberi: Bedelli askerlik ile ilgili önemli bir gelişme yaşandı. MSB yaptığı açıklamada "Bedelli askerlik hizmeti kapsamında 2023 yılında silahaltına alınacak yükümlülerin celp dönemleri ile birlik yerleri belirlendi." ifadelerini kullandı.

Bedelli askerlik yerlerini öğrenmek için tıklayınız

SEVK BELGESİ NE ZAMAN ALINACAK?

Celp ve sevk döneminde sevke tabi olacak yükümlüler sevk belgesini sevk tarihinin 10 gün öncesinden itibaren e-Devletten veya askerlik şubesinden alabilecektir.

2023 MSB BEDELLİ ASKERLİK SEVK TARİHLERİ

Bedelli askerlik hizmetine tabi yükümlülerin sevk tarihleri şöyle;

02 Şubat 2023

02 Mart 2023

06 Nisan 2023

04 Mayıs 2023

31 Mayıs 2023

06 Temmuz 2023

10 Ağustos 2023

07 Eylül 2023

05 Ekim 2023

09 Kasım 2023

07 Aralık 2023





