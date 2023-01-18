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  4. SON DAKİKA | Bedelli askerlikte celp dönemleri ve birlik yerleri belli oldu! Bedelli askerlik yeri nasıl öğrenilir? İşte yanıtı...

SON DAKİKA | Bedelli askerlikte celp dönemleri ve birlik yerleri belli oldu! Bedelli askerlik yeri nasıl öğrenilir? İşte yanıtı...

18.01.2023 10:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi: Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre bedelli askerlik hizmeti kapsamında 2023 yılında silahaltına alınacak yükümlülerin celp dönemleri ile birlik yerleri belirlendi. İşte bedelli askerlik yeri öğrenme yöntemi ve merak edilen tüm detaylar...

SON DAKİKA | Bedelli askerlikte celp dönemleri ve birlik yerleri belli oldu! Bedelli askerlik yeri nasıl öğrenilir? İşte yanıtı...

Son dakika haberi: Bedelli askerlik ile ilgili önemli bir gelişme yaşandı. MSB yaptığı açıklamada "Bedelli askerlik hizmeti kapsamında 2023 yılında silahaltına alınacak yükümlülerin celp dönemleri ile birlik yerleri belirlendi." ifadelerini kullandı.

Bedelli askerlik yerlerini öğrenmek için tıklayınız

SEVK BELGESİ NE ZAMAN ALINACAK?

Celp ve sevk döneminde sevke tabi olacak yükümlüler sevk belgesini sevk tarihinin 10 gün öncesinden itibaren e-Devletten veya askerlik şubesinden alabilecektir.

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2023 MSB BEDELLİ ASKERLİK SEVK TARİHLERİ

Bedelli askerlik hizmetine tabi yükümlülerin sevk tarihleri şöyle;

02 Şubat 2023
02 Mart 2023
06 Nisan 2023
04 Mayıs 2023
31 Mayıs 2023
06 Temmuz 2023
10 Ağustos 2023
07 Eylül 2023
05 Ekim 2023
09 Kasım 2023
07 Aralık 2023

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bedelli askerlik

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