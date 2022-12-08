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Türkiye'de ve dünyada bugün neler yaşandı? Kılıçdaroğlu'ndan önemli açıklama, 6 yaşındaki çocuğa cinsel istismar, benzin ve motorinde büyük indirim...

08.12.2022 19:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye'de ve dünyada birçok önemli gelişmenin yaşandığı günün en öne çıkan haberlerini sizler için derledik. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'ndan canlı yayında önemli açıklamalar, 6 yaşındaki kız çocuğunun cinsel istismara uğradığının ortaya çıkmasının ardından kan donduran detaylar, koronavirüs salgını ölümcül hastalığın 'çaresi çıktı' iddiası, benzin ve motorinde büyük indirim, Dursun Özbek'den 'Ronaldo' açıklaması...

Türkiye'de ve dünyada bugün neler yaşandı? Kılıçdaroğlu'ndan önemli açıklama, 6 yaşındaki çocuğa cinsel istismar, benzin ve motorinde büyük indirim...

Günün önemli gelişmelerini tek bir haberde okumak ister misiniz? Türkiye ve dünya gündeminde son 24 saatte yaşananları sizler için derledik...

İşte bugünün öne çıkan haberleri!

6 YAŞINDA EVLENDİRİLEN H.K.G'NİN İFADELERİ YÜREKLERİ YAKTI

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Türkiye, 6 yaşındaki kız çocuğunun evlendirildiğinin ve cinsel istismara uğradığının ortaya çıkmasının ardından kan donduran detayları konuşuyor. H.K.G.'nin yaşadıkları herkesi dehşete düşürürken iddialar mide bulandırdı. Sosyal medyanın da tepki gösterdiği olayla ilgili Bakanlık harekete geçerken H.K.G.'nin yürek yakan ifadesine ulaşıldı. Öte yandan Vakıflar Genel Müdürlüğü de olayla ilgili müfettiş gönderdi.

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KILIÇDAROĞLU: "HAZIRLIKLARIMIZ BÜYÜK ÖLÇÜDE TAMAM"

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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Katıldığı bir televizyon yayınında konuşan Kılıçdaroğlu, 6'lı masada, güçlendirilmiş parlamenter sistemin esaslarının belirlendiğini duyurdu. Kılıçdaroğlu, "72 maddeden oluşan yapacaklarımıza dair program hazırlıyoruz. İktidara geldiğimizde ne yapacağımız o gün belli olacak. Hazırlıklarımız büyük ölçüde tamam." ifadelerini kullandı.

Kılıçdaroğlu, zincir marketlere ilişkin olarak da şunları kaydetti:

"Madem bu zincir marketler fiyatları yükseltiyor buna Rekabet Kurumu'nun bakması gerekir. Eğer fiyatlar artıyorsa ceza kesersiniz. Buna kimse itiraz etmez. Siz bunları yapmıyorsunuz 3 firma var özellikle bir firmaya saldırıyorsunuz. Bunlar doğru değil. Belediye zabıta memuruna git ceza ver diye talimat veriyorlar."

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KORONAVİRÜS SALGINININ ÖLÜMCÜL HASTALIĞIN 'ÇARESİ ÇIKTI' İDDİASI

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Covid, kanserli akciğer tümörlerini öldürmek için doğal olarak oluşan bir enzimle etkileşime giriyor. Çığır açan çalışma sonuçlarına göre bilgi veren uzmanlar, akciğer kanseri tedavisinde umut verici bir gelişme olduğunu dile getirdi. Covid'in, akciğer kanserinin tedaviye en dirençli ve en ölümcül formunu öldürdüğü ortaya çıktı.

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BENZİN VE MOTORİNDE BÜYÜK İNDİRİM

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Akaryakıt fiyatlarıyla ilgili gelişmeler yakından takip ediliyor. Petrol fiyatlarında 7 Ocak'tan bu yana en düşük seviyelerin görülmesinin ardından akaryakıtta büyük indirim yapıldı. Gelen indirim haberinin ardından benzinin litre fiyatında aylar sonra bir ilk yaşandı.

Son iki haftada 7 kez değişen akaryakıt fiyatlarına bir indirim daha geldi. Petrol fiyatlarının 7 Ocak'tan bu yana ilk kez kritik seviye olan 80 doların altını görmesi sonrası benzine 2,05 lira, motorine ise 1,87 lira indirim yapıldı.

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DURSUN ÖZBEK'TEN 'RONALDO' AÇIKLAMASI

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Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Cristiano Ronaldo hakkında açıklamalarda bulundu.

İşte Dursun Özbek'in, "Ronaldo'yu Dünya Kupası'ndan sonra mı getireceksiniz yoksa dinlenmesi için zaman verecek misiniz?" sorusuna yanıtı:

"Sen nasıl istiyorsun? Ronaldo, yarın Florya'da (gülüyor). Her gören Ronaldo'yu soruyor, Ronaldo'dan kurtulamadım."

Dursun Özbek'in ağzından ilk kez Ronaldo açıklaması çıktı! Dursun Özbek'in ağzından ilk kez Ronaldo açıklaması çıktı!

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