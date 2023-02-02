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  4. Türkiye'de ve dünyada bugün neler yaşandı? Meclis'te EYT maratonu, Metin Uca ve Barbaros Şansal'ın gözaltına alınması, Konyaspor'dan yılın transferi...

Türkiye'de ve dünyada bugün neler yaşandı? Meclis'te EYT maratonu, Metin Uca ve Barbaros Şansal'ın gözaltına alınması, Konyaspor'dan yılın transferi...

02.02.2023 19:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye'de ve dünyada birçok önemli gelişmenin yaşandığı günün en öne çıkan haberlerini sizler için derledik. 9 ülkenin büyükelçisi Dışişleri Bakanlığı'na çağırıldı, Meclis'te EYT maratonu başladı, Metin Uca ve Barbaros Şansal'ın İstanbul Havalimanı'nda gözaltına alınması, alkollü içecekler için yeni düzenleme, Zühtü Arslan'ın yeniden Anayasa Mahkemesi Başkanı seçilmesi, Konyaspor'dan yılın transferi, Nihat Doğan'dan 'Antidepresan' yorumu...

Türkiye'de ve dünyada bugün neler yaşandı? Meclis'te EYT maratonu, Metin Uca ve Barbaros Şansal'ın gözaltına alınması, Konyaspor'dan yılın transferi...

Günün önemli gelişmelerini tek bir haberde okumak ister misiniz? Türkiye ve dünya gündeminde son 24 saatte yaşananları sizler için derledik...

İşte bugünün öne çıkan haberleri!

9 ÜLKENİN BÜYÜKELÇİSİ DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI'NA ÇAĞIRILDI

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Türkiye'de terör eylemi tehdidi bahanesiyle konsolosluklarının çalışmalarına ara veren ülkelerin de aralarında olduğu 9 ülkenin Ankara büyükelçisinin Dışişleri Bakanlığına çağrıldığı bildirildi.

Son dakika: 9 ülkenin büyükelçisi Dışişleri Bakanlığı'na çağırıldı Son dakika: 9 ülkenin büyükelçisi Dışişleri Bakanlığı'na çağırıldı

MECLİS'TE EYT MARATONU BAŞLADI

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Milyonların beklediği EYT düzenlemesinde son viraja girildi. Emeklilik hayali kuranların aylardır takip ettiği EYT düzenlemesi, TBMM Plan Bütçe Komisyonu'nda görüşülmeye başlandı.

İlk adım atıldı Meclis'te EYT maratonu başladı! İlk adım atıldı Meclis'te EYT maratonu başladı!

METİN UCA VE BARBAROS ŞANSAL'IN GÖZALTINA ALINMASI

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Ünlü televizyoncu Metin Uca İstanbul Havalimanı'nda gözaltına alındı. Havalimanında bilet işlemlerini yaptıran Uca'nın kimlik kontrolü sırasında hakkında arama kararı olduğu ortaya çıktı. Öte yandan Modacı Barbaros Şansal da KKTC dönüşü İstanbul Havalimanı'nda gözaltına alındı. İki isim, ifadelerinin alınmasının ardından serbest bırakıldı.

İşte ilk sözleri... Metin Uca ve Barbaros Şansal gözaltına alındı İşte ilk sözleri... Metin Uca ve Barbaros Şansal gözaltına alındı

ALKOLLÜ İÇECEKLER İÇİN YENİ DÜZENLEME

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Alkol ve alkollü içki üretim tesisleri ile ticaretine ilişkin usul ve esaslarda düzenlemeye gidildi. Resmi Gazete’de yayımlanan karar kapsamında 5 santilitreden küçük ambalaj hacmine sahip alkollü içkiler ile bira hariç 300 santilitreden büyük ambalaj hacmine sahip alkollü içkiler ithal edilemeyecek, üretilemeyecek ve piyasaya arz edilemeyecek. Bira hariç, cam dışında ambalaja sahip alkollü içki üretilemeyecek ve ithal edilemeyecek.

Alkollü içecekler için yeni düzenleme! Artık satılamayacak… Alkollü içecekler için yeni düzenleme! Artık satılamayacak…

ZÜHTÜ ARSLAN YENİDEN ANAYASA MAHKEMESİ BAŞKANI

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Zühtü Arslan yeniden Anayasa Mahkemesi başkanı seçildi. Zühtü Arslan'ın Anayasa Mahkemesi Başkanlığı'na 8 oy ile yeniden seçildiği öğrenildi. Öte yandan diğer adaylar İrfan Fidan 5 ve Kadir Özkaya ise 2 oy aldı.

Zühtü Arslan yeniden Anayasa Mahkemesi Başkanı seçildi Zühtü Arslan yeniden Anayasa Mahkemesi Başkanı seçildi

KONYASPOR'DAN YILIN TRANSFERİ

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Teknik direktör İlhan Palut ile yollarını ayıran ve Amir Hadziahmetovic'i de Beşiktaş'a gönderen arabam.com Konyaspor, son olarak Sevilla'da forma giyen ve şu anda bonservisi elinde olan Isco'yu renklerine bağlamak için büyük yol kat etti.

Konyaspor'dan yılın transferi: Isco! Konyaspor'dan yılın transferi: Isco!

NİHAT DOĞAN'IN 'ANTİDEPRESAN' YORUMU

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Ünlü türkücü Nihat Doğan, geçtiğimiz günlerde katıldığı bir programda Mabel Matiz'in Antidepresan şarkısını kendi tarzıyla yorumlamıştı. O anlar sosyal medyaya bomba gibi düşmüş, pek çok yorum yapılmıştı. Hatta bazı ünlü isimler Doğan'ı tiye alarak videolar çekmişti. Doğan, o yorumlara cevap verdi. Üstelik Mabel Matiz'den şarkıyı da isteyen Doğan, "Ya gel beraber düet yapalım yoksa ver bana." dedi.

Yorumu olay olmuştu! Şarkıyı istedi Yorumu olay olmuştu! Şarkıyı istedi

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Dışişleri Bakanlığı Nihat Doğan Metin Uca Barbaros Şansal EYT alkollü içecekler

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