Türkiye'de ve dünyada bugün neler yaşandı? Meclis'te EYT maratonu, Metin Uca ve Barbaros Şansal'ın gözaltına alınması, Konyaspor'dan yılın transferi...

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İşte bugünün öne çıkan haberleri!



9 ÜLKENİN BÜYÜKELÇİSİ DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI'NA ÇAĞIRILDI

Türkiye'de terör eylemi tehdidi bahanesiyle konsolosluklarının çalışmalarına ara veren ülkelerin de aralarında olduğu 9 ülkenin Ankara büyükelçisinin Dışişleri Bakanlığına çağrıldığı bildirildi.

MECLİS'TE EYT MARATONU BAŞLADI

Milyonların beklediği EYT düzenlemesinde son viraja girildi. Emeklilik hayali kuranların aylardır takip ettiği EYT düzenlemesi, TBMM Plan Bütçe Komisyonu'nda görüşülmeye başlandı.

METİN UCA VE BARBAROS ŞANSAL'IN GÖZALTINA ALINMASI

Ünlü televizyoncu Metin Uca İstanbul Havalimanı'nda gözaltına alındı. Havalimanında bilet işlemlerini yaptıran Uca'nın kimlik kontrolü sırasında hakkında arama kararı olduğu ortaya çıktı. Öte yandan Modacı Barbaros Şansal da KKTC dönüşü İstanbul Havalimanı'nda gözaltına alındı. İki isim, ifadelerinin alınmasının ardından serbest bırakıldı.

ALKOLLÜ İÇECEKLER İÇİN YENİ DÜZENLEME

Alkol ve alkollü içki üretim tesisleri ile ticaretine ilişkin usul ve esaslarda düzenlemeye gidildi. Resmi Gazete’de yayımlanan karar kapsamında 5 santilitreden küçük ambalaj hacmine sahip alkollü içkiler ile bira hariç 300 santilitreden büyük ambalaj hacmine sahip alkollü içkiler ithal edilemeyecek, üretilemeyecek ve piyasaya arz edilemeyecek. Bira hariç, cam dışında ambalaja sahip alkollü içki üretilemeyecek ve ithal edilemeyecek.

ZÜHTÜ ARSLAN YENİDEN ANAYASA MAHKEMESİ BAŞKANI

Zühtü Arslan yeniden Anayasa Mahkemesi başkanı seçildi. Zühtü Arslan'ın Anayasa Mahkemesi Başkanlığı'na 8 oy ile yeniden seçildiği öğrenildi. Öte yandan diğer adaylar İrfan Fidan 5 ve Kadir Özkaya ise 2 oy aldı.

KONYASPOR'DAN YILIN TRANSFERİ

Teknik direktör İlhan Palut ile yollarını ayıran ve Amir Hadziahmetovic'i de Beşiktaş'a gönderen arabam.com Konyaspor, son olarak Sevilla'da forma giyen ve şu anda bonservisi elinde olan Isco'yu renklerine bağlamak için büyük yol kat etti.

NİHAT DOĞAN'IN 'ANTİDEPRESAN' YORUMU

Ünlü türkücü Nihat Doğan, geçtiğimiz günlerde katıldığı bir programda Mabel Matiz'in Antidepresan şarkısını kendi tarzıyla yorumlamıştı. O anlar sosyal medyaya bomba gibi düşmüş, pek çok yorum yapılmıştı. Hatta bazı ünlü isimler Doğan'ı tiye alarak videolar çekmişti. Doğan, o yorumlara cevap verdi. Üstelik Mabel Matiz'den şarkıyı da isteyen Doğan, "Ya gel beraber düet yapalım yoksa ver bana." dedi.