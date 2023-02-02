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  4. SON DAKİKA | Metin Uca İstanbul Havalimanı'nda gözaltına alındı! Kimlik kontrolünde arama kararı olduğu ortaya çıktı

SON DAKİKA | Metin Uca İstanbul Havalimanı'nda gözaltına alındı! Kimlik kontrolünde arama kararı olduğu ortaya çıktı

02.02.2023 13:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi: Ünlü televizyoncu Metin Uca İstanbul Havalimanı'nda gözaltına alındı. Havalimanında bilet işlemlerini yaptıran Uca'nın kimlik kontrolü sırasında hakkında arama kararı olduğu ortaya çıkarken Uca'nın işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi. İşte son dakika haberinin detayları...

SON DAKİKA | Metin Uca İstanbul Havalimanı'nda gözaltına alındı! Kimlik kontrolünde arama kararı olduğu ortaya çıktı

Son dakika haberi: Televizyon programcısı Metin Uca ile ilgili flaş gelişme yaşandı. Metin Uca'nın İstanbul Havalimanı'nda gözaltına alındığı öğrenildi. İşte son dakika gelişmesinin tüm ayrıntıları...

HAKKINDA ARAMA KARARI OLDUĞU ORTAYA ÇIKTI

Metin Uca, Ankara'ya gitmek için İstanbul Havalimanı'nda bulunan Türk Hava Yolları (THY) iç hat CIP Lounge geldi. Bilet işlemlerini yaptıran Uca'nın kimlik kontrolü sırasında hakkında arama kararı olduğu ortaya çıktı.

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ADLİYEYE SEVK EDİLECEK

Metin Uca polis tarafından gözaltına alındı. Uca'nın işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi. (DHA)

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