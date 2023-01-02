Türkiye’de yaşayan Arap dünyasının tescilli güzelinden milyonluk vurgun! Şoke eden iddialar var…

Akılalmaz dolandırıcılık hikayesi Türkiye’de yaşandı. Dolandırıldığını iddia eden İsrail vatandaşı dolandırdığı iddia edilen ise Lübnanlı 2019 Arap Dünyası Güzeli ikincisi… Türkiye'de yaşayan, aynı zamanda yatırım yapan İsrail vatandaşı 52 yaşındaki Wael T., yeni yatırım için 2021'de aracı bir firmaya başvurdu. Firmada kendisiyle pazarlama bölümünde yer alan güzellik yarışması ikincisi Maria K. ilgilendi.

Yatırım fırsatları konusunda bilgi veren, sözleme ve satışlarda aracı firmayla Wael T. arasında köprü kuran tescilli güzelin iş ilişkisi dışına çıktığı ileri sürüldü. İddiaya göre Maria K., samimiyeti arttırarak Wael T.'e kendi fotoğraflarını atmaya, katıldığı güzellik yarışmasını anlatmaya başladı.

İŞ İLİŞKİSİ SEVGİLİLİĞE DÖNÜŞTÜ

Sabah gazetesinin haberine göre; İlerleyen zamanda ikili arasındaki iş ilişkisi sevgililiğe dönüştü. Wael T., sevgilisine lüks çantalar, altın yüzük, kolyeler hediye alıyordu.

Tescilli güzel ise sevgilisini ailesiyle tanıştıracağını, evlilik vaatleriyle oyalamaya başlamıştı. İddiaya göre Maria K., yatırımcı sevgilisinin baba olma isteğini öğrendikten sonra ''Keşke böyle çocuğum olsa'' şeklinde mesajlar gönderiyordu.

EVLİLİK VAADİYLE OYALADI

Evlilik vaadiyle oyalan Wael T., sevgilisin her istediğini yerine getirir olmuştu. Maria K., İsrailli yatırımcıya ''İstediğin evi daha ucuza almak istiyorsan parayı bana nakit olarak ver. En iyi şirketi açacağım ve seni milyoner yapacağım'' dedi.

Ardından tescilli güzel, sevgilisinden Avcılar'da bulunan sitede bir daireyi satın alma, diğer 3 dairesini kiraya verme ve mobilya vaadiyle para istemeye başladı.

PARAYI ALINCA ENGELLEDİ

Yatırım yapacağına inanan, sevgilisine güvenen Wael T., farklı tarihlerde toplamda 1 Milyon TL para transfer etti. Verdiği paraya rağmen dairesini alamayan yatırımcı, bir yıl oyalayan en sonunda da engelleyen sevgilisine ulaşamadı.

Maria K. ile tanışmasını sağlayan aracı firmayı arayan Wael T., şirketin güvenirlik politikasına aykırı davrandığı nedeniyle Maria'nın işten çıkarıldığını öğrenince dolandırıldığını anladı.

SUÇ DUYURUSUNDA BULUNDU

Soluğu İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığında alan Wael T., Maria K'nın kendisinin duygularını kullanarak evlilik ve yatırım vaatleriyle dolandırdığını, zararının 1.2 milyon olduğunu ileri sürerek suç duyurusunda bulundu.

Dolandırıcılık suçundan şikayette bulunan yatırımcı Maria ile aralarında geçen yazışmaları, banka dekontlarını delil olarak sundu. Savcılık tarafından soruşturma başlatıldı.



