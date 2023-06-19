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  4. Türkiye'deki en büyüklerden biri! Vatandaşın bahçesine giren sarı yılan çam ağacına tırmanırken böyle görüntülendi

Türkiye'deki en büyüklerden biri! Vatandaşın bahçesine giren sarı yılan çam ağacına tırmanırken böyle görüntülendi

19.06.2023 10:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye'de yaşayan en büyük yılanlardan olan sarı yılan Tunceli'de bir vatandaşın bahçesinde görüntülendi. Sarı yılan Tunceli'de 10 gün önce de görüntülenmişti.

Türkiye'deki en büyüklerden biri! Vatandaşın bahçesine giren sarı yılan çam ağacına tırmanırken böyle görüntülendi

Tunceli’de bir vatandaşın bahçesinde bulunan çam ağacına tırmanan ve Türkiye’de yaşayan en büyük yılanlardan olan sarı yılan görüntülendi.

Tunceli’nin Pülümür ilçesinde yaklaşık 10 gün önce doğa fotoğrafçısı Muzaffer Akyüz tarafından Türkiye’de yaşayan en büyük yılanlardan olan sarı yılan görüntülenmişti. Aynı ilçede bu kez de bir vatandaşın bahçesindeki çam ağacına tırmanan yaklaşık 2 metre boyundaki sarı yılan görüntülendi.

Ağaca tırmanan yılan vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülenirken, zehirsiz olduğu bilinen ve boyu 2 metreyi bulan yılan daha sonra gözden kayboldu.

(İHA)

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