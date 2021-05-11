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Türkiye'deki en zehirli yılan türleri arasında! Öldürene para cezası var, yetkililer uyardı

11.05.2021 11:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye'deki en zehirli türler arasında yer alan 'koca engerek' yılanı, Tunceli'de köyde görüldü. Yaklaşık 2,5 metre uzunluğundaki engereği görenler korkuya kapılırken, Doğa Koruma ve Milli Parklar görevlisi Murat Özel, yılanların çiftleşme döneminde olduğu için saldırganlaştığını, vatandaşların bu konuda dikkat etmesi gerektiği uyarısında bulundu.

Türkiye'deki en zehirli yılan türleri arasında! Öldürene para cezası var, yetkililer uyardı

Türkiye'deki en zehirli türler arasında yer alan 'koca engerek' yılanı, Tunceli merkeze bağlı Atlantı köyünde görüldü. Ormanlık alanda gezdikleri sırada bir ağacın üzerinde yılan ile karşılaşan köy sakinleri korkuya kapıldı. Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü'ne köy sakinlerinin ihbarının ardından gelen ekipler, yaptıkları incelemede yılanın Türkiye'deki en zehirli türler arasında yer alan 'koca engerek' olduğunu belirledi. Yetkiler, yılanın koruma altına alınan türler arasında yer aldığını, öldürülmesi halinde ise 6 bin 600 lira cezası olduğunu söyledi.

"YILANI GÖRÜNCE ÇOK KORKTUK"

Köy halkından Seher Tumar, yılanı görünce çok korktuğunu belirterek, "Tam kapanma kararı nedeniyle köyümüze geldik. Sabah saatlerinde evimizin yan tarafında bulunan ormanda yürüyüş yapalım, dedik. Yürüyüş yaparken, çalıların arasında bir ses duyduk. Baktığımızda ardıç ağacının üzerinde büyük yılan gördük. Çok korktuk. İnternetten baktığımızda ise, 'koca engerek' yılanı olduğunu anladık. Sanırım bir şey yemişti, sindirmeye çalışıyordu ve hareketsizdi. Sonra ağacın altına girdi" dedi.

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YETKİLİLER UYARDI: YILANLARIN ÇİFTLEŞME DÖNEMİ

Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü'nde görevli Murat Özel ise, yılanların bu dönem saldırgan olduğunu belirterek, vatandaşların dikkatli olmasını istedi. Özel, "Bu yılan, ülkemizde yaşayan en zehirli türlerden biri olan koca engerek. Üstüne basmazsanız asla ısırmaz. Isırdığı zaman da, en yakın sağlık kuruluşuna gidilmezse öldürür. Küçük olanlar çok tehlikelidir, yetişkin olanlar ise daha az zehir bırakır. Yılanı tahrik etmediğin sürece, insanı asla ısırmaz. Fakat şu anda tüm yılanların çiftleşme ve besin toplama dönemi. Bu dönemde yılanlar çok saldırgan olur. Mayıs sonuna kadar bu durum devam eder. Kırsalda yaşayan vatandaşlarımız, otluk alanda gezinirken çok dikkat etmeli" şeklinde konuştu.

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Kaynak: DHA

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