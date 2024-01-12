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  4. Türkiye'den İsrailli Bakan Katz'ın sözde Ermeni soykırımı açıklamasına yanıt

Türkiye'den İsrailli Bakan Katz'ın sözde Ermeni soykırımı açıklamasına yanıt

12.01.2024 21:35 | Son Güncelleme:
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Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli, İsrail Dışişleri Bakanı Israel Katz'ın sözde Ermeni soykırımı iddiasına yanıt verdi. Keçeli yaptığı açıklamada "İsrail hükümeti üyelerinin, dikkatleri işledikleri suçlardan başka yöne çekme çabaları sonuç vermeyecektir" dedi.

Türkiye'den İsrailli Bakan Katz'ın sözde Ermeni soykırımı açıklamasına yanıt

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli, İsrail Dışişleri Bakanı Israel Katz'ın sosyal medya hesabından yaptığı sözde Ermeni soykırımı paylaşımı ile ilgili yazılı açıklama yaptı.

"SONUÇ VERMEYECEKTİR"

Keçeli, Gazze'deki felaketin gerçek nedeninin İsrail işgali, İsrail'in yayılmacı zihniyeti ve insan haklarını, uluslararası hukuku ve ahlaki ilkeleri tamamen yok sayan eylemleri olduğunu belirterek, "İsrail'in işlediği savaş suçlarının soykırım seviyesine ulaşmış olabileceği yönündeki haberlerden büyük endişe duyuyoruz ve Uluslararası Adalet Divanı'nda devam eden, İsrail'in 1948 Soykırım Sözleşmesi'ni ihlal ettiğine dair iddiaların ele alındığı davayı yakından takip ediyoruz. İsrail hükümeti üyelerinin, dikkatleri işledikleri suçlardan başka yöne çekme çabaları sonuç vermeyecektir" dedi.

Kaynak: DHA

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Dışişleri Bakanlığı İsrail
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