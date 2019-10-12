HABER

Türkiye, Endülüs'te "İslam Kültürü Günleri"nde

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.10.2019 22:22 | Son Güncelleme

Endülüs Özerk Yönetimi'nin Huelva kentinde düzenlenen "İslam Kültürü Günleri"nin konuk ülkesi Türkiye oldu - Madrid Yunus Emre Enstitüsü Müdürü Ersin Adıgüzel: - "Endülüs'te İslam hakimiyeti dönemindeki bu birliktelik toplum için farklılık değil zenginlik oluşturmuştur"

MADRİD (AA) - İspanya'nın güneyindeki Endülüs Özerk Yönetimi'nin Huelva kentinde düzenlenen "İslam Kültürü Günleri"nin konuk ülkesi Türkiye oldu.

11-13 Ekim'de düzenlenen 20. İslam Kültürü Günleri'nde Türkiye'yi Yunus Emre Enstitüsü (YEE) temsil etti. Etkinlik dolayısıyla düzenlenen konferansta konuşan Madrid YEE Müdürü Ersin Adıgüzel, "Endülüs'ün İslam hakimiyeti altında geçen sekiz yüzyıl boyunca üç semavi din mensuplarının birlikte barış ve huzur içinde yaşadığını" vurguladı.

Adıgüzel, "Endülüs'te İslam hakimiyeti dönemindeki bu birliktelik toplum için farklılık değil zenginlik oluşturmuştur. Bugün de Huelva'da düzenlenen İslam Kültürü Günleri'nin bu anlayışın devamı olarak toplumun her kesiminin huzuru için son derece önemli olduğunu düşünüyorum." dedi.

Diğer yandan, etkinlik kapsamında Huelva'da Türkiye'nin Madrid Büyükelçiliği ve YEE iş birliğiyle geleneksel ebru, hat ve modern kaligrafi sanatının seçkin örnekleri sergilendi.

Türk sanatına ilgili gösteren İspanyollar, düzenlenen atölye çalışmalarına da katıldı.

PARTNERTükenmiştim!Tükenmiştim!
Yüz nakliyle tanınmıştı, adam öldürmeye teşebbüs suçundan tutuklandıYüz nakliyle tanınmıştı, adam öldürmeye teşebbüs suçundan tutuklandı
Bilecik'teki silahlı saldırıBilecik'teki silahlı saldırı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
endülüs Huelva madrid Yunus Emre

En Çok Okunan Haberler

Türkiye'den Arap Birliği'nin harekat açıklamasına tepki

Türkiye'den Arap Birliği'nin harekat açıklamasına tepki

Arap Birliği’nden skandal 'Barış Pınarı Harekâtı' açıklaması!

Arap Birliği’nden skandal 'Barış Pınarı Harekâtı' açıklaması!

Türkiye'nin nöbet noktasına ateş açıldı

Türkiye'nin nöbet noktasına ateş açıldı

Cengiz Ünder'e çirkin tepki

Cengiz Ünder'e çirkin tepki

'Barış Pınarı Harekatı' paylaşıma tepki!

'Barış Pınarı Harekatı' paylaşıma tepki!

Suriye Milli Ordusu, Rasulayn'a böyle girdi!

Suriye Milli Ordusu, Rasulayn'a böyle girdi!

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

MSB duyurdu! Barış Pınarı Harekâtı'ndan acı haber

MSB duyurdu! Barış Pınarı Harekâtı'ndan acı haber

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Barış Pınarı Harekatı'ndan kahreden haber: 2 şehit, 3 yaralı

Barış Pınarı Harekatı'ndan kahreden haber: 2 şehit, 3 yaralı

Barış Pınarı Harekatı'nda acı haber! 1 asker şehit oldu

Barış Pınarı Harekatı'nda acı haber! 1 asker şehit oldu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Sayısal Loto çekiliş sonuçları! 12 Ekim 2019 Sayısal Loto çekiliş sonuçları

6 bilen çıkmadı, 13 milyon TL devretti

Son dakika: Şanlıurfa'nın sınır ilçelerinde okullar 3 gün tatil

Valilik açıkladı: Okullar 3 gün tatil

Son dakika! Milli Savunma Bakanlığı paylaştı: Kahraman Komandolarımız Rasulayn’da

Ve bir ilk! Fotoğraflar paylaşıldı

Son dakika: Akdeniz'de bir deprem daha (AFAD-Kandilli Rasathanesi Son Depremler)

Akdeniz bir kez daha sallandı!

Milli Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı Harekatı'ndaki son durumu açıkladı!

İşte Barış Pınarı Harekatı'ndaki son durum!

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy'dan Arap Birliği'nin harekat açıklamasına tepki

Türkiye'den Arap Birliği'nin harekat açıklamasına tepki

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.