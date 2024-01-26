Türkiye genelinde yoğun kar bekleniyor! Meteoroloji'nin paylaştığı bu haritaya dikkat: 31 ile uyarı

Türkiye genelinde bugünün karlı ve soğuk hava etkisi altında geçmesi bekleniyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü, sarı ve turuncu kodlu uyarıda bulunduğu 31 ilin haritasını paylaştı. Yine MGM'nin açıklamasında özellikle uzun yola çıkacaklar yönelik ayrı bir parantez açıldı.

Saatlik, günlük, haftalık ve 15 günlük detaylı hava durumu için şehrini seç. Şehir Seç Adana Adıyaman Afyonkarahisar Ağrı Aksaray Amasya Ankara Antalya Ardahan Artvin Aydın Balıkesir Bartın Batman Bayburt Bilecik Bingöl Bitlis Bolu Düzce Burdur Bursa Çanakkale Çankırı Çorum Denizli Diyarbakır Edirne Elazığ Erzincan Erzurum Eskişehir Gaziantep Giresun Gümüşhane Hakkari Hatay Iğdır Isparta İstanbul İzmir Kahramanmaraş Karabük Karaman Kars Kastamonu Kayseri Kilis Kırıkkale Kırklareli Kırşehir Kocaeli Konya Kütahya Malatya Manisa Mardin Mersin Muğla Muş Nevşehir Niğde Ordu Osmaniye Rize Sakarya Samsun Şanlıurfa Siirt Sinop Şırnak Sivas Tekirdağ Tokat Trabzon Tunceli Uşak Van Yalova Yozgat Zonguldak

İŞTE KAR YAĞIŞI BEKLENEN İLLER

Meteoroloji Genel Müdürlüğü olarak yapılan son değerlendirmelere göre; ülkemiz genelinin çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, Doğu Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu, Afyonkarahisar, Kütahya ve Isparta çevreleri ile Kırklareli'nin kıyı kesimlerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Kıyılarda yağmur ve sağanak, iç kesimlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması beklenen yağışların; Bolu, Kastamonu, Karabük çevreleri, Zonguldak, Bartın, Düzce illerinin yüksek kesimleri, Sakarya'nın güney ve doğusunun yüksekleri, Güneydoğu Anadolu bölge geneli, Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusu, Hatay, Elazığ, Bingöl, Muş, Bitlis, Şırnak ve Hakkari çevreleri, Adana'nın kıyı, Van'ın güney kesimleri, Erzincan'ın, Tunceli'nin ve Malatya'nın doğu ilçelerinde kuvvetli olması bekleniyor.

BUZLANMA VE DONMAYA DİKKAT

Sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis ile birlikte iç ve doğu bölgelerde buzlanma ve don olayı görüleceği tahmin ediliyor.

SICAKLIKLAR O BÖLGEDE AZALIYOR

Sıcaklığın güney ve batı kesimlerde 2 ila 4 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

Rüzgarın ise genellikle kuzey ve kuzeybatı, doğu kesimlerde güney ve güneydoğu yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

BAŞKENT BEYAZA BÜRÜNÜYOR

Ankara, soğuk havanın etkisi altına girdi. İHA'nın aktardığına göre; şehrin yüksek kesimlerinde, gece saatlerinde kar yağışı başladı. Meteorolojiden alınan bilgiye göre kar yağışının etkisini arttırması bekleniyor.

31 İL UYARILDI

MGM ayrıca 31 ilimiz için de sarı ve turuncu kodlu uyarı paylaştı. İşte o illerin listesi:

Adıyaman, Ağrı, Bingöl, Bitlis, Bolu, Diyarbakır, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Gaziantep, Hakkari, Kars, Kastamonu, Malatya, Mardin, Muş, Sakarya, Siirt, Tunceli, Şanlıurfa, Van, Zonguldak, Bayburt, Batman, Şırnak, Bartın, Ardahan, Karabük, Kilis, Osmaniye, Düzce.

Sarı kod, hava durumu potansiyel tehlikelidir anlamı taşır. Tahmin edilen meteorolojik hadise olağandışı olmamakla birlikte, meteorolojik şartlardan etkilenebilecek faaliyetler konusunda dikkatli olunmalıdır.

Turuncu kod: Hava durumu tehlikelidir. Tahmin edilen meteorolojik hadise sıklıkla görülmemektedir. Hasar ve kayıpların oluşması muhtemeldir. Çok tedbirli olmalı, güncel meteorolojik koşullar ve tahminler takip edilmelidir.

İŞTE TÜRKİYE GENELİNDE 5 GÜNLÜK HAVA DURUMU

Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır





