HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Türkiye günlerce onları konuşmuştu! Palu ailesinin Sakarya'daki davasında karar

Türkiye günlerce onları konuşmuştu! Palu ailesinin Sakarya'daki davasında karar

19.07.2023 13:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kocaeli'de 15 yıl önce kaybolan ve cinayete kurban gittiği iddia edilen Meryem Tahnal'ın kızı Melike Tahnal'ın Sakarya'da öldürülmesine ilişkin Palu ailesi olarak bilinen 1'i tutuklu 6 sanığın yargılandığı davada karar çıktı. Tutuklu sanık Tuncer Ustael, "Olası kasttan çocuğu kasten öldürme" suçundan müebbet hapse çarptırıldı, tutuksuz sanıklar ise beraat etti.

Türkiye günlerce onları konuşmuştu! Palu ailesinin Sakarya'daki davasında karar

Melike Tahnal'ın öldürülmesine ilişkin açılan davanın duruşması Sakarya 6. Ağır Ceza Mahkemesinde görüldü. Duruşmaya, Melike Tanhal'ın eniştesi tutuklu sanık Tuncer Ustael SEGBİS aracılığıyla katıldı, müşteki ve sanık avukatları ise salonda hazır bulundu. Cumhuriyet savcısı, mütalaasında herhangi bir değişiklik olmadığını beyan ederken, müşteki avukatı da tutuklu sanık Ustael’in en üst sınırdan cezalandırılmasını talep etti. Tutuklu sanık Tuncer Ustael’in avukatı ise yazılı savunmalarını tekrar ettiklerini ifade ederek, müvekkilinin beraatini talep etti.

“YÜZLERCE ÖLÜM OLAYI VARKEN SADECE MELİKE’NİN ÖLÜM OLAYINA TAKILMIŞSINIZ”

Duruşmada söz hakkı verilen tutuklu sanık Tuncer Ustael, "Mütalaaya itiraz ediyorum. Yüzlerce ölüm olayı varken sadece Melike’nin ölüm olayına takılmışsınız. Melike ile alakam yoktur, öldü mü kaldı mı bilgim yok" dedi.

Palu ailesi davasında istenen cezalar belli oldu Palu ailesi davasında istenen cezalar belli oldu

Mahkeme heyeti Havva, İsa, Fatih ve Ayşe Palu ile Emine Ustael'in beraatine karar verdi. Tuncer Ustael ise "Olası kasttan çocuğu kasten öldürme" suçundan müebbet hapse çarptırıldı, "çocuğa cinsel istismar" suçundan ise beraat etti.

NE OLMUŞTU?

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde 2008 yılında Meryem Tahnal ve küçük kızı Melike Tahnal'ın kaybolmasına ilişkin soruşturma başlatılmıştı. Soruşturma neticesinde kayıp Meryem Tahnal'ın babası Harun Palu, annesi Havva Palu, ağabeyi İsa Palu, kardeşleri Fatih Palu ve Ayşe Palu polis tarafından gözaltına alınırken; Palu ailesinin eniştesi Tuncer Ustael ve eşi Emine Ustael ise yaşanan olayla ilgili İstanbul’da katıldıkları bir televizyon programında canlı yayındayken gözaltına alınmıştı. Kocaeli 7. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davada, Palu ailesine çeşitli suçlardan hapis cezası verilmişti. Bu karar, aile bireylerinin aynı avukat tarafından savunuldukları ve bu sebeple 'usul hatası' gerçekleştiği gerekçesiyle Sakarya Bölge Adliye Mahkemesi tarafından bozuldu. 24 Kasım’da Kocaeli 7. Ağır Ceza Mahkemesinde kayıp Meryem Tahnal’ın öldürülmesiyle ilgili görülen dava sonrasında annesinden 1 yıl sonra kaybolan ve Sakarya’nın Ferizli ilçesinde öldürüldüğü iddia edilen Meryem Tahnal’ın kızı Melike Tahnal’ın öldürülmesiyle ilgili davanın devamı ise Sakarya 6. Ağır Ceza Mahkemesinde görülüyor. (İHA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
'Nurişler' çetesi liderinden akılalmaz tehdit!'Nurişler' çetesi liderinden akılalmaz tehdit!
Anahtar Kelimeler:
Palu ailesi

En Çok Okunan Haberler

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

Korkunç olay! Tatile gittiği yerde Buz Mağarası'na düştü! Cansız bedenine 80 metre derinlikte ulaşıldı

Korkunç olay! Tatile gittiği yerde Buz Mağarası'na düştü! Cansız bedenine 80 metre derinlikte ulaşıldı

Tırnaklardaki değişime dikkat! Tehlikeli hastalığın belirtisi

Tırnaklardaki değişime dikkat! Tehlikeli hastalığın belirtisi

İlginizi Çekebilir

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Düğün gününde nişanlısının ihanetini ifşa etti! Tek tek mesajları okudu

Düğün gününde nişanlısının ihanetini ifşa etti! Tek tek mesajları okudu

Klasik, Macera, Go, Master... Hangi Stanley termos serisi size uygun? Sizin için inceledik

Klasik, Macera, Go, Master... Hangi Stanley termos serisi size uygun? Sizin için inceledik

Gerçeği düğünden birkaç gün önce öğrendi! İptal etmeyi düşününce...

Gerçeği düğünden birkaç gün önce öğrendi! İptal etmeyi düşününce...

İneğe tecavüz etti! Güvenlik kamerası saniye saniye kaydetti

İneğe tecavüz etti! Güvenlik kamerası saniye saniye kaydetti

Lezzetli ve sağlıklı yemekler onunla mümkün! Emsan tencerede fırsat

Lezzetli ve sağlıklı yemekler onunla mümkün! Emsan tencerede fırsat

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.