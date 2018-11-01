Türkiye ile ilgili ABD'den dikkat çeken açıklama!

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcü Yardımcısı Robert Palladino, Bakanlıkta düzenlediği kameralara kapalı basın brifinginde bazı konulara ilişkin açıklamalarda bulundu.

Suriye'nin kuzeyine herhangi bir tarafın saldırıda bulunmasının bölgede Amerikalı askerlerin de olabilme ihtimalinden dolayı kendilerine endişe verdiğini belirten Palladino, "(Türkiye'nin) Güvenlik endişesine ilişkin ABD ile Türkiye arasında koordinasyon ve istişare yapılması daha iyi bir yaklaşımdır." dedi.

Palladino, Münbiç yol haritasını örnek vererek, ABD ile Türkiye'nin düzenli koordinasyon ve istişarelerini sürdürdüğünü, aktif bir şekilde yan yana eğitimlere devam ettiğini söyledi.

Sözcü Yardımcısı Palladino, Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK), Halep'e bağlı Ayn El Arab ilçesindeki terör örgütü YPG/PKK'ya ait mevzileri vurması nedeniyle, örgütün DEAŞ'la savaşmayı durduracağı açıklamasına yönelik soruya, "Türkiye NATO üyesi ve DEAŞ karşıtı koalisyonun önemli bir ortağıdır. Müttefikimizin sınır güvenliğine bağlıyız." yanıtını verdi.