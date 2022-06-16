HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. Türkiye, İngiltere ve Ukrayna Savunma bakanları, üçlü toplantıda bir araya geldi

Türkiye, İngiltere ve Ukrayna Savunma bakanları, üçlü toplantıda bir araya geldi

16.06.2022 10:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye, İngiltere ve Ukrayna Savunma bakanları, üçlü toplantıda bir araya gelerek, güncel konuları ele aldı.

Türkiye, İngiltere ve Ukrayna Savunma bakanları, üçlü toplantıda bir araya geldi

Bakan Akar, NATO Savunma Bakanları Toplantısı kapsamında bulunduğu Brüksel'deki temaslarını sürdürüyor. İkili görüşmelerin ardından Bakan Akar, Ukrayna ve İngiltere Savunma bakanları ile üçlü toplantıda bir araya geldi.

UKRAYNA'DAKİ SON GELİŞMELER ELE ALINDI

Akar, İngiltere Savunma Bakanı Ben Wallace ve Ukrayna Savunma Bakanı Oleksii Reznikov arasındaki görüşmede, bölgesel savunma ve güvenlik konularında bilgi alışverişinde bulunuldu, Ukrayna'daki son gelişmeler ele alındı.

Bu kapsamda, Ukrayna limanlarında bekleyen tahıl yüklü gemilerin, güvenli bir şekilde ülke dışına çıkarılması, A400M uçaklarının Türkiye'ye emniyetle ulaşımının sağlanması konuları da görüşüldü.

Kaynak: AA


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Dünyayı tedirgin eden gelişme! Türü ve boyutu bilinmiyor, yeni salgın paniğiDünyayı tedirgin eden gelişme! Türü ve boyutu bilinmiyor, yeni salgın paniği
İstanbul'da büyük gerginlik! İBB zabıtalarıyla Üsküdar zabıtaları yumruk yumruğa kavga ettiİstanbul'da büyük gerginlik! İBB zabıtalarıyla Üsküdar zabıtaları yumruk yumruğa kavga etti
Erdoğan'dan TÜSİAD Başkanı Turan'a çok sert çıkış! "Haddini bil"Erdoğan'dan TÜSİAD Başkanı Turan'a çok sert çıkış! "Haddini bil"
Anahtar Kelimeler:
İngiltere Ukrayna Hulusi Akar
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Canlı yayında asgari ücret zammı müjdesi!

Canlı yayında asgari ücret zammı müjdesi!

Canlı yayında dikkat çeken sözler: 30 liraya olmaz, aklımı yitireceğim!

Canlı yayında dikkat çeken sözler: 30 liraya olmaz, aklımı yitireceğim!

Motorine bir zam daha! 30 TL'ye dayandı

Motorine bir zam daha! 30 TL'ye dayandı

Hastanede büyük skandal! Aralarında hemşireler de var

Hastanede büyük skandal! Aralarında hemşireler de var

Tanju Özcan'dan çok konuşulacak iddia

Tanju Özcan'dan çok konuşulacak iddia

Dudak uçuklatan büyükbaş vurgunu! Bir şehir bunu konuşuyor... Çalıp kasaplara sattı

Dudak uçuklatan büyükbaş vurgunu! Bir şehir bunu konuşuyor... Çalıp kasaplara sattı

İlginizi Çekebilir

İki yıl sonra açıldı! 5 ayda 40 bin ziyaretçiyi ağırladı

İki yıl sonra açıldı! 5 ayda 40 bin ziyaretçiyi ağırladı

8 kişinin dişlerine ulaşıldı! Sır perdesi aralandı

8 kişinin dişlerine ulaşıldı! Sır perdesi aralandı

Mine Tugay'ın giydiği oversize sweatshirte alternatif...

Mine Tugay'ın giydiği oversize sweatshirte alternatif...

Günü kurtaran sen olacaksın! Günlük burç yorumları

Günü kurtaran sen olacaksın! Günlük burç yorumları

Asla bu şekilde yemeyin! O sorunların sebebi...

Asla bu şekilde yemeyin! O sorunların sebebi...

Mutfağınızda uzun ömürlü ve dayanıklı en iyi granit tava çeşitleri

Mutfağınızda uzun ömürlü ve dayanıklı en iyi granit tava çeşitleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.