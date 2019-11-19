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Türkiye-İran sınırında deprem

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.11.2019 03:41 | Son Güncelleme

Türkiye-İran sınır bölgesinde 3 dakika arayla 3,9 ve 4,7 büyüklüğünde iki ayrı deprem meydana geldi.

Türkiye-İran sınırında deprem

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 03.11'de merkez üssü İran'ın Türkiye sınır bölgesinde 3,9 büyüklüğünde deprem kaydedildi.

Söz konusu depremden 3 dakika sonra saat 03.14'te yine aynı bölgede 4,7 büyüklüğünde bir deprem daha gerçekleşti.

Yaklaşık 6 kilometre derinlikte gerçekleşen depremlerin merkez üssünün Hakkari'nin Yüksekova ilçesine 15 kilometre, Van'ın Başkale ilçesine ise 18 kilometre mesafe olduğu belirlendi. (AA)

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Anahtar Kelimeler:
AFAD deprem İRAN Türkiye

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