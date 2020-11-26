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Türkiye kışa hazırlanıyor, onlar hala yazı yaşıyor

26.11.2020 15:49 | Son Güncelleme:
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Türkiye kışa hazırlanıyor, onlar hala yazı yaşıyor

Yüksek kesimlerde kar yağışlarının başladığı Türkiye'nin bazı kentlerindeki sıfır noktalarında hala yaz yaşanmaya devam ediyor. Ege’nin incisi Bodrum’da 25 derecelerde seyreden hava sıcaklığını değerlendirmek isteyen onlarca turist ve bölge sakinleri, güneşin bunaltıcı etkisi üzerine denize girerek serinledi.

Türkiye’nin yüksek kesimlerinde kar yağışı yağmur yağışı ve soğuk hava etkili olurken ülkenin sıfır noktalarından biri olan Bodrum’da ise insanlar denize girerek serinliyor. Kara kışın kapıda olduğu ve Türkiye’nin birçok şehrinde kış ayı etkisini göstermesine rağmen turizmin gözbebeği Bodrum’da ise halen denize giren vatandaşlar sıcak havanın tadını çıkarıyor. Kumbahçe, Paşatarlası, Gümbet, Bitez sahillerine vatandaşlar akın etmeye başladı.

SANDALYESİNİ ALAN SAHİLE KOŞTU

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Korona virüs (Covid-19) salgınına karşı alınan önlemler kapsamından kapatılan restoranlar ve Kafelerde oturamayan vatandaşlar kendi sandalyelerini getirerek sahil kenarından oturmayı tercih ediyor.

Sosyal mesafe kurallarına uygun bir şekilde sahilde oturan vatandaşlar termoslarda çaylarını, yiyeceklerini getirerek sahilin keyfini çıkarıyor.

Bazı vatandaşlar ise sıcak havadan bunalarak denize girmeyi tercih ediyor.

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İHA

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